Хотели клумбу как у соседей — получили болото: георгины мстят за поспешную посадку

Георгины мстят за поспешную посадку

Георгины — настоящие украшения лета и осени. Их яркие, словно расписанные красками бутоны придают клумбам и террасам праздничное настроение. Но прежде чем купить очередную упаковку клубней, стоит понять: когда именно их лучше сажать и как ухаживать, чтобы цветение не разочаровало.

Фото: Own work by Cillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Георгины

Что нужно знать о георгинах

Георгины родом из Мексики — им нужны тепло, солнце и рыхлая почва. Эти растения не переносят даже лёгких заморозков, поэтому их сажают, только когда земля окончательно прогреется. В средней полосе России это обычно происходит в мае, а на юге можно высадить клубни уже в конце апреля.

Если посадить георгины слишком рано, почва останется холодной, корни начнут подгнивать, а всходы не появятся. Опоздать тоже нельзя — поздняя посадка сдвигает цветение, и бутоны могут не раскрыться до первых холодов.

Посадка георгинов в горшках

Многие садоводы предпочитают выращивать георгины в контейнерах и кашпо. Это удобно для балконов и небольших участков. Купить можно уже цветущие растения — они будут радовать глаз до самой осени.

Главное правило: с наступлением первых заморозков горшки нужно убрать в дом или на застеклённую лоджию. Георгины не выносят температуры ниже нуля — их клубни моментально погибают.

"Георгины в горшках лучше всего растут на солнечных балконах, где нет ветра", — поясняет садовод Мария Иванова.

Стоит помнить, что растения из магазина часто выращены из черенков и не всегда образуют крупные клубни. Такие экземпляры не стоит хранить до следующего года — они редко успешно зимуют.

Когда сажать клубни

Оптимальное время посадки клубней — май. Важно, чтобы прошла угроза заморозков и почва прогрелась до +10…+12 °C. В южных регионах посадку можно провести раньше, в северных — ближе к концу мая.

Если у вас есть теплица или зимний сад, клубни можно "разбудить" заранее — в конце февраля или марте. Для этого их высаживают в ящики с влажной почвой и ставят в тёплое, светлое место. Когда появятся ростки, растения переносят в открытый грунт.

Для балконов и террас подходит вариант с пересадкой: сначала клубни проращивают в небольших контейнерах, а позже переносят в более просторные горшки. Даже июньская посадка возможна — просто цветы распустятся немного позже.

Советы шаг за шагом

Перед посадкой замочите клубни в воде на ночь. Подготовьте почву: она должна быть рыхлой, дренированной, с добавлением компоста или торфа. Посадите клубни так, чтобы верхняя часть с почками была покрыта слоем земли 5-6 см. Крупные клубни разделите на части — избыточное количество побегов ослабляет цветение. После посадки полейте землю и замульчируйте её.

Для выращивания используйте

садовую лопатку и рыхлитель;

перлит или песок для дренажа;

удобрение для цветущих культур;

защитную сетку от слизней;

садовую бирку для маркировки сортов.

Размножение черенками

В профессиональных питомниках георгины часто размножают не клубнями, а черенками. С одной маточной клубни можно получить до двадцати растений.

Чтобы повторить этот метод дома, в конце зимы клубни помещают в ящик с песчано-земляной смесью и ставят в тёплое место. Когда появляются побеги длиной 8-10 см, их аккуратно срезают вместе с кусочком стебля и высаживают в небольшие стаканчики.

Через 2-3 недели при температуре +20 °C черенки укореняются под плёнкой. После этого их можно пересадить в отдельные горшки, а к маю — на постоянное место в саду.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка: посадка клубней в тяжёлую глинистую почву.

Последствие: застой влаги и гниение корней.

Альтернатива: добавить песок или перлит, использовать приподнятые грядки.

Ошибка: слишком густая посадка.

Последствие: слабое цветение и риск грибка.

Альтернатива: оставляйте 40-50 см между растениями.

Ошибка: избыточный полив.

Последствие: корневая шейка начинает подпревать.

Альтернатива: поливайте умеренно, только после подсыхания верхнего слоя земли.

Плюсы и минусы выращивания георгин

Плюсы Минусы Яркое и длительное цветение Не переносят морозов Подходят для клумб, кашпо и букетов Требуют ежегодного выкапывания клубней Много сортов и форм Склонны к поражению слизнями Можно размножать черенками Любят регулярный уход Цветут всё лето до заморозков Нуждаются в подкормке

Как сохранить клубни зимой

После первых заморозков георгины нужно выкопать. Стебли обрезают, клубни очищают от земли и просушивают. Хранят их в ящиках, пересыпав сухими опилками, в прохладном помещении при температуре +3…+6 °C.

Если зима мягкая, клубни можно оставить в грунте, но прикрыть их толстым слоем листьев или лапника. Главное — не допустить промерзания почвы.

А что если…

Вы забыли выкопать клубни, и они замёрзли? Тогда весной стоит купить новые — выбирать лучше районированные сорта, адаптированные к вашему климату.

Если клубни пересохли, попробуйте замочить их на сутки в растворе стимулятора роста, например, "Эпин" или "Циркон". Иногда растения всё же просыпаются.

FAQ

Когда сажать георгины в открытый грунт?

Когда минует угроза заморозков — обычно в середине мая.

Можно ли сажать георгины в июне?

Да, но цветение начнётся позже — в конце июля или августе.

Как выбрать место для посадки?

Лучше всего — солнечное, защищённое от ветра, с рыхлой плодородной землёй.

Нужно ли выкапывать георгины на зиму?

Да, кроме южных регионов, где зима мягкая и температура редко опускается ниже нуля.

Чем подкормить георгины?

Подойдут универсальные удобрения для цветущих растений, зольные настои или компост.

Мифы и правда

Миф: георгины — капризные растения.

Правда: при правильной посадке и хранении клубней они цветут без проблем.

Миф: георгины нельзя выращивать в горшках.

Правда: компактные сорта отлично подходят для кашпо и балконов.

Миф: георгины нельзя черенковать.

Правда: наоборот, этот способ даёт здоровые и обильноцветущие экземпляры.

3 интересных факта