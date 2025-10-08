Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сияющего унитаза нашли не клинеры, а домохозяйки: рецепт проще яичницы
Сухой воздух от обогревателей ослабляет иммунитет — врачи предупреждают о скрытой опасности зимнего тепла
Мясо в плове будет таять во рту, а не жеваться как резина: вся хитрость в одном простом шаге
Когда 2 года — не возраст: почему китайские кроссоверы с пробегом продаются как горячие пирожки
Материал с характером: он вернулся из бунтарских 80-х, чтобы разрушить серость осенних пальто
Подводный мир с запретным входом: куда не решаются погружаться даже военные субмарины
Крупный штраф за крошку хлеба: как забота о птицах стала в Москве поводом для наказания
Новогодние каникулы удлинились — путешественники перевернули рынок: что происходит
Уксус против жира: диета начинается с надежды, а заканчивается гастритом — врачи бьют тревогу

Проволочник не спит даже зимой — это средство лишает его шансов: земля сама выгоняет личинок

Садоводство

Хитрость, проверенная опытом садоводов: избавиться от проволочника можно всего за один сезон, если знать, какое вещество использовать и когда именно его внести.

Удобрение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрение

Многие дачники годами борются с этим вредителем, считая, что вывести личинок жука-щелкуна невозможно. Однако осеннее внесение простого минерального удобрения — хлористого калия — оказалось настолько эффективным, что спустя зиму участок становится чистым.

Проволочник опасен

Проволочник — это личинка жука-щелкуна, которая живёт в земле несколько лет, поедая клубни картофеля, свёклу, морковь и другие корнеплоды. Повреждённые овощи теряют товарный вид, хуже хранятся, часто загнивают. Особенно страдают посадки картофеля: один проволочник способен испортить десятки клубней за сезон.

Как работает метод с хлористым калием

Хлористый калий относится к калийным удобрениям, которые повышают устойчивость растений и улучшают качество почвы. Но в данном случае важен другой эффект — содержащийся в нём хлор создаёт неблагоприятную среду для личинок.

  1. После внесения удобрения в октябре хлор равномерно распределяется по верхнему слою почвы.
  2. Для проволочника такие условия становятся токсичными — он мигрирует вглубь или покидает участок.
  3. Зимой вещество полностью распадается, и весной в земле остаётся только калий, который улучшает структуру почвы и питает растения.

Рекомендуемая доза — 20 граммов порошка на квадратный метр. Его просто равномерно рассыпают по участку и перекапывают землю.

  1. Зимой вещество полностью распадается, и весной в земле остаётся только калий, который улучшает структуру почвы и питает растения.

Рекомендуемая доза — 20 граммов порошка на квадратный метр. Его просто равномерно рассыпают по участку и перекапывают землю.

Сравнение способов борьбы с проволочником

Метод Эффективность Срок результата Особенности
Хлористый калий Высокая 1 сезон Одновременно удобряет почву
Ловушки из картофеля Средняя 2–3 года Требует регулярного обновления
Сидераты (горчица, фацелия) Хорошая 2 года Улучшают структуру земли
Известкование Дополнительная мера 1–2 года Уменьшает кислотность почвы
Биопрепараты Переменная 2–3 года Зависит от температуры и влажности

Советы

  1. В начале октября перекопайте грядки.
  2. Равномерно рассыпьте по поверхности хлористый калий.
  3. Перемешайте с почвой граблями или плугом.
  4. Весной добавьте компост или перегной для восстановления микрофлоры.
  5. При посадке картофеля и моркови используйте горчичный жмых — он отпугивает личинок и улучшает питание растений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение хлористого калия весной.
    Последствие: хлор может повредить молодые растения.
    Альтернатива: проводить обработку только осенью, чтобы за зиму вещество нейтрализовалось.
  • Ошибка: использование только химических средств.
    Последствие: вредители со временем возвращаются.
    Альтернатива: сочетать с сидератами и известкованием.
  • Ошибка: неубранные растительные остатки.
    Последствие: личинки зимуют в остатках ботвы.
    Альтернатива: осенью тщательно очищать участок.

Если участок заражён сильно

Если количество вредителей велико, можно объединить несколько методов. Сначала провести известкование почвы доломитовой мукой (300–400 г на квадратный метр), через две недели внести хлористый калий, а весной посеять сидераты. Уже через год личинки почти полностью исчезнут.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать хлористый калий?
Лучше использовать гранулированный вариант: он медленно растворяется и распределяется равномерно.

Сколько стоит обработка участка?
Средняя цена упаковки 1 кг — около 80–100 рублей, чего хватает на 50 м².

Что лучше — зола или хлористый калий?
Зола повышает щёлочность и насыщает калием, но не отпугивает личинок. Хлористый калий действует именно на вредителя.

Можно ли комбинировать с органикой?
Да, но не одновременно. Органику лучше внести весной, когда хлор уже выветрится.

Мифы и правда

Миф: проволочника можно вывести только за несколько лет.
Правда: при правильном применении хлористого калия вредитель исчезает уже после одной зимы.

Миф: хлор вредит всем растениям.
Правда: к весне вещество полностью разрушается, не оказывая вреда на посадки.

Миф: проволочник появляется только на кислых почвах.
Правда: он встречается и на нейтральных грунтах, особенно там, где растёт пырей.

3 интересных факта

  1. Личинка проволочника может жить в почве до пяти лет, проходя несколько стадий развития.
  2. Взрослый жук-щелкун получил своё название за характерный «щёлкающий» звук при переворачивании.
  3. В старину садоводы клали в лунки золой и луковой шелухи, чтобы отпугнуть вредителей — эти методы частично эффективны и сегодня.

Борьба с проволочником ведётся с начала XX века, когда массовое выращивание картофеля сделало вредителя одной из главных угроз урожаю. Ранее применяли сульфат аммония и известкование, но только калийные удобрения показали долговременный эффект.

Хлористый калий долго считался исключительно минеральной подкормкой, пока садоводы не заметили, что после его осеннего внесения число повреждённых клубней резко уменьшается. Так появилось простое и доступное решение — борьба с вредителем без инсектицидов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Секрет очарования Деми Мур: как актриса воссоздала культовый стиль из Стриптиза
Ребенок молчит дольше, чем должен? Возможно, это не застенчивость, а тревожный сигнал
Хвойные могут погибнуть зимой не от мороза, а от солнца и пересыхания — садоводам напомнили о главной ошибке осени
Электромобили становятся дешевле, но надёжность — под вопросом
1,5 млрд рублей — новая реальность: как Алтай поднял туристическую отрасль
Как распорядиться квартирой из-за границы и не потерять треть суммы: об этом молчат риелторы
Не просто пустота: что на самом деле происходит с нашим мозгом, когда он "отключается"
Тонкая строчка в билете решает всё: как не потерять деньги при отмене рейса и когда авиакомпании обязаны их вернуть
Диета, что возвращает спокойствие кишечнику: Стол №4 лечит без лекарств и голода
Выращивал просто для красоты — а собрал ведро витаминов: чем калина удивляет даже опытных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.