Ягода, внутри которой живёт лёд: зачем шикша хранит тайну вечной мерзлоты

На крайних широтах растёт ягода с характером воды. Шикша (она же водяника, вороника) будто подмигивает эволюции: вместо сахара и плотной мякоти — запас чистой влаги, которой так не хватает в мире вечной мерзлоты. Её любят медведи и куропатки, она спасала людей от цинги, а ботаников — доводит до споров: один вид или целая россыпь? Разберёмся, зачем Арктике ягода-водохранилище и что это меняет для природы и человека.
Шикша нарушает привычные правила северных ягод. Многие арктические плоды "упаковывают" в себя сахара и кислоты, чтобы не замёрзнуть и привлечь животных. У шикши же в ягоде всего 3-4% растворённых веществ: тонкая, упругая кожица и водянистая мякоть вокруг 6-9 косточек. Получается биологическая капсула с питьевой водой. Такой выбор — ответ суровой экологии торфяников и холодных болот, где вода часто недоступна по-настоящему: связана органикой, проморожена, пересолена. Растение извлекает чистую влагу и бережно хранит её в плодах — запас на случай "физиологической засухи", когда воды вокруг много, но пить её нельзя.
Ареал водяники — почти все суровые ландшафты северного полушария: тундра, субарктика, альпийские пояса, торфяники, каменистые пустоши. На Севере она образует ковры площадью в гектары: стелющиеся побеги укореняются, создают многослойный мат до полуметровой толщины. Под "одеялом" теплее, влажнее и тише — целая мини-экосистема. Ещё одна загадка — биполярные популяции в Южном полушарии (Анды, Огненная Земля): вероятно, миграции во время ледников сменялись изоляцией, и шикша закрепилась на обоих концах планеты.
Несмотря на водянистость, ягоды и листья — это активная "аптека": витамин C, антоцианы, органические кислоты, терпеноиды. В роде Empetrum описаны свои гликозиды (эмпетрины), из-за которых исследователи обсуждают нейропротекторные эффекты и влияние на ГАМК-рецепторы. Народные практики северян здесь пересекаются с современной наукой, но промышленной фармы вокруг шикши не возникло: растение капризно, сбор трудоёмок, стандартизировать сырьё сложно. Есть и теневая сторона — способность накапливать тяжёлые металлы; вблизи техногенных зон ягоды собирать нельзя.
Перед зимней спячкой медведи буквально переходят на шикшевую диету — до десятков килограммов в день: много воды, мало калорий, кишечник "сбрасывает обороты". Куропатки едят ягоды летом, побеги зимой и разносят косточки на большие расстояния. Для оленей шикша — страховка в голодные годы. Люди использовали её прагматично: ягоды — от жажды и цинги, листья — в чай, одревесневшие побеги — в костёр, корнями подкрашивали кожу. В СССР даже пытались делать соки и вина на Чукотке, но экономика не сложилась: много труда — мало вкуса и выхода.
Систематика водяники — вечная дискуссия. Одни объединяют всё в полиморфный Empetrum nigrum, другие делят на 3-4 вида, третьи описывают ещё больше таксонов по числу хромосом, форме листьев, полуцветков и окрасу ягод (чёрные, красные, изредка светлые). Причина — феноменальная изменчивость по микроусловиям: на одном болоте можно встретить "микс" форм. Генетика добавляет загадок: локальные популяции ведут себя как древние, давно изолированные линии.
Потепление двояко влияет на шикшу. Южные популяции отступают — жарче и суше, ковры редеют. На крайнем Севере урожаи растут благодаря длинному сезону, но нестабильный снег и оттепели "запекают" растения ледяной коркой: выпревание и гибель. Где исчезают шикшевники, тундра теряет "армирование": усиливается эрозия, термокарст и осушение. Так ягода становится индикатором устойчивости северных экосистем.
|Ягода
|Воды, %
|Сахаров, %
|Кислотность/вкус
|Экологическая роль
|Шикша
|88-92
|3-4
|Нейтрально-смоляной
|Держит почву, формирует микроклимат
|Клюква
|~87
|~12
|Кисло-терпкая
|Болота, антисептик в пищевых заготовках
|Брусника
|~86
|~15
|Кисло-сладкая
|Сосняки, долгий "лежак"
|Морошка
|~84
|~10
|Медово-кислая
|Тундра, редкая и капризная
Выбрать место сбора. Удаление от дорог и предприятий не менее 3-5 км; болота и вересковые пустоши — оптимально; брать только зрелые ягоды.
Сбор и первичная обработка. Мягкие контейнеры, перчатки; не мять. Дома перебрать, промыть в холодной воде, обсушить на полотне.
Заморозка. Разложить в один слой на поддоне, после заморозки пересыпать в пакеты с клапаном. Подпишите дату.
Сушка (дегидратор/духовка 45-50 °C). Готовый продукт хрупкий, хранить в гермоконтейнерах с силикагелем. Измельчить — получится порошок для напитков.
Напитки и кулинария. Чай (листья + ягоды), морс, смузи (блендер), сироп для йогурта. Джему потребуется пектин — сахара мало.
Походный набор. Термос для морса, фляга с концентратом сиропа, энергетический батончик с сушёной шикшей.
Шикша — не десерт в привычном смысле. Её роль — освежить, утолить жажду, добавить антоцианы и витамин C. Разбивайте нейтральность парой ярких ингредиентов: лимон, смородина, клюква, пихтовый сироп. В кулинарии она — фон, а не соло.
|Пункт
|Плюсы
|Минусы
|Сбор
|Много и доступно в "правильных" местах
|Далеко, болота, комары
|Питательная ценность
|Витамины, антоцианы, мало сахара
|Калорий почти нет
|Хранение
|Идеально для заморозки и сушки
|Свежая быстро портится
|Кулинария
|Морсы, сиропы, порошки для напитков
|Джем без пектина не держит форму
|Экология
|Укрепляет почвы, микроклимат
|Ковры уязвимы к вытаптыванию
Водянистые ягоды удобны в походах: из них быстро готовят морс прямо в термосе без сахара — отлично утоляет жажду.
Шикшевый "ковёр" поднимает температуру у почвы на несколько градусов и создаёт микроклимат для насекомых и грибов.
Из шикши получается густой джем "сам по себе" — нет: без пектина или агар-агара он остаётся жидким.
У северных народов ягоды заготавливали кочками и хранили в холоде без сахара — запас витамина C на зиму.
В середине XX века предпринимались попытки советской промзаготовки (соки, вина), но проекты закрывались из-за низкой рентабельности.
Широкая фармпрактика на основе "эмпетрина" существовала в СССР — нет, речь шла об отдельных научных работах, а не о массовом препарате.
