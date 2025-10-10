Зелёный шок осени: почему туи и сосны желтеют именно тогда, когда всё хорошо

Осенью садоводы часто замечают, что туи, сосны или ели начинают желтеть изнутри. На первый взгляд кажется, что растение болеет. Однако в большинстве случаев это естественный процесс подготовки к зиме, а не признак гибели.
Хвойные растения устроены так, чтобы экономно расходовать ресурсы. Старые внутренние иголки живут в среднем от трёх до пяти лет, а затем опадают. Осенью дерево снижает испарение влаги и направляет питание на молодые побеги и верхушечные почки, которые обеспечат рост весной.
Этот процесс называют осенним веткопадом — своеобразным листопадом хвойных. Он особенно заметен у туй, кипарисовиков, сосен и некоторых видов елей.
Ниже приведён удобный чек-лист, который поможет определить, когда процесс естественный, а когда стоит насторожиться.
|Признак
|Норма
|Повод для тревоги
|Локализация
|Пожелтение начинается изнутри кроны, ближе к стволу. Внешние ветви зелёные.
|Желтеют концы молодых побегов, макушка или вся внешняя часть кроны.
|Цвет хвои
|Равномерный соломенный или буроватый оттенок, хвоя постепенно осыпается.
|Ярко-рыжий, багровый цвет, появление пятен или чёрных точек, хвоя не опадает.
|Состояние ветви
|Ветка гибкая, почки живые и упругие.
|Побег сухой, ломкий — возможно отмирание ветви.
Если пожелтение происходит только внутри кроны и не затрагивает молодые побеги, это естественный сезонный процесс.
|Причина
|Признаки
|Что делать
|Грибковые болезни (шютте, ржавчина)
|Появление пятен, осыпание хвои, серый или бурый налёт
|Обработать медьсодержащими препаратами: бордоская смесь 1%, "ХОМ", "Абига-Пик" или фунгицидами ("Ракурс", "Чистоцвет"). Собрать и сжечь опавшую хвою.
|Солнечный ожог (февраль-март)
|Подсыхание хвои с южной стороны
|В октябре провести влагозарядковый полив (3-5 вёдер под взрослое дерево). В ноябре укрыть растения притеночной сеткой или мешковиной.
|Дефицит магния
|Общее пожелтение, ослабление роста
|Весной внести специализированные удобрения с магнием для хвойных. Осенью не использовать азотные подкормки.
|Вредители (короед, паутинный клещ)
|Тонкие паутинки, отверстия в коре, сухие участки
|Осмотреть растения, при необходимости обработать инсектицидами ("Актара", "Фуфанон-Нова"). Осенью активность вредителей минимальна.
Перед наступлением морозов (в конце октября) рекомендуется обильно полить хвойные растения. Насыщенные влагой клетки хвои лучше переносят зимнее солнце и мороз, что предотвращает весенние ожоги и усыхание.
Норма полива — 3-5 вёдер под взрослое растение в зависимости от размера кроны и погоды.
Регулярный осмотр и своевременные действия помогут избежать большинства проблем без радикальных мер.
Хвойные растения устойчивы и способны самостоятельно регулировать состояние, если условия окружающей среды им благоприятны.
