Проволочник не спит даже зимой — это средство лишает его шансов: земля сама выгоняет личинок

Хитрость, проверенная опытом садоводов: избавиться от проволочника можно всего за один сезон, если знать, какое вещество использовать и когда именно его внести.
Многие дачники годами борются с этим вредителем, считая, что вывести личинок жука-щелкуна невозможно. Однако осеннее внесение простого минерального удобрения — хлористого калия — оказалось настолько эффективным, что спустя зиму участок становится чистым.
Проволочник — это личинка жука-щелкуна, которая живёт в земле несколько лет, поедая клубни картофеля, свёклу, морковь и другие корнеплоды. Повреждённые овощи теряют товарный вид, хуже хранятся, часто загнивают. Особенно страдают посадки картофеля: один проволочник способен испортить десятки клубней за сезон.
Хлористый калий относится к калийным удобрениям, которые повышают устойчивость растений и улучшают качество почвы. Но в данном случае важен другой эффект — содержащийся в нём хлор создаёт неблагоприятную среду для личинок.
Рекомендуемая доза — 20 граммов порошка на квадратный метр. Его просто равномерно рассыпают по участку и перекапывают землю.
Зимой вещество полностью распадается, и весной в земле остаётся только калий, который улучшает структуру почвы и питает растения.
|Метод
|Эффективность
|Срок результата
|Особенности
|Хлористый калий
|Высокая
|1 сезон
|Одновременно удобряет почву
|Ловушки из картофеля
|Средняя
|2–3 года
|Требует регулярного обновления
|Сидераты (горчица, фацелия)
|Хорошая
|2 года
|Улучшают структуру земли
|Известкование
|Дополнительная мера
|1–2 года
|Уменьшает кислотность почвы
|Биопрепараты
|Переменная
|2–3 года
|Зависит от температуры и влажности
Если количество вредителей велико, можно объединить несколько методов. Сначала провести известкование почвы доломитовой мукой (300–400 г на квадратный метр), через две недели внести хлористый калий, а весной посеять сидераты. Уже через год личинки почти полностью исчезнут.
Как выбрать хлористый калий?
Лучше использовать гранулированный вариант: он медленно растворяется и распределяется равномерно.
Сколько стоит обработка участка?
Средняя цена упаковки 1 кг — около 80–100 рублей, чего хватает на 50 м².
Что лучше — зола или хлористый калий?
Зола повышает щёлочность и насыщает калием, но не отпугивает личинок. Хлористый калий действует именно на вредителя.
Можно ли комбинировать с органикой?
Да, но не одновременно. Органику лучше внести весной, когда хлор уже выветрится.
Миф: проволочника можно вывести только за несколько лет.
Правда: при правильном применении хлористого калия вредитель исчезает уже после одной зимы.
Миф: хлор вредит всем растениям.
Правда: к весне вещество полностью разрушается, не оказывая вреда на посадки.
Миф: проволочник появляется только на кислых почвах.
Правда: он встречается и на нейтральных грунтах, особенно там, где растёт пырей.
Борьба с проволочником ведётся с начала XX века, когда массовое выращивание картофеля сделало вредителя одной из главных угроз урожаю. Ранее применяли сульфат аммония и известкование, но только калийные удобрения показали долговременный эффект.
Хлористый калий долго считался исключительно минеральной подкормкой, пока садоводы не заметили, что после его осеннего внесения число повреждённых клубней резко уменьшается. Так появилось простое и доступное решение — борьба с вредителем без инсектицидов.
