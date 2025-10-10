То, что лечило раны, теперь спасает урожай: старая мазь оказалась страшным сном для кротов и мышей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:37
Садоводство

В каждой аптечке найдётся знакомая баночка с резким запахом — мазь Вишневского. Когда-то она считалась универсальным лекарством от ран и воспалений, но со временем уступила место современным препаратам. Однако на дачных участках это средство переживает настоящее второе рождение. Садоводы обнаружили: то, что помогает заживлять кожу, прекрасно работает и против грызунов, кротов и даже некоторых насекомых.

Мазь Вишневского в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мазь Вишневского в огороде

От аптечного средства до садового помощника

Мазь Вишневского — изобретение 1920-х годов. Её создатель, хирург Александр Вишневский, сделал ставку на природные компоненты: берёзовый дёготь, касторовое масло и ксероформ. Именно дёготь придаёт средству характерный запах, который когда-то вызывал нарекания у пациентов, а теперь стал главным достоинством в саду.

Этот аромат действует на многих вредителей как мощный раздражитель. Если для человека он просто неприятен, то для кротов, полёвок или мышей — это сигнал опасности. Благодаря этому мазь стала эффективной натуральной альтернативой химическим отпугивателям.

Три основных способа применения в огороде

Защита деревьев от грызунов зимой

Чтобы спасти кору плодовых деревьев от зайцев и мышей, мазь добавляют в раствор для побелки или наносят на тряпичные ленты, которыми обматывают ствол. Такой "ароматный барьер" держится около трёх недель, после чего процедуру можно повторить. Главное — наносить средство в сухую погоду, чтобы оно успело впитаться до дождей.

Борьба с мышами в хозяйственных постройках

Если грызуны завелись в сарае или доме, мазью смазывают пороги, щели у стен, пространство вокруг труб и проводов. Запах быстро распространяется и вынуждает мышей покинуть территорию. Важно помнить: использовать этот способ в погребах, где хранятся овощи и фрукты, не стоит — продукты впитают аромат дёгтя.

Отпугивание кротов

Тканевые шарики или тампоны, обильно смазанные мазью, помещают в ходы кротов. Пары дёгтя распространяются под землёй, создавая для животных невыносимые условия. Уже через несколько дней они покидают участок и больше не возвращаются.

Советы шаг за шагом

  • Выберите сухой день: осадки смоют мазь и снизят её эффективность.
  • Используйте перчатки: дёготь трудно смывается с кожи и одежды.
  • Наносите точечно: слишком обильное нанесение создаёт липкий слой и может привлечь пыль.
  • Обновляйте обработку: через 2-3 недели запах ослабевает.
  • Не сочетайте с химикатами: мазь действует сама по себе, без дополнительных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: обработка деревьев во влажную погоду.
    Последствие: мазь не впитается и смоется дождём.
    Альтернатива: наносить в ясный день при температуре не ниже +5 °C.

  • Ошибка: использование в погребах.
    Последствие: продукты впитают запах.
    Альтернатива: ограничиться жилыми и хозяйственными помещениями.

  • Ошибка: слишком глубокое введение мази в кротовины.
    Последствие: запах не распространится равномерно.
    Альтернатива: размещай приманки ближе к поверхности тоннелей.

А что если запах слишком резкий

Некоторых дачников отпугивает аромат дёгтя, но есть решение: смешай мазь с небольшим количеством растительного масла или вазелина. Это смягчит запах, не уменьшая эффективности. Можно также наносить средство на ветошь и класть её в пластиковые баночки с отверстиями — аромат сохранится, но не будет распространяться слишком сильно.

Плюсы и минусы применения мази Вишневского в саду

Плюсы Минусы
Натуральный состав, без химии Резкий запах
Дешёвое и доступное средство Требует регулярного обновления
Эффективно против кротов и грызунов Не подходит для помещений с продуктами
Не вредит растениям и почве Может испачкать одежду и кору
Простое применение Не действует на всех вредителей

FAQ

Можно ли мазью Вишневского обработать семена или почву

Нет, средство предназначено для точечного применения и не влияет на рост растений.

Как часто нужно обновлять защитный слой

Примерно раз в 3-4 недели, особенно после сильных дождей.

Безопасна ли мазь для домашних животных

Да, но кошки и собаки избегают её запаха, поэтому старайся не наносить средство в местах, где они часто бывают.

Мифы и правда

  • Миф: мазь портит растения.
    Правда: при внешнем нанесении на кору или ткани средство не вредит деревьям и кустам.
  • Миф: запах быстро выветривается.
    Правда: аромат сохраняется до месяца, особенно в прохладную погоду.
  • Миф: можно использовать любую мазь с дёгтем.
    Правда: у мази Вишневского особый состав — касторовое масло помогает запаху держаться дольше и равномернее.

2 интересных факта

  • Берёзовый дёготь, основной компонент мази, издавна использовался для защиты дерева от насекомых и грибка.
  • Ещё в советские времена садоводы применяли мазь Вишневского как средство против короедов на яблонях.

 

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
