Пионы — как прожорливые дети: чем их угостить осенью, чтобы не подвели в мае

Осенняя подкормка пионов — один из важнейших этапов подготовки этих красавцев к новому сезону. Именно в октябре растения закладывают будущие цветочные почки, а значит, от ваших действий сейчас зависит, насколько обильно и пышно кусты зацветут весной.
После цветения пионы тратят много сил на восстановление и подготовку к зиме. Осенью им необходимы питательные вещества, чтобы:
укрепить корневую систему перед холодами;
сформировать полноценные почки следующего года;
накопить запас микроэлементов для весеннего старта.
Без осеннего питания кусты становятся слабыми, весной дают меньше бутонов, а цветы мельчают.
Главное правило — никаких азотных удобрений в чистом виде. Азот стимулирует рост зелёной массы, что осенью только вредит: новые побеги не успеют вызреть и подмерзнут. Поэтому выбираем комплексные составы, в которых азот сочетается с фосфором и калием.
|Компонент
|Норма на 1 куст
|Действие
|Нитрофоска
|2 ст. л.
|Комплексный источник NPK (азот, фосфор, калий)
|Перегной или компост
|2-3 кг
|Улучшает структуру почвы, сохраняет влагу
|Доломитовая мука
|100-150 г
|Ракисляет грунт, насыщает магнием и кальцием
|Зола
|1 стакан
|Источник калия и микроэлементов, защищает от гнили
Перед внесением подкормок почву нужно увлажнить, иначе питательные вещества не усвоятся должным образом.
Вокруг куста сделайте кольцевую канавку глубиной 15-20 см — на расстоянии 20-25 см от центра растения.
На дно высыпьте немного золы и доломитовой муки.
Смешайте компост или перегной с нитрофоской и распределите по канавке.
Засыпьте землёй и полейте тёплой водой.
Такой способ позволяет питательным веществам попасть прямо к корням, где они будут работать всё зимнее время.
|Ошибка
|Что произойдёт
|Как избежать
|Внесение свежего навоза
|Обожжёт корни и приведёт к гниению
|Используйте только перепревший компост
|Избыток азота
|Пионы начнут активно расти осенью
|Используйте фосфорно-калийные смеси
|Отсутствие увлажнения перед подкормкой
|Питание не усваивается
|Обильно полейте грядку за день до внесения
|Внесение удобрений под сам куст
|Повреждаются почки возобновления
|Делайте кольцевую канавку вокруг куста
После подкормки стоит выполнить несколько важных шагов, чтобы растения спокойно перезимовали и порадовали цветением в новом сезоне:
Обрезка. После первых заморозков обрежьте надземную часть пионов, оставив пеньки около 3 см.
Обработка. Уберите растительные остатки, чтобы избежать распространения грибков. Можно опрыснуть раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды).
Мульчирование. Замульчируйте прикорневую зону перегноем, торфом или сухими листьями — это защитит корни от промерзания.
Полив. Если осень сухая, проведите влагозарядковый полив (до 3 ведер на куст).
Если почва на участке бедная, подкормку можно усилить. Вместо нитрофоски добавьте по отдельности суперфосфат (30 г) и сернокислый калий (15 г) на куст.
Любители органического земледелия могут заменить минеральные удобрения на золу и костную муку — природные источники калия и фосфора.
|Плюсы
|Минусы
|Пионы формируют больше бутонов
|Требует времени и аккуратности
|Улучшается зимостойкость и иммунитет
|При избытке удобрений возможен ожог корней
|Весной растения быстро трогаются в рост
|При сухой почве эффект снижается
|Цветение становится обильнее и ярче
|Нельзя применять свежую органику
Не спешите с подкормкой — дождитесь окончания цветения и начала пожелтения листвы.
Осенью всегда рыхлите почву аккуратно, чтобы не повредить почки.
Раз в 3-4 года пересматривайте состав подкормок — переизбыток солей снижает плодородие.
Если грунт кислый, доломитовую муку можно заменить мелом или известью-пушонкой.
Не забывайте про мульчу: она сохранит влагу и поможет удобрениям "работать" до весны.
Когда лучше проводить подкормку?
В сентябре — начале октября, после того как пионы закончили вегетацию.
Можно ли использовать золу и компост вместе?
Да, это отличное сочетание: зола нейтрализует кислотность, а компост питает растения.
Нужно ли подкармливать молодые пионы?
Да, но дозировку следует уменьшить вдвое — молодым кустам требуется меньше питания.
Миф: пионы не нуждаются в удобрениях.
Правда: без подкормок кусты быстро истощаются и перестают цвести.
Миф: осенью нельзя трогать почву у корней.
Правда: лёгкое рыхление и внесение удобрений только улучшат зимовку.
Миф: зола заменяет все минеральные подкормки.
Правда: она полезна, но не содержит фосфора и азота.
У пионов закладка цветочных почек начинается уже в августе.
Корневая система растения уходит на глубину до 1 м, поэтому питание должно быть "глубоким".
В старину садоводы называли пионы "царскими цветами" и удобряли их золой и костной мукой.
В Китае пионы считались символом богатства и выращивались у императорских дворцов.
В России первые сорта пионов появились при Екатерине II — тогда их сажали в монастырских садах.
Сегодня существует более 5000 сортов, и все они нуждаются в осенней подготовке для обильного цветения.
