4:13
Садоводство

Осенью садоводы часто замечают, что туи, сосны или ели начинают желтеть изнутри. На первый взгляд кажется, что растение болеет. Однако в большинстве случаев это естественный процесс подготовки к зиме, а не признак гибели.

Туя осенью: желтеет внутри
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туя осенью: желтеет внутри

Естественное пожелтение хвои

Хвойные растения устроены так, чтобы экономно расходовать ресурсы. Старые внутренние иголки живут в среднем от трёх до пяти лет, а затем опадают. Осенью дерево снижает испарение влаги и направляет питание на молодые побеги и верхушечные почки, которые обеспечат рост весной.

Этот процесс называют осенним веткопадом — своеобразным листопадом хвойных. Он особенно заметен у туй, кипарисовиков, сосен и некоторых видов елей.

Как отличить норму от болезни

Ниже приведён удобный чек-лист, который поможет определить, когда процесс естественный, а когда стоит насторожиться.

Признак Норма Повод для тревоги
Локализация Пожелтение начинается изнутри кроны, ближе к стволу. Внешние ветви зелёные. Желтеют концы молодых побегов, макушка или вся внешняя часть кроны.
Цвет хвои Равномерный соломенный или буроватый оттенок, хвоя постепенно осыпается. Ярко-рыжий, багровый цвет, появление пятен или чёрных точек, хвоя не опадает.
Состояние ветви Ветка гибкая, почки живые и упругие. Побег сухой, ломкий — возможно отмирание ветви.

Если пожелтение происходит только внутри кроны и не затрагивает молодые побеги, это естественный сезонный процесс.

Возможные причины проблем и способы решения

Причина Признаки Что делать
Грибковые болезни (шютте, ржавчина) Появление пятен, осыпание хвои, серый или бурый налёт Обработать медьсодержащими препаратами: бордоская смесь 1%, "ХОМ", "Абига-Пик" или фунгицидами ("Ракурс", "Чистоцвет"). Собрать и сжечь опавшую хвою.
Солнечный ожог (февраль-март) Подсыхание хвои с южной стороны В октябре провести влагозарядковый полив (3-5 вёдер под взрослое дерево). В ноябре укрыть растения притеночной сеткой или мешковиной.
Дефицит магния Общее пожелтение, ослабление роста Весной внести специализированные удобрения с магнием для хвойных. Осенью не использовать азотные подкормки.
Вредители (короед, паутинный клещ) Тонкие паутинки, отверстия в коре, сухие участки Осмотреть растения, при необходимости обработать инсектицидами ("Актара", "Фуфанон-Нова"). Осенью активность вредителей минимальна.

Влагозарядковый полив: почему он важен

Перед наступлением морозов (в конце октября) рекомендуется обильно полить хвойные растения. Насыщенные влагой клетки хвои лучше переносят зимнее солнце и мороз, что предотвращает весенние ожоги и усыхание.

Норма полива — 3-5 вёдер под взрослое растение в зависимости от размера кроны и погоды.

Как поддерживать здоровье хвойных осенью

  1. Удалять сухие и повреждённые ветви.
  2. Следить за чистотой приствольного круга — не допускать скопления опавшей хвои.
  3. Проводить профилактическое опрыскивание фунгицидами до устойчивых заморозков.
  4. В ноябре укрывать молодые растения от солнечных ожогов.

Регулярный осмотр и своевременные действия помогут избежать большинства проблем без радикальных мер.

Краткий итог

  • Пожелтение внутри кроны осенью — это норма.
  • Пожелтение верхушек, пятна или сухие ветви — признак болезни или дефицита питания.
  • Профилактика и правильный полив — залог здоровой зимовки хвойных.

Хвойные растения устойчивы и способны самостоятельно регулировать состояние, если условия окружающей среды им благоприятны.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
