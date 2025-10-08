Проволочник не спит даже зимой — это средство лишает его шансов: земля сама выгоняет личинок

Хитрость, проверенная опытом садоводов: избавиться от проволочника можно всего за один сезон, если знать, какое вещество использовать и когда именно его внести.

Многие дачники годами борются с этим вредителем, считая, что вывести личинок жука-щелкуна невозможно. Однако осеннее внесение простого минерального удобрения — хлористого калия — оказалось настолько эффективным, что спустя зиму участок становится чистым.

Проволочник опасен

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, которая живёт в земле несколько лет, поедая клубни картофеля, свёклу, морковь и другие корнеплоды. Повреждённые овощи теряют товарный вид, хуже хранятся, часто загнивают. Особенно страдают посадки картофеля: один проволочник способен испортить десятки клубней за сезон.

Как работает метод с хлористым калием

Хлористый калий относится к калийным удобрениям, которые повышают устойчивость растений и улучшают качество почвы. Но в данном случае важен другой эффект — содержащийся в нём хлор создаёт неблагоприятную среду для личинок.

После внесения удобрения в октябре хлор равномерно распределяется по верхнему слою почвы. Для проволочника такие условия становятся токсичными — он мигрирует вглубь или покидает участок. Зимой вещество полностью распадается, и весной в земле остаётся только калий, который улучшает структуру почвы и питает растения.

Рекомендуемая доза — 20 граммов порошка на квадратный метр. Его просто равномерно рассыпают по участку и перекапывают землю.

