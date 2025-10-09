Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда лайков стало больше, чем тепла: Самойлова решилась на то, чего боялся Джиган
Северная нежность на тарелке: шведские котлеты, которые тают, едва их коснёшься вилкой
Постоянный насморк может скрывать не аллергию, а опухоль: сигнал, который нельзя пропустить
Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды
Хайнань без фильтров: санаторный рай, где море тёплое, сервис тихий, а мопеды — короли дорог
Цветок, который поглощает свет: садоводы всё ещё охотятся за мифическим чёрным ирисом
Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка
Фигурное катание против футбола: Тарасова назвала решающий фактор превосходства
Heimatliebe больше нет: ещё один немецкий бренд стал жертвой перемен

Гортензии спят, но не умирают: как пережить зиму без потерь и весной увидеть фейерверк

0:47
Садоводство

Осенняя подготовка гортензий определяет, насколько здоровыми и сильными растения войдут в зиму и порадуют ли они цветением следующей весной. Даже при тщательном уходе садоводы нередко сталкиваются с тем, что весной кусты выглядят ослабленными или вовсе не дают бутонов. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно учитывать особенности каждого вида и действовать по проверенной схеме.

Гортензии в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гортензии в саду

Основные виды гортензий и их зимостойкость

Каждый вид гортензии по-разному реагирует на холод, поэтому подход к зимовке нужно выбирать индивидуально.

  • Метельчатая гортензия (сорта "Лаймлайт", "Пинки Винки") отличается высокой морозостойкостью — выдерживает температуру до -35°C. Может зимовать без укрытия даже в регионах с суровым климатом. Молодые растения до трёх лет всё же рекомендуется утеплить.
  • Древовидная гортензия (сорта "Анабель", "Стерилис") также устойчива к холоду, однако в условиях Сибири способна подмерзать. Наиболее уязвимая часть — корневая система, которую необходимо защищать мульчированием.
  • Крупнолистная гортензия (сорта "Эндлесс Саммер", "Бесконечное лето") менее устойчива к морозам. Цветочные почки формируются на побегах прошлого года, поэтому при их подмерзании растение может не зацвести.

Универсальные правила подготовки к зиме

Независимо от региона, основные этапы осенних работ одинаковы. Они включают обрезку, подкормку, влагозарядный полив и укрытие.

1. Обрезка

  • Метельчатая и древовидная гортензии. Побеги укорачиваются на треть длины, удаляются тонкие и ослабленные ветви. Это помогает кусту сохранить силы и облегчает формирование новых побегов весной.
  • Крупнолистная гортензия. Выполняется только санитарная обрезка. Удаляются сухие соцветия и повреждённые ветви. Сильное укорачивание может привести к потере цветения.

2. Подкормка

В осенний период азотные удобрения исключаются. Для подготовки растения к зиме необходимы фосфор и калий.

Раствор готовят из 1 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Под каждый куст выливают 5-7 литров. Эти элементы укрепляют корни и повышают морозостойкость побегов.

3. Влагозарядный полив

За две недели до наступления устойчивых заморозков гортензии обильно поливают — по 20-30 литров под куст. Влага помогает корням пережить зиму без пересыхания. Однако полив проводят только при сухой погоде: переувлажнённая почва при морозах может привести к гибели корней.

Способы укрытия гортензий по регионам

Средняя полоса и Подмосковье

  • Метельчатая и древовидная. Достаточно мульчировать приствольный круг торфом, опавшей листвой или корой (слой 8-10 см). Молодые кусты желательно дополнительно обернуть спанбондом.
  • Крупнолистная. Побеги осторожно пригибают к земле, закрепляют скобами, сверху укрывают двумя слоями лутрасила и лапником. Для защиты от снега можно установить лёгкий каркас или деревянный ящик.

Сибирь и Урал

  • Метельчатая. Помимо мульчирования, рекомендуется окучить основание куста на 20 см.
  • Крупнолистная. Вокруг куста сооружают каркас из проволоки, который заполняют сухими листьями. Сверху укладывают рубероид и обматывают мешковиной. Это помогает защитить растение от промерзания даже при сильных морозах.

Южные регионы (Краснодар, Крым)

  • Метельчатая и древовидная. В этих условиях достаточно мульчирования.
  • Крупнолистная. Укрытие требуется лишь при понижении температуры ниже -10°C. Важно избегать использования плёнки — она задерживает влагу и вызывает выпревание.

Типичные ошибки зимовки

  1. Слишком раннее укрытие. Гортензии должны пройти естественную закалку при лёгких морозах до -5°C.
  2. Использование плёнки. Под ней скапливается конденсат, что приводит к развитию грибка и гибели почек.
  3. Отсутствие мульчи. Без защитного слоя корни могут промерзнуть даже при мягкой зиме.
  4. Неправильная обрезка крупнолистной гортензии. Удаление всех побегов приводит к отсутствию цветения в следующем году.
  5. Полив жёсткой водой. Это вызывает хлороз и ослабление растения перед зимним периодом.

Что делать, если куст подмерз

Весной ослабленные растения не следует спешить удалять. Для восстановления:

  • удаляют все засохшие побеги до живой ткани;
  • проводят полив раствором стимулятора роста ("Циркон", 1 ампула на 10 л воды);
  • опрыскивают "Эпином" для пробуждения спящих почек.

Даже полностью вымерзшие растения часто восстанавливаются из спящих почек у основания куста.

Итоговая схема подготовки

  1. Определить вид гортензии.
  2. Провести обрезку по правилам для каждого типа.
  3. Внести калийно-фосфорную подкормку.
  4. Провести влагозарядный полив.
  5. Замульчировать приствольный круг.
  6. Укрыть растения в зависимости от региона.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что гортензия готова к укрытию?

После первых лёгких заморозков листья начинают опадать, и побеги одревесневают — это сигнал к началу укрытия.

Можно ли использовать опавшие листья для мульчи?

Да, но только сухие и без признаков болезней. Лучше всего подходят дубовые или кленовые.

Когда снимать укрытие весной?

После того как установится устойчивая плюсовая температура днём, а ночные заморозки прекратятся. Делать это нужно постепенно, чтобы избежать солнечных ожогов.

Мифы и правда о зимовке гортензий

  • Миф: если гортензия подмерзла, она не восстановится.
    Правда: растение способно давать новые побеги даже после сильных морозов.
  • Миф: достаточно просто укрыть куст.
    Правда: без обрезки и подкормки укрытие не обеспечит защиту от вымерзания.
  • Миф: все гортензии одинаково зимостойки.
    Правда: уровень морозоустойчивости зависит от вида и сорта.

Интересные факты

  • Гортензия способна менять оттенок соцветий в зависимости от кислотности почвы.
  • В Японии этот цветок символизирует искренние чувства и благодарность.
  • При правильной зимовке куст может цвести на одном месте более 15 лет.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Еда и рецепты
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Тише BMW и умнее Tesla: этот кроссовер заставит немецкий люкс понервничать
Авто
Тише BMW и умнее Tesla: этот кроссовер заставит немецкий люкс понервничать
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Наука и техника
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Северная нежность на тарелке: шведские котлеты, которые тают, едва их коснёшься вилкой
Постоянный насморк может скрывать не аллергию, а опухоль: сигнал, который нельзя пропустить
Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды
Хайнань без фильтров: санаторный рай, где море тёплое, сервис тихий, а мопеды — короли дорог
Цветок, который поглощает свет: садоводы всё ещё охотятся за мифическим чёрным ирисом
Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка
Фигурное катание против футбола: Тарасова назвала решающий фактор превосходства
Heimatliebe больше нет: ещё один немецкий бренд стал жертвой перемен
Два флакона, одна цель: в чём разница между тоником и термальной водой
7 секретов выбора обоев: ваши кривые стены станут идеально ровными — вот как это сделать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.