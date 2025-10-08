Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воздух против ткани: почему мир устал от тяжести и выбрал одежду, которую не чувствуешь
Ваш пёс раскрывает все карты, пока спит: о чём на самом деле говорит его любимая поза
Роналду — больше, чем футбол: Чеферин поведал о неожиданной стороне звезды
Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму... — писала газета Русское Слово 9 октября 1906 года
Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем
Искусственный интеллект в футболе: ChatGPT заменил агента игроку Манчестер Юнайтед
Бедные ели, цари хвалили: капустные оладьи, что пережили века и снова покоряют кухни
Футбол трещит по швам: глава УЕФА назвал главную причину — неужели всё рухнет
Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком

Грядка, которая работает за вас: как одно растение превращает землю в идеальный чернозём

1:18
Садоводство

Выращивание фасоли — дело, которое не требует ни сложной техники, ни огромных усилий. Эта культура неприхотлива, хорошо растёт почти во всех регионах России и при должном уходе радует вкусными, питательными бобами. А если подойти к делу с любовью, можно собрать отличный урожай даже с небольшой грядки. Ниже — советы, которые пригодятся при планировании посадок на следующий сезон.

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фасоль

Подготовка участка под фасоль

Весной садоводы часто сталкиваются с одной и той же ситуацией: почва не успела прогреться, сорняки уже "во всю зелень", а грядки ещё не готовы. Но не стоит отчаиваться. Даже если вы приступите к работе позже обычного, фасоль всё равно успеет дать урожай. Главное — очистить участок от сорняков, особенно от мокрицы и одуванчиков, и тщательно разрыхлить землю.

Сорную траву лучше не класть в компост — семена могут прорасти. Её можно сложить в отдельную кучу и использовать после перегнивания. Почву для фасоли достаточно перекопать на штык лопаты, внести немного перегноя или золы — и грядка готова.

Фасоль как сидерат и источник урожая

Фасоль не только даёт урожай, но и обогащает почву. Если посадить её как сидерат, она насытит землю азотом и улучшит структуру грунта.

Посев лучше проводить в лунки по 5-6 семян. Когда растения вырастут и начнут ложиться на соседние грядки, их можно скосить и заделать в почву. Таким образом вы получите двойную пользу — зелёную массу и стручки. Даже при посеве ради улучшения земли урожай фасоли приятно удивит количеством и качеством бобов.

Первый опыт и проверенные приёмы

Многие дачники впервые познакомились с фасолью ещё в советские времена. Тогда семена добывали "по знакомству", а советы передавались из уст в уста. Как и десятки лет назад, фасоль остаётся одной из самых благодарных культур.

Сеять её лучше сухими семенами в бороздки глубиной около 4 см, оставляя между ними 20 см. Когда растения немного подрастут, полезно окучить их — это укрепит корни и повысит урожайность.

Опоры для вьющихся сортов обязательны: шпалера, сетка или просто колья — всё подойдёт. Без опоры фасоль переплетается и даёт меньше стручков.

Лучшие сорта для дачников

На рынке множество сортов фасоли — кустовые, вьющиеся, спаржевые и зерновые. Но если хочется вкусной, рассыпчатой и быстро варящейся фасоли, стоит обратить внимание на сахарные сорта.

Ниже приведено сравнение двух популярных вариантов.

Сорт Тип Время варки Вкус и текстура Урожайность
Сахарная фасоль Вьющаяся 20 минут Нежная, рассыпчатая Высокая
Секунда Кустовая Долго Твёрдая, менее вкусная Средняя

Фасоль сорта "Сахарная" особенно ценят за нежную мякоть и быструю готовность. Её бобы после замачивания варятся не более 20 минут и прекрасно подходят для гарниров, супов и салатов.

Советы шаг за шагом

  1. Подберите солнечное место, защищённое от сильного ветра.

  2. За неделю до посева разрыхлите почву и внесите золу.

  3. Сейте сухие семена, не замачивая.

  4. После появления всходов проредите грядку, оставив сильные растения.

  5. Поливайте умеренно, но регулярно — фасоль не любит пересыхания.

  6. В период цветения подкармливайте настоем золы или трав.

  7. Убирайте стручки, когда они начинают подсыхать и шелестеть при встряхивании.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Посадка фасоли в сырую холодную землю.
Последствие: Семена загнивают, всходов нет.
Альтернатива: Дождитесь прогрева почвы до +12…+15 °C, используйте укрывной материал.

Ошибка: Посадка без опоры для вьющихся сортов.
Последствие: Побеги спутываются, стручки мельчают.
Альтернатива: Установите шпалеру или колышки заранее.

Ошибка: Избыток азотных удобрений.
Последствие: Пышная зелень, но мало бобов.
Альтернатива: Подкармливайте умеренно, чередуя золу и настой трав.

А что если посадить позже

Даже если вы пропустили сроки посева, не спешите расстраиваться. Фасоль отлично успевает сформировать урожай, если посажена до середины июня. Главное — выбрать раннеспелый сорт и не забывать о регулярном поливе.

Поздний посев особенно удобен в южных регионах, где лето длится до сентября. В средней полосе можно вырастить фасоль в теплице или под временным укрытием.

Плюсы и минусы выращивания фасоли

Плюсы Минусы
Улучшает почву, насыщая её азотом Не переносит переувлажнения
Не требует сложного ухода Плохо растёт в тени
Богатый выбор сортов Требует опор для вьющихся видов
Долгое хранение урожая Чувствительна к холодным ночам

Часто задаваемые вопросы

Когда сажать фасоль?
Лучше всего — в конце апреля или начале мая, когда почва прогреется.

Нужно ли замачивать семена?
Нет, достаточно посадить сухие — они быстро прорастают в тёплой земле.

Как использовать фасоль как сидерат?
Посейте её на свободной грядке, а когда подрастёт, срежьте и заделайте зелёную массу в почву.

Можно ли выращивать фасоль рядом с другими культурами?
Да, особенно с картофелем, кукурузой и морковью. Она отпугивает вредителей и улучшает соседям питание.

Как хранить урожай?
Сухие бобы держите в полотняных мешках или стеклянных банках в сухом месте.

Мифы и правда

Миф: фасоль истощает землю.
Правда: наоборот, корни фасоли накапливают азот и улучшают почву.

Миф: фасоль требует частых поливов.
Правда: она не выносит переувлажнения, достаточно умеренной влаги.

Миф: спаржевая фасоль непригодна для хранения.
Правда: зелёные стручки можно замораживать без потери вкуса.

3 интересных факта

  1. В России фасоль выращивали ещё при Петре I — её привезли как "чудо-зерно".

  2. В фасоли много растительного белка — это отличный заменитель мяса.

  3. На плодородных почвах фасоль может давать до 3 кг стручков с одного квадратного метра.

Исторический контекст

Фасоль появилась в Европе благодаря испанцам, которые привезли её из Америки в XVI веке. В Россию она попала позже — сначала как декоративное растение. Уже в XIX веке бобы стали обычным продуктом крестьянских огородов. Сегодня фасоль снова возвращается в моду — за простоту, пользу и неприхотливость.

Итоги

Фасоль — универсальная культура для любого региона России. Она не только обогащает почву, но и обеспечивает хозяев полезным урожаем. Если вы планируете посадки на следующий год, обязательно выделите место под сахарную фасоль — она стоит каждой минуты, проведённой на грядке.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Еда и рецепты
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Последние материалы
Роналду — больше, чем футбол: Чеферин поведал о неожиданной стороне звезды
Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму... — писала газета Русское Слово 9 октября 1906 года
Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем
Искусственный интеллект в футболе: ChatGPT заменил агента игроку Манчестер Юнайтед
Бедные ели, цари хвалили: капустные оладьи, что пережили века и снова покоряют кухни
Футбол трещит по швам: глава УЕФА назвал главную причину — неужели всё рухнет
Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком
Нефтяная передышка или начало новой игры? Что скрывает запрет на экспорт топлива
План продаж разорвало спросом: почему Prelude стал самой желанной новинкой
Холодная правда осенней обработки: когда уже поздно спасать малину и почему фунгициды не работают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.