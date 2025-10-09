Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот куриный суп стал фаворитом семейных обедов: густой, ароматный, сытный
Интернет с небес: как солнечные самолёты пытались заменить спутники и почему мир к этому не готов
Дефекты речи можно исправить в любом возрасте: секреты эффективных упражнений
Тюмень заправляется в убыток: новые ценники на бензин
Бабушкин шик снова в моде: посуда, которую мы прятали, стала фетишем коллекционеров
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
В небе ЕС заметили новое явление — фон дер Ляйен назвала это частью войны
Плоский живот и спокойный ум: позы, которые активируют внутренний огонь и сжигают жир
Миллер ошарашил заявлением: Россию ждет леденящий сюрприз этой зимой

Соседи не догадываются о вашем трюке: парадокс превращает обычный арбуз в яркий вкус лета

8:33
Садоводство

Вырастить на своём участке арбузы, которые по сладости не уступают южным, вполне реально даже в средней полосе России. Нужно лишь учесть особенности климата и грамотно организовать уход. Эти советы помогут спланировать посадки уже на следующий сезон, чтобы летом на столе были полосатые плоды с насыщенным вкусом и ароматом.

Арбузы
Фото: commons.wikimedia.org by فارس البلغم, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арбузы

Основные особенности арбуза

Арбуз — теплолюбивое растение из семейства тыквенных, с мощной корневой системой и высокой потребностью в солнце. Семена прорастают при температуре не ниже +16 °C, а для активного роста и налива плодов требуется +25…+30 °C.

С момента появления всходов до сбора урожая проходит в среднем от 60 до 140 дней в зависимости от сорта. Арбузы ценятся не только за вкус, но и за пользу: они действуют как мягкое мочегонное средство, содержат антиоксиданты и помогают работе печени и желудка.

Как защитить арбузы от жары

В жаркие дни растения могут страдать от перегрева. Прямые солнечные лучи вызывают ожоги листьев, пересыхание почвы и затормаживают рост. Чтобы избежать этого, опытные садоводы используют притеняющие экраны из спанбонда или старого тюля. Материал натягивают между двумя колышками с южной стороны грядки, создавая лёгкую тень.

Такой приём не снижает освещённость, но бережёт растения от перегрева, а также помогает дольше сохранять влагу в земле. Для регионов с переменчивой погодой, например в Поволжье или на Урале, притенение особенно актуально.

Прищипывание и прикапывание для крупных плодов

Чтобы вырастить по-настоящему сладкие арбузы, важно не перегружать куст. Когда на плетях появится более 5-6 завязей, остальные побеги и цветки лучше удалить. Тогда растение направит силы на формирование нескольких крупных и сочных плодов.

Если вы выращиваете арбузы на шпалере, подвязывайте плоды в сетках, чтобы они не лежали на земле. Это предотвращает гниение и обеспечивает равномерное освещение. В открытом грунте плети можно слегка прикопать влажной землёй — так они дадут дополнительные корешки, что улучшит питание растения.

Защита от болезней и вредителей

Главные враги арбуза — фузариоз, мучнистая роса и серая гниль. При первых признаках болезни (увядание листьев, пятна, налёт на стеблях) растения опрыскивают медьсодержащими препаратами — например, бордоской жидкостью или "Оксихомом". Для профилактики подложите под плоды доски или сетки, чтобы они не соприкасались с влажной почвой.

От вредителей — тли и паутинного клеща — помогает народное средство: настой чеснока или лука (200 г сырья на литр кипятка, настоять, развести водой 1:5 и добавить немного мыла). Если заражение сильное, используют биопрепарат "Фитоверм".

Сравнение подкормок для сладости арбузов

Период Органическая подкормка Минеральная подкормка
1-10 июля Настой коровяка (1:10) Аммиачная селитра (20 г на 10 л воды)
11-20 июля Зольный настой (100 г золы на 10 л воды) Монофосфат калия (10 г на 10 л воды)
21-31 июля Настой трав (крапива, одуванчик, 1:5) Борная кислота (1 г на 10 л воды)
1-10 августа Дрожжевой настой (100 г дрожжей на 10 л воды) Сульфат магния (15 г на 10 л воды)
11-20 августа Настой луковой шелухи Комплексное удобрение с кальцием
21-31 августа Медовый раствор (1 ст. л. на 10 л воды) Калимагнезия (20 г на 10 л воды)

Регулярные подкормки (раз в 10 дней) делают плоды более сладкими и ярко окрашенными. Вносить удобрения следует после полива, на влажную почву.

Советы шаг за шагом

  1. В конце апреля прогрейте семена на батарее 2-3 дня — это ускорит всходы.

  2. В начале мая посейте их в торфяные стаканчики.

  3. На грядку высаживайте при температуре почвы выше +18 °C.

  4. Между растениями оставляйте не менее метра — арбузу нужно пространство.

  5. Поливайте умеренно, но обильно, особенно во время цветения.

  6. После каждого полива рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка.

  7. За 10 дней до сбора урожая полив полностью прекратите — так арбузы станут слаще.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: слишком частый полив.
    Последствия: водянистые и безвкусные плоды.
    Альтернатива: поливать раз в 5-7 дней, следя за состоянием почвы.

  • Ошибка: перекорм азотом.
    Последствия: мощная ботва, но мелкие арбузы.
    Альтернатива: во второй половине лета переходите на калийные и фосфорные удобрения.

  • Ошибка: отсутствие притенения.
    Последствия: ожоги листьев и трещины на плодах.
    Альтернатива: использовать спанбонд или тюль в жаркие дни.

А что если лето будет холодным

Даже в прохладное лето получить урожай арбузов возможно. В регионах с коротким сезоном (например, Ленинградская или Новосибирская область) стоит выбирать раннеспелые сорта — "Огонёк", "Сахарный малыш", "Подмосковный чарльстон". В начале лета растения можно укрывать плёнкой или устанавливать мини-теплицы.

Если прогноз обещает резкие похолодания, перед грядкой ставят пластиковые дуги и накрывают их агроволокном — это сохраняет тепло и ускоряет развитие.

Плюсы и минусы разных способов выращивания

Способ Плюсы Минусы
В открытом грунте Естественный вкус, крупные плоды Зависимость от погоды
На шпалере Экономия места, меньше гнили Требуется подвязка
В теплице Защита от холода и вредителей Нужно проветривание и ручное опыление

FAQ

Можно ли выращивать арбузы в средней полосе?
Да, при выборе ранних сортов и использовании укрытий арбузы прекрасно растут даже под Москвой.

Как понять, что арбуз созрел?
Корка становится глянцевой, хвостик — сухим, а звук при постукивании глухим.

Сколько раз подкармливать?
Раз в 10 дней чередуйте органические и минеральные удобрения.

Нужно ли поливать часто?
Во время налива плодов — умеренно. Избыток влаги делает арбузы пресными.

Можно ли вырастить арбуз на балконе?
Да, если выбрать мини-сорт и установить шпалеру. Главное — тепло и солнце.

Мифы и правда

  • Миф: сладкие арбузы растут только на юге.
    Правда: при грамотном уходе и теплом укрытии сладкие плоды можно получить в любой области.

  • Миф: чем больше полива, тем сочнее арбуз.
    Правда: лишняя влага снижает сахаристость.

  • Миф: арбузы нельзя выращивать в теплице.
    Правда: можно, если регулярно проветривать и проводить опыление вручную.

3 интересных факта

  1. В мире известно более 1200 сортов арбуза.

  2. Арбуз состоит на 92 % из воды, но содержит больше ликопина, чем помидор.

  3. Самый тяжёлый арбуз, выращенный в России, весил более 60 кг.

Исторический контекст

Арбуз начали культивировать более 4000 лет назад в Северной Африке. В Россию он попал в X веке, а массовое выращивание началось при Петре I. Сначала арбузы сажали только на юге, но уже в XX веке появились сорта, способные расти в средней полосе. Сегодня российские селекционеры выводят морозоустойчивые гибриды, подходящие даже для Сибири и Урала.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Домашние животные
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Цена на золото взлетела на 50% за год. Что это значит для России Любовь Степушова Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Салат, который пахнет солнцем: свекла по-мароккански покоряет даже тех, кто её не ел с детства
Последние материалы
Нарядные Алла Пугачёва и Максим Галкин* вышли в свет: как супруги развлекаются в Лимасоле
Вспышка М2.0: Солнце готовится удивить Землю — чего ждать
Пока мир режет, мода отращивает: почему длинные волосы снова побеждают ножницы
Соседи не догадываются о вашем трюке: парадокс превращает обычный арбуз в яркий вкус лета
Скрип сводит с ума даже на новых дворниках: где на самом деле кроется причина
Цены на билеты сорвались в пике: ноябрь стал самым дорогим месяцем для путешественников
Недооценённая аудитория: какой портрет современного зрителя нарисовала Юлия Высоцкая
Утренний чай на голодный желудок — друг или враг? Как одна привычка разрушает ваш организм
Шок в роддоме: Алёна Косторная откровенно о внешности сына после родов
Укус, который убивает: секреты невероятной мощи комодского варана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.