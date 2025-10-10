Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неработающие граждане ощутят удар по кошельку? ОМС ждёт изменение схемы финансирования
Сталь, пот и отражение в зеркале: как тренажёры перепрошивают тело и мозг
План Б на случай задержки: вся правда о страховке, которая спасет ваш отпуск
Заклятие антиквариата: чем опасна старинная мебель — мнение Станислава Садальского
Железо не выдержало депрессии: как сезон дождей делает автомобиль раздражённым и вялым
Ипотека ещё не выплачена? Сделку всё равно можно провести — но с условием
Жители этих городов на 20% счастливее остальных: вот что куда важнее близости к метро
В макаронах по-флотски главное — не мясо: вот ингредиент, от которого зависит всё
60 млрд рублей в игре: кто лидирует в борьбе за пенсионные накопления

Вы сами мешаете растениям расти — ошибка с удобрением, которую совершают все

0:44
Садоводство

Калий — один из тех элементов, без которых растения просто не могут развиваться полноценно. Он отвечает за обмен веществ, формирование клеточных стенок, накопление сахаров и работу ферментов. Без него даже самые заботливо ухоженные растения теряют силу, урожай снижается, а плоды становятся мелкими и невкусными.

Руки с гранулированным удобрением
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Руки с гранулированным удобрением

Почему калий важен для всех культур

В отличие от азота, который помогает наращивать зелёную массу, и фосфора, обеспечивающего энергию роста, калий регулирует внутренние процессы растения. Он помогает усваивать воду, усиливает фотосинтез и способствует передвижению питательных веществ от корней к листьям и плодам. Благодаря калию растения становятся более устойчивыми к перепадам температур, болезням и засухе.

Особенно остро в калии нуждаются томаты, картофель, плодовые деревья, виноград и ягодные кустарники. При достатке этого элемента листья выглядят здоровыми, а урожай отличается насыщенным вкусом и хорошей лёжкостью.

Как распознать нехватку калия

Определить дефицит калия с первого взгляда сложно, ведь признаки часто путают с другими проблемами — например, с грибковыми заболеваниями. Но есть несколько характерных сигналов:

  1. Рост замедляется, молодые побеги становятся тонкими.

  2. На листьях появляются мелкие светлые точки, постепенно превращающиеся в бурые пятна.

  3. Края листьев начинают подсыхать — это так называемый "краевой ожог".

  4. На нижней стороне листа возможна морщинистость и ломкость тканей.

Если не восполнить калий вовремя, листья грубеют, на них образуются разрывы и отверстия, а цветение прекращается.

Сравнение калийных удобрений

Название удобрения Содержание калия (%) Особенности
Хлористый калий 60 Вносится осенью, чтобы хлор успел выветриться из почвы
Сульфат калия 50 Безопасен для любых культур, содержит серу
Калийная селитра 46 Подходит для теплиц и комнатных растений
Калимагнезия 25 Комбинированный источник калия и магния
Зола древесная до 10 Экологичное средство, улучшает структуру почвы

Советы шаг за шагом

  1. Осенью внесите калийные удобрения под перекопку — они распределятся равномерно по грунту и лучше усвоятся весной.

  2. Весной при посадке добавьте немного сульфата калия или калимагнезии в лунки для овощей.

  3. Летом используйте жидкие подкормки — они быстрее действуют и подходят для коррекции уже заметного дефицита.

  4. Для теплиц подойдут растворимые формы удобрений, например калийная селитра.

  5. После сбора урожая можно внести золу — это поможет восстановить минеральный баланс почвы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение хлористого калия весной под чувствительные растения.
    Последствие: накопление хлора в почве и угнетение роста.
    Альтернатива: заменить на сульфат калия или калимагнезию.

  • Ошибка: перекорм растений калийными удобрениями.
    Последствие: вытеснение кальция и магния из почвы.
    Альтернатива: использовать комбинированные препараты (например, "Калимаг" или "Магбор").

  • Ошибка: полное игнорирование калийных подкормок.
    Последствие: низкая урожайность и слабая устойчивость растений.
    Альтернатива: ежегодное осеннее внесение малых доз калия.

А что если почва уже богата калием

Такое бывает редко, но если вы заметили, что растения без подкормок выглядят здоровыми, листья не желтеют, а урожай стабильно высокий, не стоит злоупотреблять удобрениями. Избыток калия мешает усвоению азота и магния. В этом случае лучше проводить анализ почвы раз в два-три года — особенно если вы активно используете органику или золу.

Плюсы и минусы калийных удобрений

Плюсы Минусы
Повышают морозостойкость и засухоустойчивость растений Некоторые формы (например, хлористый калий) нельзя использовать весной
Улучшают вкус и лёжкость плодов Избыток может блокировать другие микроэлементы
Повышают иммунитет культур Требуют точной дозировки
Подходят для большинства овощей и деревьев Не все виды безопасны для кислых почв

FAQ

Можно ли вносить калий летом?
Да, но лучше в виде растворов — растения усвоят калий быстрее. Особенно это актуально для томатов, перцев и огурцов.

Как понять, что не хватает именно калия?
Характерный признак — бурые края листьев и вялость при достаточном поливе. Анализ почвы поможет уточнить диагноз.

Какие удобрения выбрать для сада?
Для плодовых деревьев — сульфат калия; для теплиц — калийная селитра; для ягодников — калимагнезия.

Можно ли заменить калийные препараты золой?
Можно, но умеренно: зола подщелачивает почву, поэтому её стоит использовать раз в сезон и только на нейтральных или кислых почвах.

Как хранить удобрения?
В сухом месте, герметично закрытыми. При попадании влаги гранулы слипаются и теряют эффективность.

Мифы и правда о калии

Миф: калийные удобрения нужны только овощам.
Правда: их требуют все растения — от клубники до хвойников.

Миф: зола полностью заменяет калий.
Правда: зола полезна, но калия в ней в несколько раз меньше, чем в минеральных удобрениях.

Миф: калий нужен только осенью.
Правда: весной и летом растения тоже активно используют его для роста и формирования урожая.

3 интересных факта о калии

  1. Калий повышает сахаристость винограда и арбуза, улучшая вкус плодов.

  2. При его достатке растения дольше сохраняют влагу — это особенно заметно в засушливых регионах.

  3. В совокупности с магнием калий помогает растениям лучше переносить похолодания и возвращаться к росту после стресса.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке немецкий химик Юстус Либих доказал, что калий входит в состав золы растений. С тех пор началось промышленное производство калийных удобрений — сначала из природных солей, затем из переработанных концентратов. Сегодня Россия входит в тройку мировых лидеров по запасам калийных солей, а значит, имеет все возможности поддерживать своё земледелие на высоком уровне.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Неработающие граждане ощутят удар по кошельку? ОМС ждёт изменение схемы финансирования
Сталь, пот и отражение в зеркале: как тренажёры перепрошивают тело и мозг
План Б на случай задержки: вся правда о страховке, которая спасет ваш отпуск
Заклятие антиквариата: чем опасна старинная мебель — мнение Станислава Садальского
Железо не выдержало депрессии: как сезон дождей делает автомобиль раздражённым и вялым
Ипотека ещё не выплачена? Сделку всё равно можно провести — но с условием
Жители этих городов на 20% счастливее остальных: вот что куда важнее близости к метро
В макаронах по-флотски главное — не мясо: вот ингредиент, от которого зависит всё
60 млрд рублей в игре: кто лидирует в борьбе за пенсионные накопления
Глобальное потепление по-русски: у берегов Приморья всплыла рыба смерти — и подбирается к нам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.