Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, монотонность: новые модели вытесняют чёрные леггинсы с подиумов и улиц
Ей 10 миллиардов лет — комета старше Солнца в два раза: что скрывает древний странник
Платёжная революция? Банкиры готовы создать конкурента Миру
Ипотека — это часы с бомбой: вот что запускает всего один просроченный платёж
Этот кусочек курицы накапливает всю химию с производства: его не спасает даже варка
Квантовая магия: как обычный алмаз дарит свет
Самая весёлая тренировка в мире: секрет зумбы, которая заряжает энергией сильнее кофе
Непредсказуемое сотрудничество: что связывает Ларису Рубальскую и Адриано Челентано
Забудьте о спокойствии: эта собака требует внимания 24/7, но дарит взамен нечто большее

Секрет из прошлого века, который работает: огурцы укореняются прямо в воде — и дают урожай

0:20
Садоводство

Многие дачники с наступлением весны сталкиваются с нехваткой места для рассады. Подоконники заняты стаканчиками с томатами, перцами и баклажанами, и на огурцы часто просто не остаётся свободных сантиметров. Но есть способ, который позволяет обойтись без десятков горшков и при этом получить тот же урожай. Речь идёт об укоренении междоузлий — простом и неожиданно эффективном методе, который уже доказал свою жизнеспособность. Опыт многих садоводов подтверждает: этот способ стоит взять на заметку для следующего сезона.

Огурец
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Суть метода

Огурцы можно размножать не только семенами, но и частями стебля. Каждое междоузлие, где есть лист и зачаток корня, при правильных условиях образует полноценное растение. Если поместить эти части стебля в воду, спустя 10-14 дней появляются корни. После этого ростки можно высаживать в теплицу или открытый грунт.

Такой способ особенно удобен для тех, кто выращивает огурцы в небольших теплицах, на балконе или даже на даче с ограниченным пространством. Одно материнское растение даёт несколько крепких отростков — фактически, "мини-рассаду" без хлопот.

Почему это работает

Огурец — культура с активной вегетацией и быстрой регенерацией тканей. Укоренённые междоузлия не теряют силу роста и нередко обгоняют растения, полученные из семян. К тому же они сохраняют все сортовые качества материнского растения, что особенно ценно при выращивании редких или гибридных сортов.

Сравнение методов

Параметр Рассадный способ Укоренение междоузлий
Время до высадки 25-30 дней 10-14 дней
Необходимое место Много стаканчиков Несколько банок с водой
Трудозатраты Средние Минимальные
Вероятность приживаемости Средняя Высокая при правильном уходе
Сохранение сортовых признаков Частично Полностью

Советы шаг за шагом

  1. Выберите материнские растения. Они должны быть здоровыми, без признаков грибковых болезней и вредителей.

  2. Отрежьте междоузлия. Используйте чистый нож или секатор, чтобы не занести инфекцию.

  3. Поставьте черенки в воду. Лучше использовать мягкую, отстоянную воду. Меняйте её каждые 2-3 дня.

  4. Следите за температурой. Оптимум — +22…+25 °C, без сквозняков и прямого солнца.

  5. Ждите появления корней. Обычно это занимает около двух недель.

  6. Пересадите в почву. Когда корни достигнут длины 2-3 см, аккуратно высадите черенки в теплицу или под укрытие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить междоузлия в холодную воду.
    Последствие: корни не образуются или загнивают.
    Альтернатива: используйте воду комнатной температуры и добавьте каплю стимулятора роста (например, Корневина).

  • Ошибка: слишком ранняя высадка в холодную почву.
    Последствие: растение останавливается в росте.
    Альтернатива: дождитесь, когда грунт прогреется до +18 °C, или временно накройте грядку плёнкой.

  • Ошибка: нехватка света при укоренении.
    Последствие: вытянувшиеся, слабые ростки.
    Альтернатива: используйте лампы для досвечивания или поставьте банку ближе к окну.

А что если нет теплицы

Не беда. Междоузлия прекрасно приживаются и под временным укрытием — парником из дуг и агроволокна. В южных регионах можно высаживать прямо в открытый грунт, а в средней полосе или на севере — под укрытие на 2-3 недели. Главное, чтобы растения не попали под заморозки.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Экономия места и семян Подходит не для всех сортов
Быстрое укоренение Нужен контроль температуры и света
Сохранение сортовых признаков Не все черенки приживаются
Возможность обновления растений в середине сезона Требует аккуратности при пересадке

Часто задаваемые вопросы

Можно ли укоренять любые сорта огурцов?
Да, но лучше выбирать районированные гибриды, устойчивые к перепадам погоды — например, Кустовой, Маша F1, Праздничный.

Сколько дней ждать появления корней?
При комнатной температуре — около 12 дней. В прохладе процесс может растянуться до трёх недель.

Нужны ли удобрения в воде?
Нет. Достаточно чистой воды. После пересадки можно внести слабый раствор комплексного удобрения.

Можно ли высаживать в открытый грунт сразу после укоренения?
В южных регионах — да. В остальных лучше под укрытие, пока не установится стабильная температура.

Подойдёт ли метод для следующего года?
Безусловно. Сейчас самое время записать этот способ в дачный календарь и подготовить материалы к весне.

Мифы и правда

  • Миф: укоренённые черенки не дают урожая.
    Правда: урожайность ничуть не ниже, а начало плодоношения даже раньше.

  • Миф: метод работает только в теплице.
    Правда: при хорошем укрытии укоренённые растения отлично развиваются и в открытом грунте.

  • Миф: нужно обязательно использовать стимуляторы.
    Правда: при правильных условиях корни появляются и без добавок.

Интересные факты

• В старых огородных книгах укоренение междоузлий упоминается как "метод спасения урожая" при повреждении основного растения.
• Вода с добавлением древесного угля дольше остаётся свежей и предотвращает гниение черенков.
• Опытные дачники утверждают, что черенкование огурцов помогает продлить плодоношение до самых холодов.

Исторический контекст

Идея черенкования овощей не нова. Ещё в XIX веке агрономы использовали подобные методы для ускоренного размножения культур. С развитием теплиц и доступных стимуляторов роста интерес к укоренению снова вырос. Сегодня этот приём активно применяют не только в личных хозяйствах, но и в фермерских тепличных комплексах.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Последние материалы
Платёжная революция? Банкиры готовы создать конкурента Миру
Ипотека — это часы с бомбой: вот что запускает всего один просроченный платёж
Этот кусочек курицы накапливает всю химию с производства: его не спасает даже варка
Квантовая магия: как обычный алмаз дарит свет
Самая весёлая тренировка в мире: секрет зумбы, которая заряжает энергией сильнее кофе
Секрет из прошлого века, который работает: огурцы укореняются прямо в воде — и дают урожай
Непредсказуемое сотрудничество: что связывает Ларису Рубальскую и Адриано Челентано
38 тысяч пассажиров в день: короткий перелёт побил мировой рекорд и обошёл мегамаршруты
Забудьте о спокойствии: эта собака требует внимания 24/7, но дарит взамен нечто большее
Стена тумана накрыла Подмосковье: видимость упала до 500 метров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.