Покупаешь красоту — получаешь разочарование: какие цветы не выживают в квартире

Многие комнатные растения в магазинах выглядят как идеальная мечта цветовода — ухоженные, яркие, усыпанные цветами. Но спустя пару недель после покупки они начинают увядать, терять листья и перестают цвести. Причина проста: часть таких растений выращивается в тепличных условиях, где идеальный свет, влажность и температура. В квартире же им просто не хватает привычного комфорта.
Если не хочешь разочаровываться, узнай, какие цветы красивы только в магазине и крайне плохо приживаются дома.
Азалия завораживает пышными соцветиями и нежными лепестками, но этот цветок требует почти тепличного режима. Она прекрасно чувствует себя при температуре 10-12 °C, а именно такой климат поддерживают в оранжереях.
В обычной квартире создать подобные условия невозможно — особенно зимой, когда батареи сушат воздух, а летом температура редко опускается ниже 25 °C.
Почему не приживается:
не переносит сухой воздух и жару;
сбрасывает бутоны от перепадов температуры;
требует частого опрыскивания мягкой водой.
Что делать:
Если всё же хочется сохранить азалию, поставь её на застеклённый балкон или в прохладную лоджию, избегая прямых солнечных лучей. Весной пересади в кислую почву и не допускай пересыхания корней.
Альтернатива: гардения, фуксия или хризантема — тоже эффектны, но более выносливы в квартире.
Этот цветок с необычными загнутыми лепестками любят за его декоративность. Но в домашних условиях цикламен часто быстро чахнет. Причина в том, что он предпочитает прохладу и влажность, а не жаркий воздух квартир.
Оптимальная температура для него зимой — 14-15 °C, а летом не выше 20-23 °C. Любое отклонение приводит к сбрасыванию листьев и остановке роста.
Типичные ошибки:
полив жёсткой водой;
застой влаги в горшке;
попадание воды на клубень;
пересушивание почвы.
Цикламен особенно чувствителен к поливу: при нехватке влаги листья сворачиваются, при избытке — клубень загнивает.
Совет:
Поливай растение через поддон мягкой (кипячёной или отстоянной) водой. После цветения дай ему "отдохнуть": перемести в прохладное место и сократи полив.
Альтернатива: глоксиния или сенполия (фиалка) — похожие по форме цветы, но менее требовательные.
На прилавке каланхоэ выглядит безупречно — густая зелень, шапка мелких ярких цветков, идеальная форма. Но спустя месяц дома растение теряет декоративность: вытягивается, теряет листву, а новое цветение оказывается скудным.
Причина в том, что в теплицах каланхоэ специально стимулируют к цветению:
применяют регуляторы роста,
создают искусственный световой режим,
строго регулируют температуру и влажность.
В обычных условиях растение не получает такого "ухода по часам" и перестаёт цвести.
Почему не цветёт повторно:
недостаток света зимой;
слишком тёплое содержание (выше 25 °C);
отсутствие периода покоя.
Как помочь:
После цветения обрежь вытянувшиеся побеги, сократи полив и поставь горшок в тень на 6-8 недель. Затем верни на свет, начни удобрять — возможно, появятся новые бутоны.
Альтернатива: хойя, спатифиллум или бегония — цветут дольше и не требуют особых условий.
|Ошибка
|Что произойдёт
|Что выбрать вместо
|Покупка растений "в цвету" без акклиматизации
|Быстрое увядание
|Приобретай с бутонами, а не с раскрытыми цветами
|Ставить у батареи или под кондиционер
|Пересыхание воздуха
|Располагай на северо-восточном окне
|Частый полив без дренажа
|Гниение корней
|Используй горшки с отверстиями и слой керамзита
|Пренебрежение адаптацией
|Стресс у растения
|Первую неделю держи отдельно от других цветов
Выбирай устойчивые к квартирным условиям растения:
Антуриум — яркие глянцевые цветы и густая зелень;
Спатифиллум — долго цветёт даже в полутени;
Сенполия — миниатюрная и неприхотливая;
Орхидея фаленопсис — цветёт месяцами при умеренном уходе.
Эти виды не боятся сухого воздуха и хорошо адаптируются к переменам температуры.
Почему растения после покупки теряют цветы?
Из-за резкой смены условий — перепады температуры и освещённости вызывают стресс.
Можно ли "спасти" магазинную азалию?
Иногда — если обеспечить прохладу и постоянную влажность, но в квартире это сложно.
Стоит ли покупать цветы с яркой окраской листьев?
Осторожно: часто это результат стимуляции, и через месяц цвет тускнеет.
Миф: достаточно правильно поливать — и цветок приживётся.
Правда: важны свет, температура и влажность воздуха.
Миф: каланхоэ — неприхотливое растение.
Правда: без стимуляции повторно почти не цветёт.
Миф: азалию можно держать на подоконнике круглый год.
Правда: ей нужен прохладный климат, недоступный в квартире.
Магазинные растения часто подкармливают гормонами, чтобы они выглядели "идеально".
Азалия и цикламен — растения короткого дня: для цветения им нужен особый световой режим.
Каланхоэ после цветения у профессиональных производителей утилизируют — повторное цветение в промышленных масштабах нерентабельно.
