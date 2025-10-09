Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкус, который согревает изнутри: как один корнеплод стал главным союзником иммунитета
Испорченное поколение: против каких песен восстала Седокова ради своего сына
Подо льдом течёт чужое время: существо, которое взрослеет к 150 годам
Необычный ингредиент для идеальной выпечки: как газированная вода делает грушевый пирог невесомым
От снега до песка за 8 часов: началось переселение в Гоа — русские открыли сезон под пальмами
Исповедь матери: с какими скрытыми трудностями столкнулась Решетова после расставания с Тимати
Даже скромный урожай может быть сладким: старый способ работает до сих пор
Литр бензина дешевле воды — и это не шутка: страны, где заправка обходится копейками
Ванная как из пятизвёздочного отеля: четыре цвета, которые делают интерьер богаче без ремонта

Хотели клумбу как у соседей — получили болото: георгины мстят за поспешную посадку

1:10
Садоводство

Георгины — настоящие украшения лета и осени. Их яркие, словно расписанные красками бутоны придают клумбам и террасам праздничное настроение. Но прежде чем купить очередную упаковку клубней, стоит понять: когда именно их лучше сажать и как ухаживать, чтобы цветение не разочаровало.

Георгины
Фото: Own work by Cillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Георгины

Что нужно знать о георгинах

Георгины родом из Мексики — им нужны тепло, солнце и рыхлая почва. Эти растения не переносят даже лёгких заморозков, поэтому их сажают, только когда земля окончательно прогреется. В средней полосе России это обычно происходит в мае, а на юге можно высадить клубни уже в конце апреля.

Если посадить георгины слишком рано, почва останется холодной, корни начнут подгнивать, а всходы не появятся. Опоздать тоже нельзя — поздняя посадка сдвигает цветение, и бутоны могут не раскрыться до первых холодов.

Посадка георгинов в горшках

Многие садоводы предпочитают выращивать георгины в контейнерах и кашпо. Это удобно для балконов и небольших участков. Купить можно уже цветущие растения — они будут радовать глаз до самой осени.

Главное правило: с наступлением первых заморозков горшки нужно убрать в дом или на застеклённую лоджию. Георгины не выносят температуры ниже нуля — их клубни моментально погибают.

"Георгины в горшках лучше всего растут на солнечных балконах, где нет ветра", — поясняет садовод Мария Иванова.

Стоит помнить, что растения из магазина часто выращены из черенков и не всегда образуют крупные клубни. Такие экземпляры не стоит хранить до следующего года — они редко успешно зимуют.

Когда сажать клубни

Оптимальное время посадки клубней — май. Важно, чтобы прошла угроза заморозков и почва прогрелась до +10…+12 °C. В южных регионах посадку можно провести раньше, в северных — ближе к концу мая.

Если у вас есть теплица или зимний сад, клубни можно "разбудить" заранее — в конце февраля или марте. Для этого их высаживают в ящики с влажной почвой и ставят в тёплое, светлое место. Когда появятся ростки, растения переносят в открытый грунт.

Для балконов и террас подходит вариант с пересадкой: сначала клубни проращивают в небольших контейнерах, а позже переносят в более просторные горшки. Даже июньская посадка возможна — просто цветы распустятся немного позже.

Советы шаг за шагом

  1. Перед посадкой замочите клубни в воде на ночь.

  2. Подготовьте почву: она должна быть рыхлой, дренированной, с добавлением компоста или торфа.

  3. Посадите клубни так, чтобы верхняя часть с почками была покрыта слоем земли 5-6 см.

  4. Крупные клубни разделите на части — избыточное количество побегов ослабляет цветение.

  5. После посадки полейте землю и замульчируйте её.

Для выращивания используйте

  • садовую лопатку и рыхлитель;

  • перлит или песок для дренажа;

  • удобрение для цветущих культур;

  • защитную сетку от слизней;

  • садовую бирку для маркировки сортов.

Размножение черенками

В профессиональных питомниках георгины часто размножают не клубнями, а черенками. С одной маточной клубни можно получить до двадцати растений.

Чтобы повторить этот метод дома, в конце зимы клубни помещают в ящик с песчано-земляной смесью и ставят в тёплое место. Когда появляются побеги длиной 8-10 см, их аккуратно срезают вместе с кусочком стебля и высаживают в небольшие стаканчики.

Через 2-3 недели при температуре +20 °C черенки укореняются под плёнкой. После этого их можно пересадить в отдельные горшки, а к маю — на постоянное место в саду.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: посадка клубней в тяжёлую глинистую почву.
    Последствие: застой влаги и гниение корней.
    Альтернатива: добавить песок или перлит, использовать приподнятые грядки.

  • Ошибка: слишком густая посадка.
    Последствие: слабое цветение и риск грибка.
    Альтернатива: оставляйте 40-50 см между растениями.

  • Ошибка: избыточный полив.
    Последствие: корневая шейка начинает подпревать.
    Альтернатива: поливайте умеренно, только после подсыхания верхнего слоя земли.

Плюсы и минусы выращивания георгин

Плюсы Минусы
Яркое и длительное цветение Не переносят морозов
Подходят для клумб, кашпо и букетов Требуют ежегодного выкапывания клубней
Много сортов и форм Склонны к поражению слизнями
Можно размножать черенками Любят регулярный уход
Цветут всё лето до заморозков Нуждаются в подкормке

Как сохранить клубни зимой

После первых заморозков георгины нужно выкопать. Стебли обрезают, клубни очищают от земли и просушивают. Хранят их в ящиках, пересыпав сухими опилками, в прохладном помещении при температуре +3…+6 °C.

Если зима мягкая, клубни можно оставить в грунте, но прикрыть их толстым слоем листьев или лапника. Главное — не допустить промерзания почвы.

А что если…

Вы забыли выкопать клубни, и они замёрзли? Тогда весной стоит купить новые — выбирать лучше районированные сорта, адаптированные к вашему климату.

Если клубни пересохли, попробуйте замочить их на сутки в растворе стимулятора роста, например, "Эпин" или "Циркон". Иногда растения всё же просыпаются.

FAQ

Когда сажать георгины в открытый грунт?
Когда минует угроза заморозков — обычно в середине мая.

Можно ли сажать георгины в июне?
Да, но цветение начнётся позже — в конце июля или августе.

Как выбрать место для посадки?
Лучше всего — солнечное, защищённое от ветра, с рыхлой плодородной землёй.

Нужно ли выкапывать георгины на зиму?
Да, кроме южных регионов, где зима мягкая и температура редко опускается ниже нуля.

Чем подкормить георгины?
Подойдут универсальные удобрения для цветущих растений, зольные настои или компост.

Мифы и правда

Миф: георгины — капризные растения.
Правда: при правильной посадке и хранении клубней они цветут без проблем.

Миф: георгины нельзя выращивать в горшках.
Правда: компактные сорта отлично подходят для кашпо и балконов.

Миф: георгины нельзя черенковать.
Правда: наоборот, этот способ даёт здоровые и обильноцветущие экземпляры.

3 интересных факта

  1. Родина георгин — Мексика, где они росли ещё в доколумбовые времена.

  2. В Европе их стали выращивать после того, как испанцы привезли клубни из Нового Света.

  3. В XIX веке георгины были настолько популярны, что за редкие сорта платили золотом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Испорченное поколение: против каких песен восстала Седокова ради своего сына
Подо льдом течёт чужое время: существо, которое взрослеет к 150 годам
Необычный ингредиент для идеальной выпечки: как газированная вода делает грушевый пирог невесомым
От снега до песка за 8 часов: началось переселение в Гоа — русские открыли сезон под пальмами
Исповедь матери: с какими скрытыми трудностями столкнулась Решетова после расставания с Тимати
Даже скромный урожай может быть сладким: старый способ работает до сих пор
Литр бензина дешевле воды — и это не шутка: страны, где заправка обходится копейками
Ванная как из пятизвёздочного отеля: четыре цвета, которые делают интерьер богаче без ремонта
Разрыв с Джиганом? Оксана Самойлова откровенно говорит о своих переживаниях
Дружеская услуга или удар исподтишка? Гузеева публично усомнилась в адекватности Кудрявцевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.