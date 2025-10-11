Старый малинник — как выжатый лимон: когда пора обновлять кусты, чтобы вернуть урожай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Садоводство

Малина — одна из самых любимых культур у российских садоводов. Её аромат, насыщенный вкус и способность расти почти в любом регионе делают её обязательным жителем дачных участков. Но даже при хорошем уходе урожай бывает непостоянным: ягоды мельчают, кусты слабеют, а иногда и вовсе не плодоносят. Чтобы избежать разочарований, важно понять, как правильно ухаживать за малиной, когда подкармливать и обрезать, и какие ошибки чаще всего лишают урожая. Эти советы пригодятся на весь следующий сезон — планировать уход лучше заранее.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org
Малина

Как правильно поливать малину

Малина обожает влагу, особенно в период цветения и формирования ягод. Если почва пересыхает, растения сбрасывают завязи, и урожай резко снижается. В засушливые годы, особенно на юге страны, кусты нужно поливать не реже одного раза в неделю, выливая под каждый до 10-12 литров воды.
Главное — не поверхностное увлажнение, а глубокое, на 30-40 см, где находятся основные корни.

После полива землю рекомендуется мульчировать перегноем, скошенной травой или соломой. Это помогает удерживать влагу и делает почву более рыхлой. В северных и центральных регионах России мульча также защищает корни от перепадов температур весной и осенью.

Возраст кустов и урожайность

Молодые растения

Многие новички огорчаются, не увидев ягод в первый год после посадки. Но для большинства летних сортов это норма: они плодоносят только на побегах прошлого сезона. Первые ягоды появляются на второй год, а полное плодоношение — на третий. Главное — дать кустам прижиться, не перекармливать и не пересушивать почву.

Старые кусты

Если малиннику больше 10 лет, даже при хорошем уходе урожайность падает. Старые кусты дают мелкие и редкие ягоды. Решение простое — омолодить посадки. Раз в 8-10 лет нужно удалять старые растения и сажать молодые отводки. Осенью место под новые кусты перекапывают, вносят компост и золу, а весной высаживают саженцы. Таким образом, плантация "обновляется" и вновь даёт высокий урожай.

Обрезка малины: залог плодоношения

Весенняя обрезка

Главная ошибка — оставлять густые заросли. Без света и вентиляции кусты слабеют, ягоды мельчают, а болезни распространяются быстрее. Ранней весной, до начала сокодвижения, все подмерзшие, слабые и больные побеги вырезают, оставляя только крепкие, толщиной не меньше карандаша. На один погонный метр грядки должно оставаться не более 20 побегов.

Осенняя обрезка

После сбора урожая все отплодоносившие стебли вырезают у самой земли. Это не только освобождает место для молодых побегов, но и предотвращает распространение вредителей, которые зимуют в старой древесине.

Для регионов с суровыми зимами полезно пригнуть побеги к земле, чтобы они перезимовали под снегом.

Подкормка малины: чем и когда

Органические удобрения

Малина отзывчива на питание, но не любит избытка химии. Оптимально чередовать органические и минеральные подкормки. Весной, когда побеги начинают расти, полезно внести перегной или компост (4-5 кг на кв. метр). Раз в несколько лет можно добавлять перепревший навоз. Осенью под перекопку — древесную золу (по стакану на куст), она обогащает почву калием и снижает кислотность.

Минеральные удобрения

Если органики нет, весной подойдёт мочевина или аммиачная селитра — по 20-30 г на метр грядки. Перед цветением растениям нужен фосфор и калий: суперфосфат, сульфат калия или готовые комплексы вроде "Кемиры Универсал". Для сладости и аромата ягод полезны микроудобрения — Цитовит, Растерин, Фертика. Главное — не перекармливать, иначе малина пойдёт в зелень, а не в ягоды.

Защита от вредителей и болезней

Малину часто атакуют тля, паутинный клещ, малинный жук и грибковые инфекции. Лучший способ защиты — профилактика. Весной полезно опрыскать кусты настоем золы или мыльным раствором, а рядом посадить календулу, пижму или чеснок — их запах отпугивает насекомых.
Если вредители уже распространились, можно использовать биопрепараты ("Фитоверм", "Битоксибациллин"), а при сильных поражениях — фунгициды, например "Скор" или "Топаз".

После сбора урожая все старые побеги и растительные остатки нужно убрать и сжечь.

Советы шаг за шагом: уход за малиной в течение сезона

  1. Весна - обрезка, рыхление, внесение азотных удобрений.

  2. Начало лета - регулярный полив, прополка, профилактика болезней.

  3. Период цветения - опрыскивание биопрепаратами, контроль влажности почвы.

  4. Плодоношение - калийно-фосфорные подкормки, сбор ягод в сухую погоду.

  5. Осень - вырезка старых побегов, мульчирование и укрытие на зиму.

Ошибки садоводов → последствия → альтернатива

  • Ошибка: слишком густые посадки.
    Последствие: болезни и снижение урожая.
    Альтернатива: регулярная обрезка и прореживание.

  • Ошибка: отсутствие полива в жару.
    Последствие: ягоды мелкие, сухие, часть завязей опадает.
    Альтернатива: мульчирование и капельный полив.

  • Ошибка: избыток азота.
    Последствие: буйная зелень без ягод.
    Альтернатива: сбалансированные подкормки с фосфором и калием.

А что если малина растёт, но не плодоносит

Проверьте несколько пунктов. Возможно, кусты старые или растут в тени. Иногда причина в неправильной обрезке — если срезали все прошлогодние побеги, урожай пропадёт. Пересадите малину на солнечное место, обрежьте грамотно, и уже через сезон она "оживёт".

Плюсы и минусы малины на участке

Плюсы Минусы
Высокая урожайность при правильном уходе Требует регулярной обрезки
Неприхотливость к климату Склонность к загущению
Возможность размножения отводками Подверженность вредителям
Богатый витаминный состав ягод Короткий срок хранения урожая

FAQ по выращиванию малины

Когда лучше обрезать малину?
Весной — до начала сокодвижения, а осенью — сразу после сбора урожая.

Можно ли выращивать малину в тени?
Нет. Даже частичное затенение снижает урожай и сахаристость ягод.

Какие сорта выбрать для холодных регионов?
Подойдут "Пингвин", "Бальзам", "Новость Кузьмина" — они устойчивы к морозам и заболеваниям.

Чем подкормить для крупных ягод?
Во время цветения внесите зольный настой и немного калийного удобрения.

Мифы и правда

  • Миф: малина растёт без ухода.
    Правда: без полива и обрезки урожай быстро падает.

  • Миф: старые кусты дают лучшие ягоды.
    Правда: после 8 лет кусты вырождаются.

  • Миф: чем больше азота, тем крупнее ягоды.
    Правда: избыток азота вызывает рост листьев, а не плодов.

3 интересных факта о малине

  1. В старину малина считалась лекарством от простуды и упоминалась в летописях ещё при князе Владимире.

  2. На одном взрослом кусте за сезон может завязаться до 1500 ягод.

  3. В промышленном производстве малина занимает третье место по популярности среди ягодных культур в России — после смородины и клубники.

Исторический контекст

Малина издавна выращивалась на Руси. Первые упоминания о её плантациях относятся к XII веку, когда монахи разводили её в монастырских садах. С тех пор культура распространилась по всем регионам, а современные сорта позволяют собирать урожай даже на Дальнем Востоке и в Заполярье.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
