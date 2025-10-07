Без снега — как без щита: малоснежная зима становится испытанием для всего сада

Когда осень близится к концу, у садоводов начинается горячая пора. Нужно не просто собрать урожай, а подготовить растения к долгой зиме. Неправильно выбранное время укрытия или неподходящий материал могут обернуться гибелью цветов, ягодников и деревьев. Вместе с садоводом-блогером Светланой Самойловой разбираемся, когда и чем нужно защищать сад от морозов.
По словам эксперта, защита от заморозков — обязательная часть осенних забот. Однако для каждого растения существуют свои сроки.
"Желательно так угадать со временем, чтобы и не слишком рано укрыть, иначе сопреют, но и не поздно, иначе мороз повредит ткани растений. Ориентир на ночную температуру", — пояснила садовод-блогер Светлана Самойлова.
Обычно укрытие начинают, когда температура ночью стабильно опускается до -2…-3 °C. Более раннее утепление мешает растениям пройти естественную закалку, а запоздалое — приводит к подмерзанию стеблей и почек.
Крупнолистная гортензия особенно чувствительна к холоду. Светлана Самойлова советует укрывать её дважды.
Первый раз — при -2 °C, когда ночи становятся по-настоящему холодными. Устанавливают металлические дуги и натягивают нетканый материал, не пригибая ветви.
Второй этап — при -5…-6 °C. В это время делают уже основательное укрытие.
Если куст немного подмерз, не стоит паниковать: листья опадут сами, и обрезка не понадобится.
"То, что она с померзшими листиками, не страшно. Накрывать нужно основательно при -4 градусах по ночам. Перед следующими заморозками снова накрою поверх дуг", — отметила эксперт.
Розы — растения выносливые, но даже они нуждаются в защите. По словам Самойловой, кусты выдерживают до -10…-14 °C, но лучше не рисковать.
"Розы накрыть можно и сейчас, но торцы укрытий оставить открытыми. Так под укрытиями почва просохнет и при наступлении -4-6 градусов вы легко укроете их, опустив укрывной материал с торцов", — рассказала эксперт.
Для роз используют:
агроволокно (спанбонд);
лапник;
мульчу;
полиэтилен (в крайнем случае, поверх нетканки).
А вот рубероид, опилки, сено и листву применять нельзя — они не пропускают воздух, под ними растения выпревают и загнивают.
Чтобы черенки не вымерзли, Самойлова предлагает простую схему:
Снять пластиковые бутыли с черенков.
Внутрь насыпать сухие листья.
Надеть бутыль обратно и сверху засыпать листьями до полного укрытия.
Установить низкие дуги и накрыть двойным слоем нетканого материала.
"Теперь засыпаю бутыли листьями сверху так, чтобы бутылей не было видно. Ставлю невысокие дуги поверх бутылей и закрываю двойным слоем нетканого материала", — сообщила садовод.
При затяжных оттепелях сверху добавляют плёнку, чтобы избежать излишней влаги. Если есть торф, можно окучить им бутыли наполовину.
Хризантемы не любят холод и требуют особого подхода. Их рекомендуют пересаживать в теплицу, где температура не опускается ниже -4 °C. После пересадки растения поливают и при похолодании до -10…-15 °C накрывают двумя слоями агроволокна плотностью 60.
"После пересадки, когда по ночам будет доходить до -10-15 градусов, накидываю поверх дуг нетканый материал 60-й плотности в два слоя", — рассказала Самойлова.
Весной, когда земля прогреется, хризантемы возвращают на клумбы.
С клубникой главное — не спешить. Если укрыть слишком рано, кусты сопреют и покроются грибком. Оптимальное время — когда ночи опускаются до -3…-5 °C, а днём держится лёгкий плюс. Лучший материал — агроволокно плотностью 60 и выше.
Нетканка пропускает воздух и влагу, но при этом защищает от промерзания. Плёнка и рубероид не подходят — под ними скапливается конденсат, и растения "сгорают" при первом потеплении.
Для чеснока самое подходящее время — конец ноября, когда земля уже подмёрзла, но снега ещё нет. Если укрыть раньше, зубчики могут начать прорастать.
В качестве защиты используют сухие листья — например, от флоксов или топинамбура. Они создают естественную воздушную прослойку и не дают грядке промёрзнуть.
Плодовые деревья часто страдают не столько от холода, сколько от грызунов и солнечных ожогов. Поэтому важно не только утепление, но и механическая защита.
"Плодовые деревья на зиму можно покрывать сеткой, которая защитит ствол и нижние ветки от грызунов, мороза и солнца", — уточнила садовод.
Для этого вокруг ствола формируют цилиндр из пластиковой или металлической сетки с мелкими ячейками. Нижний край заглубляют в почву на 10-15 см, а верх фиксируют бечёвкой или пластиковыми стяжками.
У крупных деревьев дополнительно защищают ветви, которые зимой окажутся под снегом, сообщает URA.RU.
|Материал
|Воздухопроницаемость
|Защита от мороза
|Недостатки
|Агроволокно
|Да
|Отличная
|Требует дуг
|Лапник
|Частично
|Хорошая
|Подходит не для всех культур
|Листья
|Да
|Средняя
|Могут преть при влажности
|Плёнка
|Нет
|Высокая
|Скапливается конденсат
|Рубероид
|Нет
|Хорошая
|Не дышит, растения гибнут
Подготовьте растения: удалите больные листья и сухие побеги.
Замульчируйте почву торфом или перегноем.
Установите дуги и натяните агроволокно при первых заморозках.
Проверяйте укрытия после снегопадов — подтаявший снег может повредить конструкцию.
Весной снимайте укрытия постепенно, чтобы избежать солнечных ожогов.
Ошибка: укрыли растения слишком рано.
Последствие: загнивание и выпревание.
Альтернатива: дождитесь стабильных -2…-3 °C.
Ошибка: использовали полиэтиленовую плёнку без отверстий.
Последствие: конденсат и грибок.
Альтернатива: агроволокно 60-й плотности.
Ошибка: забыли о защите деревьев от грызунов.
Последствие: повреждение коры.
Альтернатива: сетка с заглублением в почву.
Снег — лучший природный утеплитель. Но если зима малоснежная, растения под угрозой. В этом случае можно добавить слой лапника, торфа или опавших листьев под укрытие, чтобы компенсировать отсутствие снежной "шубы".
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Агроволокно
|Лёгкое, прочное, дышит
|Требует каркас
|Лапник
|Натуральный материал
|Может содержать вредителей
|Листья
|Дешевый способ
|Слеживаются при влажности
|Сетка для деревьев
|Защищает от грызунов
|Не удерживает тепло
Когда лучше всего укрывать садовые растения?
Когда ночная температура держится на уровне -2…-5 °C и прогнозируется дальнейшее похолодание.
Можно ли использовать старую листву для укрытия?
Да, но только сухую и без признаков гнили или вредителей.
Какой материал самый надёжный?
Агроволокно — оно защищает от мороза, пропускает воздух и влагу, не создавая парникового эффекта.
Нужно ли поливать растения перед укрытием?
Да, особенно многолетники и хризантемы — увлажнённая почва лучше держит тепло.
Нужно ли убирать укрытие весной сразу?
Нет, снимать его стоит постепенно, чтобы растения адаптировались к солнцу.
Миф: чем толще слой укрытия, тем лучше.
Правда: слишком плотное укрытие не пропускает воздух, из-за чего растения выпревают.
Миф: плёнка надёжнее, чем нетканка.
Правда: плёнка не "дышит" и вызывает образование конденсата.
Миф: зимой под снегом растения не мёрзнут.
Правда: без дополнительной защиты подмерзание возможно при бесснежных морозах.
