Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ружьё как пропуск в жизнь: как выживают в самом северном городе мира
Мозг-хамелеон: как он подстраивается под голос, чтобы вы лучше общались
Не ешьте сосиски с пюре, пока не узнаете этот трюк от шефа Michelin: осеннее обновление классики
Криптозима близко? Биткоин пережил сокрушительный обвал после слов Трампа
Без драмы, но со смыслом: кроссовер, который не пытается впечатлить — и именно поэтому впечатляет
Монстр Атлантики ожил: шестиметровая белая акула вышла из глубин и снова охотится у Канады
Глаза рассказывают тайное: когда круги под глазами говорят не о недосыпе, а о болезни
Квартира, машина, дача: кому достанется ваше имущество, если нет завещания
Сила прикосновений: как сухое растирание запускает внутренние механизмы кожи

Участок достался по наследству, а с ним и крыжовник? Вот как не потерять семейное золото

0:22
Садоводство

Садоводы нередко получают в наследство не только участок, но и растения, которым десятки лет. Особенно часто среди них встречается крыжовник — неприхотливый, выносливый, но иногда капризный кустарник. С ним связаны воспоминания детства, вкус сладких ягод и забота близких. Сохранить такие растения — значит не просто вырастить урожай, а продлить семейную традицию. Эти советы подойдут для всех регионов России и помогут омолодить старые кусты к следующему сезону.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Kpjas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Крыжовник как часть семейной истории

Для многих дачников крыжовник — "живая память". Он переживает смену поколений и домов, не требует постоянного внимания, но щедро благодарит за уход.
У кого-то он растёт вдоль старого забора, у кого-то под яблоней, посаженной дедом. Эти кусты часто приживаются на новом месте и продолжают плодоносить, если им дать немного заботы и света.

Крыжовник любит открытые солнечные участки и рыхлую почву. Старые кусты можно сохранить, если пересадить их на более подходящее место и вовремя омолодить. Даже растения, которым больше двадцати лет, способны снова дать богатый урожай.

Пересадка старых кустов: как вдохнуть в них жизнь

Главный секрет успешной пересадки — не спешить и всё продумать. Работу проводят ранней весной до начала сокодвижения или осенью, после листопада.

  1. Выберите новое место: солнечное, без застоя воды.

  2. Выкопайте яму глубиной около 40 см и шириной до полуметра.

  3. Добавьте компост, золу и немного песка для дренажа.

  4. При пересадке срежьте старые побеги и укоротите оставшиеся на треть.

  5. Полейте обильно, затем замульчируйте землю опилками или торфом.

На юге России почву лучше притенить соломой, чтобы не пересыхала, а в северных и уральских регионах — наоборот, выбрать защищённое от ветра место. Через месяц после пересадки крыжовник уже тронется в рост, особенно если рядом установить поливочную систему или капельный шланг.

Болезни и борьба с ними

Самая частая проблема — мучнистая роса. Белый налёт на листьях и ягодах быстро портит урожай.

Если достать навоз сложно, помогает раствор кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) или современные фунгициды: "Топаз", "Фундазол", "Скор". Обработку проводят трижды: при распускании листьев, во время цветения и после сбора урожая.

Для профилактики обязательно обрезайте ветви, лежащие на земле, и не допускайте загущения кустов. Это улучшает проветривание и снижает риск грибковых заболеваний.

Советы шаг за шагом

  1. Весной проведите санитарную обрезку, удалите подмёрзшие и слабые побеги.

  2. В мае подкармливайте кусты настоем крапивы или раствором "Фертика для ягодников".

  3. В период налива ягод поливайте раз в неделю, особенно в засушливые периоды.

  4. После сбора урожая обрежьте старые ветки, замульчируйте почву.

  5. Осенью внесите под кусты компост или перегной.

На следующий сезон кусты ответят обильным цветением и сладкими ягодами.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: пересадка летом.
    Последствие: куст плохо приживается.
    Альтернатива: делайте пересадку весной или осенью.

  • Ошибка: отсутствие обрезки.
    Последствие: загущение, болезни, слабое плодоношение.
    Альтернатива: формируйте куст ежегодно, оставляя 10-12 сильных веток.

  • Ошибка: посадка в тени.
    Последствие: ягоды становятся кислые и мелкие.
    Альтернатива: выбирайте южную или восточную сторону участка.

А что если куст совсем старый

Если крыжовнику больше 25 лет, и он уже плохо плодоносит, попробуйте его омолодить. Срежьте все побеги до основания, оставив 2-3 молодых. Весной из пней появятся новые веточки — оставьте самые крепкие. Такой "второй шанс" часто возвращает растению силу.

А если куст совсем погибает — не спешите его выкорчёвывать. Возьмите отводок или черенок и укорените. Так вы сохраните сорт и продолжите семейную историю.

Плюсы и минусы старых кустов крыжовника

Плюсы Минусы
Сильная корневая система Могут болеть мучнистой росой
Высокая адаптация к почве Меньше урожай при затенении
Уникальный вкус ягод Сложно пересаживать без обрезки
Историческая и семейная ценность Требуют регулярного ухода

FAQ:

Когда лучше пересаживать крыжовник?
Весной до начала сокодвижения или осенью, когда опадут листья.

Можно ли сохранить старый куст?
Да. Главное — обрезать, подкормить и выбрать правильное место для пересадки.

Чем заменить коровий навоз для профилактики мучнистой росы?
Используйте зольный настой (1 стакан золы на 10 л воды) или препараты "Фитоспорин-М".

Какие сорта устойчивы к болезням?
"Колобок", "Грушенька", "Салют", "Русский жёлтый" — они подходят для большинства регионов России.

Мифы и правда

Миф: старые кусты нельзя омолодить.
Правда: при грамотной обрезке они плодоносят ещё 10-15 лет.

Миф: мучнистая роса появляется только из-за дождей.
Правда: болезнь развивается и при жаре, если кусты растут слишком густо.

Миф: крыжовник не требует ухода.
Правда: без регулярных подкормок и полива урожай резко снижается.

Три интересных факта

  1. В Англии крыжовник называют "гусиной ягодой" (gooseberry) — из него делают соус к запечённому гусю.

  2. В старину в России крыжовник называли "берсень" или "агрыс".

  3. Кустарник живёт дольше большинства ягодников — до 40 лет при хорошем уходе.

Исторический контекст

Первые сорта крыжовника в России появились ещё в XVIII веке. Их выращивали в монастырских садах и усадьбах, где ягоды подавали к мясу и использовали в вареньях. Позже крыжовник распространился по всей стране — от Калининграда до Владивостока, и сегодня остаётся символом домашнего сада.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Еда и рецепты
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Военные новости
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Сила прикосновений: как сухое растирание запускает внутренние механизмы кожи
Квартира, машина, дача: кому достанется ваше имущество, если нет завещания
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Анна Седокова и таинственный спутник: кто новый мужчина в жизни певицы
Из Мурманска в UFC: как простая девушка из Севера стала звездой мирового ринга
Новый иск к Алле Пугачёвой: почему суд состоится без участия певицы
Как путешествовать без долгов — новая схема 2025 года
Кухня выживания: 7 блюд, которые спасали во времена бумеров и которые теперь снова в тренде
Из когтей хищника — в лапы славы: новая звезда театра Куклачёва упала прямо с неба
Нефтяной узел развязался? Зачем Венгрия увеличивает поставки топлива в Сербию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.