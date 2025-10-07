Без снега — как без щита: малоснежная зима становится испытанием для всего сада

Когда осень близится к концу, у садоводов начинается горячая пора. Нужно не просто собрать урожай, а подготовить растения к долгой зиме. Неправильно выбранное время укрытия или неподходящий материал могут обернуться гибелью цветов, ягодников и деревьев. Вместе с садоводом-блогером Светланой Самойловой разбираемся, когда и чем нужно защищать сад от морозов.

Когда укрывать растения от холода

По словам эксперта, защита от заморозков — обязательная часть осенних забот. Однако для каждого растения существуют свои сроки.

"Желательно так угадать со временем, чтобы и не слишком рано укрыть, иначе сопреют, но и не поздно, иначе мороз повредит ткани растений. Ориентир на ночную температуру", — пояснила садовод-блогер Светлана Самойлова.

Обычно укрытие начинают, когда температура ночью стабильно опускается до -2…-3 °C. Более раннее утепление мешает растениям пройти естественную закалку, а запоздалое — приводит к подмерзанию стеблей и почек.

Как защитить гортензию от морозов

Крупнолистная гортензия особенно чувствительна к холоду. Светлана Самойлова советует укрывать её дважды.

Первый раз — при -2 °C, когда ночи становятся по-настоящему холодными. Устанавливают металлические дуги и натягивают нетканый материал, не пригибая ветви. Второй этап — при -5…-6 °C. В это время делают уже основательное укрытие.

Если куст немного подмерз, не стоит паниковать: листья опадут сами, и обрезка не понадобится.

"То, что она с померзшими листиками, не страшно. Накрывать нужно основательно при -4 градусах по ночам. Перед следующими заморозками снова накрою поверх дуг", — отметила эксперт.

Как укрыть розы на зиму

Розы — растения выносливые, но даже они нуждаются в защите. По словам Самойловой, кусты выдерживают до -10…-14 °C, но лучше не рисковать.

"Розы накрыть можно и сейчас, но торцы укрытий оставить открытыми. Так под укрытиями почва просохнет и при наступлении -4-6 градусов вы легко укроете их, опустив укрывной материал с торцов", — рассказала эксперт.

Чем укрывать розы

Для роз используют:

агроволокно (спанбонд);

лапник;

мульчу;

полиэтилен (в крайнем случае, поверх нетканки).

А вот рубероид, опилки, сено и листву применять нельзя — они не пропускают воздух, под ними растения выпревают и загнивают.

Как защитить черенки роз

Чтобы черенки не вымерзли, Самойлова предлагает простую схему:

Снять пластиковые бутыли с черенков. Внутрь насыпать сухие листья. Надеть бутыль обратно и сверху засыпать листьями до полного укрытия. Установить низкие дуги и накрыть двойным слоем нетканого материала.

"Теперь засыпаю бутыли листьями сверху так, чтобы бутылей не было видно. Ставлю невысокие дуги поверх бутылей и закрываю двойным слоем нетканого материала", — сообщила садовод.

При затяжных оттепелях сверху добавляют плёнку, чтобы избежать излишней влаги. Если есть торф, можно окучить им бутыли наполовину.

Хризантемы: переселение в теплицу

Хризантемы не любят холод и требуют особого подхода. Их рекомендуют пересаживать в теплицу, где температура не опускается ниже -4 °C. После пересадки растения поливают и при похолодании до -10…-15 °C накрывают двумя слоями агроволокна плотностью 60.

"После пересадки, когда по ночам будет доходить до -10-15 градусов, накидываю поверх дуг нетканый материал 60-й плотности в два слоя", — рассказала Самойлова.

Весной, когда земля прогреется, хризантемы возвращают на клумбы.

Как укрыть клубнику

С клубникой главное — не спешить. Если укрыть слишком рано, кусты сопреют и покроются грибком. Оптимальное время — когда ночи опускаются до -3…-5 °C, а днём держится лёгкий плюс. Лучший материал — агроволокно плотностью 60 и выше.

Нетканка пропускает воздух и влагу, но при этом защищает от промерзания. Плёнка и рубероид не подходят — под ними скапливается конденсат, и растения "сгорают" при первом потеплении.

Когда и чем укрывать чеснок

Для чеснока самое подходящее время — конец ноября, когда земля уже подмёрзла, но снега ещё нет. Если укрыть раньше, зубчики могут начать прорастать.

В качестве защиты используют сухие листья — например, от флоксов или топинамбура. Они создают естественную воздушную прослойку и не дают грядке промёрзнуть.

Как защитить деревья и кустарники

Плодовые деревья часто страдают не столько от холода, сколько от грызунов и солнечных ожогов. Поэтому важно не только утепление, но и механическая защита.

"Плодовые деревья на зиму можно покрывать сеткой, которая защитит ствол и нижние ветки от грызунов, мороза и солнца", — уточнила садовод.

Для этого вокруг ствола формируют цилиндр из пластиковой или металлической сетки с мелкими ячейками. Нижний край заглубляют в почву на 10-15 см, а верх фиксируют бечёвкой или пластиковыми стяжками.

У крупных деревьев дополнительно защищают ветви, которые зимой окажутся под снегом, сообщает URA.RU.

Сравнение: чем лучше укрывать растения

Материал Воздухопроницаемость Защита от мороза Недостатки Агроволокно Да Отличная Требует дуг Лапник Частично Хорошая Подходит не для всех культур Листья Да Средняя Могут преть при влажности Плёнка Нет Высокая Скапливается конденсат Рубероид Нет Хорошая Не дышит, растения гибнут

Советы шаг за шагом

Подготовьте растения: удалите больные листья и сухие побеги. Замульчируйте почву торфом или перегноем. Установите дуги и натяните агроволокно при первых заморозках. Проверяйте укрытия после снегопадов — подтаявший снег может повредить конструкцию. Весной снимайте укрытия постепенно, чтобы избежать солнечных ожогов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: укрыли растения слишком рано.

Последствие: загнивание и выпревание.

Альтернатива: дождитесь стабильных -2…-3 °C.

Ошибка: использовали полиэтиленовую плёнку без отверстий.

Последствие: конденсат и грибок.

Альтернатива: агроволокно 60-й плотности.

Ошибка: забыли о защите деревьев от грызунов.

Последствие: повреждение коры.

Альтернатива: сетка с заглублением в почву.

А что если зима окажется без снега

Снег — лучший природный утеплитель. Но если зима малоснежная, растения под угрозой. В этом случае можно добавить слой лапника, торфа или опавших листьев под укрытие, чтобы компенсировать отсутствие снежной "шубы".

Плюсы и минусы разных способов защиты

Способ Плюсы Минусы Агроволокно Лёгкое, прочное, дышит Требует каркас Лапник Натуральный материал Может содержать вредителей Листья Дешевый способ Слеживаются при влажности Сетка для деревьев Защищает от грызунов Не удерживает тепло

FAQ

Когда лучше всего укрывать садовые растения?

Когда ночная температура держится на уровне -2…-5 °C и прогнозируется дальнейшее похолодание.

Можно ли использовать старую листву для укрытия?

Да, но только сухую и без признаков гнили или вредителей.

Какой материал самый надёжный?

Агроволокно — оно защищает от мороза, пропускает воздух и влагу, не создавая парникового эффекта.

Нужно ли поливать растения перед укрытием?

Да, особенно многолетники и хризантемы — увлажнённая почва лучше держит тепло.

Нужно ли убирать укрытие весной сразу?

Нет, снимать его стоит постепенно, чтобы растения адаптировались к солнцу.

Мифы и правда

Миф: чем толще слой укрытия, тем лучше.

Правда: слишком плотное укрытие не пропускает воздух, из-за чего растения выпревают.

Миф: плёнка надёжнее, чем нетканка.

Правда: плёнка не "дышит" и вызывает образование конденсата.

Миф: зимой под снегом растения не мёрзнут.

Правда: без дополнительной защиты подмерзание возможно при бесснежных морозах.

3 интересных факта