Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Производство выходит на новый уровень: УАЗ внедряет технологию будущего
Экранное детство: правила, которые помогут родителям не проиграть технологиям
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Бельгия поставила жёсткие условия по российским активам — Европа в тупике
В Госдуме оценили влияние нового законопроекта на ситуацию с дефицитом медиков
Сын Евгения Плющенко стал участником ДТП: кто виноват и как разрешился спор
Сколько получает Данила Козловский? Бородин озвучил сумму гонорара за частные выступления
Новая звезда на горизонте: Игорь Николаев показал подросшую 10-летнюю дочь
Банки готовятся к плавному переходу: что будет с просроченными картами международных систем

Земля устала от химии: пора вспомнить про старое народное средство — оно есть на каждой кухне

Садоводство

Когда-то луковая шелуха считалась просто отходом, а сегодня снова становится популярным средством среди дачников. Многие слышали о настое, но не все знают, как он действительно работает и почему его эффект подтверждается не только опытом садоводов, но и научными фактами.

Луковая шелуха в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луковая шелуха в саду

Что скрывается под шелухой

Верхние сухие слои лука — не мусор, а настоящий кладезь питательных веществ. В них содержатся калий, кальций, железо, магний, марганец, сера, цинк, кобальт и даже молибден. Все эти элементы находятся в органической форме, то есть легко усваиваются растениями.

Кроме того, шелуха богата жирными кислотами, которые помогают почвенным микроорганизмам преобразовывать труднодоступные элементы в форму, подходящую для питания растений. А фенольные соединения — флавоноиды и кверцетин — выполняют двойную роль: защищают от микробов и стимулируют рост.

Белки, сахара и клетчатка из шелухи тоже идут в дело: они служат пищей для полезной почвенной микрофлоры, а при разложении улучшают структуру земли.

Какой лук полезнее

  • Белый лук содержит больше сахаров и железа.
  • Золотистый — рекордсмен по минералам и флавоноидам.
  • Красный или фиолетовый — лидер по содержанию антиоксидантов.

Если есть возможность, полезно смешивать шелуху разных сортов и добавлять немного чесночной — она содержит бор, селен и хром.

Для вершков: настои и опрыскивания

Луковый настой можно использовать как органоминеральную подкормку и средство от болезней. Главное — готовить его свежим.

Для семян достаточно 20 г шелухи на ведро воды. Раствор настаивают 3-4 дня и в нём замачивают семена на 12-24 часа. Это ускоряет прорастание и защищает от плесени.

"Биоактивные вещества лука работают стимуляторами прорастания, а фенольные соединения обеспечивают защиту", — отметила Татьяна Николина.

Для опрыскивания растений настой тоже подойдёт. Особенно полезен он в период активного роста. Калий помогает плодам накапливать больше сахаров, а фитонциды отпугивают вредителей.

Если есть сомнения в качестве лука, лучше приготовить отвар — 20 г шелухи на литр воды, кипятить 5-7 минут, настоять 3 часа и довести объём до 10 литров. Отвар безопасен: плоды можно есть сразу после обработки.

Важно помнить

  1. Перед опрыскиванием растения нужно хорошо полить.
  2. Обработку лучше повторять раз в две недели.
  3. Для стойкого запаха, отпугивающего вредителей, добавьте в раствор немного дегтярного мыла.

Для корешков: питание изнутри

Чтобы шелуха подействовала на корневую систему, её вносят прямо в почву. Так она медленно отдаёт питательные вещества и действует дольше.

При посадке томатов, перца, баклажанов или картофеля в каждую лунку можно положить горсть шелухи. Она послужит удобрением, биостимулятором и защитой от гнили.

Хорошо реагирует и клубника — измельчённую шелуху вносят под мульчу, чтобы отпугнуть долгоносика. Морковь и свёкла тоже "любят" лук — запах защищает от морковной мухи. Но важно помнить: шелуха не подходит для бобовых и фенхеля — эти культуры не уживаются с луком.

После использования

Не спешите выбрасывать шелуху, оставшуюся после отвара. Разложите её под смородину, капусту или плодовые деревья — она отпугнёт вредителей и улучшит зимовку растений.

Советы шаг за шагом

  1. Соберите шелуху и подсушите её.
  2. Для настоя — залейте водой, настаивайте 3-4 дня.
  3. Для отвара — проварите и охладите.
  4. Используйте настой для семян и листьев, отвар — для корней.
  5. Остатки шелухи добавляйте в компост или под кусты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поливать концентрированным настоем.
    Последствие: ожоги корней.
    Альтернатива: разбавить в 2-3 раза и полить по влажной почве.
  • Ошибка: применять шелуху от неизвестного производителя.
    Последствие: возможные остатки химикатов.
    Альтернатива: использовать лук с собственного участка.
  • Ошибка: хранить настой дольше трёх дней.
    Последствие: закисание, потеря активности.
    Альтернатива: готовить новую порцию перед каждой обработкой.

Если добавить шелуху в компост

Шелуха ускоряет созревание компоста, делает его богаче калием и серой. Если перемешать её с травой и кухонными отходами, получится сбалансированная органика без запаха.

FAQ

Как часто использовать настой шелухи?
Раз в 10-14 дней, чередуя с другими органическими подкормками.

Можно ли применять для комнатных растений?
Да, особенно для орхидей, фикусов и гераней. Настой улучшает рост и укрепляет листья.

Как хранить шелуху?
В бумажных пакетах в сухом месте. Не держите её в полиэтилене — может заплесневеть.

Мифы и правда

Миф: настой из шелухи заменяет комплексное удобрение.
Правда: он лишь дополняет питание растений, но не содержит достаточно азота и фосфора.

Миф: можно использовать шелуху любого лука.
Правда: предпочтительнее домашний, не обработанный химикатами.

Миф: если залить шелуху кипятком, получится сильнее.
Правда: кипяток разрушает часть полезных веществ, поэтому лучше делать настой на тёплой воде.

Всё, что нужно — немного терпения и правильный подход. Если применять шелуху регулярно и разумно, сад отблагодарит вас богатым урожаем и здоровыми растениями без химии.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Главный секрет идеального маникюра: короткие ногти выглядят дороже, чем вы думаете
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Как партия Яблоко забыла о российских интересах: секреты Явлинского
Океан отозвался на поп-культуру: новый вид коралла стал живым двойником Чубакки
Производство выходит на новый уровень: УАЗ внедряет технологию будущего
Экранное детство: правила, которые помогут родителям не проиграть технологиям
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Бельгия поставила жёсткие условия по российским активам — Европа в тупике
В Госдуме оценили влияние нового законопроекта на ситуацию с дефицитом медиков
Сын Евгения Плющенко стал участником ДТП: кто виноват и как разрешился спор
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.