То, что лечило раны, теперь спасает урожай: старая мазь оказалась страшным сном для кротов и мышей

В каждой аптечке найдётся знакомая баночка с резким запахом — мазь Вишневского. Когда-то она считалась универсальным лекарством от ран и воспалений, но со временем уступила место современным препаратам. Однако на дачных участках это средство переживает настоящее второе рождение. Садоводы обнаружили: то, что помогает заживлять кожу, прекрасно работает и против грызунов, кротов и даже некоторых насекомых.
Мазь Вишневского — изобретение 1920-х годов. Её создатель, хирург Александр Вишневский, сделал ставку на природные компоненты: берёзовый дёготь, касторовое масло и ксероформ. Именно дёготь придаёт средству характерный запах, который когда-то вызывал нарекания у пациентов, а теперь стал главным достоинством в саду.
Этот аромат действует на многих вредителей как мощный раздражитель. Если для человека он просто неприятен, то для кротов, полёвок или мышей — это сигнал опасности. Благодаря этому мазь стала эффективной натуральной альтернативой химическим отпугивателям.
Чтобы спасти кору плодовых деревьев от зайцев и мышей, мазь добавляют в раствор для побелки или наносят на тряпичные ленты, которыми обматывают ствол. Такой "ароматный барьер" держится около трёх недель, после чего процедуру можно повторить. Главное — наносить средство в сухую погоду, чтобы оно успело впитаться до дождей.
Если грызуны завелись в сарае или доме, мазью смазывают пороги, щели у стен, пространство вокруг труб и проводов. Запах быстро распространяется и вынуждает мышей покинуть территорию. Важно помнить: использовать этот способ в погребах, где хранятся овощи и фрукты, не стоит — продукты впитают аромат дёгтя.
Тканевые шарики или тампоны, обильно смазанные мазью, помещают в ходы кротов. Пары дёгтя распространяются под землёй, создавая для животных невыносимые условия. Уже через несколько дней они покидают участок и больше не возвращаются.
Ошибка: обработка деревьев во влажную погоду.
Последствие: мазь не впитается и смоется дождём.
Альтернатива: наносить в ясный день при температуре не ниже +5 °C.
Ошибка: использование в погребах.
Последствие: продукты впитают запах.
Альтернатива: ограничиться жилыми и хозяйственными помещениями.
Ошибка: слишком глубокое введение мази в кротовины.
Последствие: запах не распространится равномерно.
Альтернатива: размещай приманки ближе к поверхности тоннелей.
Некоторых дачников отпугивает аромат дёгтя, но есть решение: смешай мазь с небольшим количеством растительного масла или вазелина. Это смягчит запах, не уменьшая эффективности. Можно также наносить средство на ветошь и класть её в пластиковые баночки с отверстиями — аромат сохранится, но не будет распространяться слишком сильно.
|Плюсы
|Минусы
|Натуральный состав, без химии
|Резкий запах
|Дешёвое и доступное средство
|Требует регулярного обновления
|Эффективно против кротов и грызунов
|Не подходит для помещений с продуктами
|Не вредит растениям и почве
|Может испачкать одежду и кору
|Простое применение
|Не действует на всех вредителей
Нет, средство предназначено для точечного применения и не влияет на рост растений.
Примерно раз в 3-4 недели, особенно после сильных дождей.
Да, но кошки и собаки избегают её запаха, поэтому старайся не наносить средство в местах, где они часто бывают.
