Хотели клумбу как у соседей — получили болото: георгины мстят за поспешную посадку

Георгины — настоящие украшения лета и осени. Их яркие, словно расписанные красками бутоны придают клумбам и террасам праздничное настроение. Но прежде чем купить очередную упаковку клубней, стоит понять: когда именно их лучше сажать и как ухаживать, чтобы цветение не разочаровало.
Георгины родом из Мексики — им нужны тепло, солнце и рыхлая почва. Эти растения не переносят даже лёгких заморозков, поэтому их сажают, только когда земля окончательно прогреется. В средней полосе России это обычно происходит в мае, а на юге можно высадить клубни уже в конце апреля.
Если посадить георгины слишком рано, почва останется холодной, корни начнут подгнивать, а всходы не появятся. Опоздать тоже нельзя — поздняя посадка сдвигает цветение, и бутоны могут не раскрыться до первых холодов.
Многие садоводы предпочитают выращивать георгины в контейнерах и кашпо. Это удобно для балконов и небольших участков. Купить можно уже цветущие растения — они будут радовать глаз до самой осени.
Главное правило: с наступлением первых заморозков горшки нужно убрать в дом или на застеклённую лоджию. Георгины не выносят температуры ниже нуля — их клубни моментально погибают.
"Георгины в горшках лучше всего растут на солнечных балконах, где нет ветра", — поясняет садовод Мария Иванова.
Стоит помнить, что растения из магазина часто выращены из черенков и не всегда образуют крупные клубни. Такие экземпляры не стоит хранить до следующего года — они редко успешно зимуют.
Оптимальное время посадки клубней — май. Важно, чтобы прошла угроза заморозков и почва прогрелась до +10…+12 °C. В южных регионах посадку можно провести раньше, в северных — ближе к концу мая.
Если у вас есть теплица или зимний сад, клубни можно "разбудить" заранее — в конце февраля или марте. Для этого их высаживают в ящики с влажной почвой и ставят в тёплое, светлое место. Когда появятся ростки, растения переносят в открытый грунт.
Для балконов и террас подходит вариант с пересадкой: сначала клубни проращивают в небольших контейнерах, а позже переносят в более просторные горшки. Даже июньская посадка возможна — просто цветы распустятся немного позже.
Перед посадкой замочите клубни в воде на ночь.
Подготовьте почву: она должна быть рыхлой, дренированной, с добавлением компоста или торфа.
Посадите клубни так, чтобы верхняя часть с почками была покрыта слоем земли 5-6 см.
Крупные клубни разделите на части — избыточное количество побегов ослабляет цветение.
После посадки полейте землю и замульчируйте её.
садовую лопатку и рыхлитель;
перлит или песок для дренажа;
удобрение для цветущих культур;
защитную сетку от слизней;
садовую бирку для маркировки сортов.
В профессиональных питомниках георгины часто размножают не клубнями, а черенками. С одной маточной клубни можно получить до двадцати растений.
Чтобы повторить этот метод дома, в конце зимы клубни помещают в ящик с песчано-земляной смесью и ставят в тёплое место. Когда появляются побеги длиной 8-10 см, их аккуратно срезают вместе с кусочком стебля и высаживают в небольшие стаканчики.
Через 2-3 недели при температуре +20 °C черенки укореняются под плёнкой. После этого их можно пересадить в отдельные горшки, а к маю — на постоянное место в саду.
Ошибка: посадка клубней в тяжёлую глинистую почву.
Последствие: застой влаги и гниение корней.
Альтернатива: добавить песок или перлит, использовать приподнятые грядки.
Ошибка: слишком густая посадка.
Последствие: слабое цветение и риск грибка.
Альтернатива: оставляйте 40-50 см между растениями.
Ошибка: избыточный полив.
Последствие: корневая шейка начинает подпревать.
Альтернатива: поливайте умеренно, только после подсыхания верхнего слоя земли.
|Плюсы
|Минусы
|Яркое и длительное цветение
|Не переносят морозов
|Подходят для клумб, кашпо и букетов
|Требуют ежегодного выкапывания клубней
|Много сортов и форм
|Склонны к поражению слизнями
|Можно размножать черенками
|Любят регулярный уход
|Цветут всё лето до заморозков
|Нуждаются в подкормке
После первых заморозков георгины нужно выкопать. Стебли обрезают, клубни очищают от земли и просушивают. Хранят их в ящиках, пересыпав сухими опилками, в прохладном помещении при температуре +3…+6 °C.
Если зима мягкая, клубни можно оставить в грунте, но прикрыть их толстым слоем листьев или лапника. Главное — не допустить промерзания почвы.
Вы забыли выкопать клубни, и они замёрзли? Тогда весной стоит купить новые — выбирать лучше районированные сорта, адаптированные к вашему климату.
Если клубни пересохли, попробуйте замочить их на сутки в растворе стимулятора роста, например, "Эпин" или "Циркон". Иногда растения всё же просыпаются.
Когда сажать георгины в открытый грунт?
Когда минует угроза заморозков — обычно в середине мая.
Можно ли сажать георгины в июне?
Да, но цветение начнётся позже — в конце июля или августе.
Как выбрать место для посадки?
Лучше всего — солнечное, защищённое от ветра, с рыхлой плодородной землёй.
Нужно ли выкапывать георгины на зиму?
Да, кроме южных регионов, где зима мягкая и температура редко опускается ниже нуля.
Чем подкормить георгины?
Подойдут универсальные удобрения для цветущих растений, зольные настои или компост.
Миф: георгины — капризные растения.
Правда: при правильной посадке и хранении клубней они цветут без проблем.
Миф: георгины нельзя выращивать в горшках.
Правда: компактные сорта отлично подходят для кашпо и балконов.
Миф: георгины нельзя черенковать.
Правда: наоборот, этот способ даёт здоровые и обильноцветущие экземпляры.
Родина георгин — Мексика, где они росли ещё в доколумбовые времена.
В Европе их стали выращивать после того, как испанцы привезли клубни из Нового Света.
В XIX веке георгины были настолько популярны, что за редкие сорта платили золотом.
