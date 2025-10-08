Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это упражнение возвращает лёгкость телу — и запускает мышцы, которые спали годами
Тайна тысячелетия рухнула: доказано, что статуи Пасхи передвигались вертикально — словно живые
Хищник без породы и страха: древняя кровь проснулась и ищет свою стаю
Норма воды в день: сколько литров действительно необходимо организму
Пенсии, пособия и больничные профинансируют на рекордную сумму — цифра впечатляет
В мире, где свет бессилен: пять нуарных фильмов дают голос каждой тени и заставляют слушать темноту
Когда духовка творит чудеса: молодой картофель и курица под соусом, который всё решает
Три ингредиента — и никаких разводов: идеальное средство для стёкол можно приготовить своими руками
Болезнь без права на ошибку: почему старые ингаляторы больше не спасают при астме

Милый куст, рожденный из ада: растение, от прикосновения к которому сходят с ума

2:03
Садоводство

С виду это просто зелёный куст с большими сердцевидными листьями, будто созданными для тропического рая. Но тот, кто хоть раз коснулся этого растения, помнит боль всю жизнь. Джимпи-джимпи — самый опасный представитель семейства крапивных и, пожалуй, одно из самых мучительных созданий природы. Австралийцы прозвали его "растением-кошмаром", и поверьте, преувеличения тут нет.

Джимпи-джимпи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Джимпи-джимпи

Красивый убийца из тропиков

Растёт джимпи-джимпи (Dendrocnide moroides) в густых лесах Квинсленда и на севере Австралии. Солнечные лучи едва пробиваются сквозь кроны, и под этим полумраком растёт он — высокий куст до трёх метров с мягкими бархатными листьями. На первый взгляд — ничем не примечателен. Но стоит дотронуться до него рукой, как начинается ад.

Поверхность листьев и стеблей покрыта миллионами микроскопических волосков — тончайших стеклянных иголок, наполненных токсином. Они легко проникают в кожу, ломаются и остаются в ней на долгие месяцы, продолжая отравлять организм.

"Это напоминает укус пчелы, только будто тебя жалят сразу сотни пчёл", — рассказывал австралиец Эрни Райдер, случайно прикоснувшийся к растению.

Как действует яд

Токсин джимпи-джимпи — один из самых устойчивых природных ядов. Он не разрушается ни при высушивании, ни со временем. Даже гербарий с этим растением через годы может причинить боль. Вдыхание микрочастиц тоже смертельно опасно: растение периодически сбрасывает иглы, и в воздухе образуется почти невидимое облако. Один вдох — и слизистая поражается, начинается отёк, спазмы и жгучая боль.

Учёные до сих пор не могут до конца расшифровать химическую формулу токсина. Известно только, что он взаимодействует с нервными рецепторами, блокируя передачу сигналов боли. Но вместо онемения человек испытывает бесконечное ощущение жжения, будто электрический ток проходит по коже снова и снова.

История открытия

О растении впервые узнали золотоискатели в XIX веке. В 1860-х годах они продирались сквозь заросли тропиков и столкнулись с этим "кустиком". Некоторые из них испытали нестерпимую боль, которая не проходила неделями. Один из очевидцев вспоминал, что даже спустя год место ожога ныло при каждом дожде.

С тех пор джимпи-джимпи стал символом "злого гения" австралийской флоры. Местные жители обходят его стороной, а туристам настоятельно рекомендуют не прикасаться к растениям, похожим на крапиву.

Таблица сравнения

Признак Джимпи-джимпи Обычная крапива
Высота растения до 3 м до 1 м
Лист сердцевидный, крупный (до 50 см) зубчатый, мелкий
Волоски стеклянные, с токсином полые, с муравьиной кислотой
Боль до нескольких месяцев 5-30 минут
Распространение тропические леса Австралии умеренные зоны по всему миру

Шаг за шагом: первая помощь

  1. Не трите поражённое место — иголки могут войти глубже.

  2. Приложите воск или липкий пластырь, чтобы извлечь волоски.

  3. Повторите процедуру несколько раз, чтобы удалить как можно больше.

  4. Примите обезболивающее, избегайте воды и тепла — они усиливают боль.

  5. Обратитесь к врачу: возможен системный токсический эффект.

Австралийские аборигены из племени Куку-Яланжи издавна лечили ожоги джимпи-джимпи. Они наносили на кожу липкий сок определённых растений и соскабливали иголки раковинами мидий. Метод не гарантировал полного избавления от боли, но помогал пережить первые сутки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться сорвать листья руками для гербария.

  • Последствие: многомесячная боль и воспаление.

  • Альтернатива: использовать герметичные перчатки и защитную маску.

  • Ошибка: подойти близко во время цветения.

  • Последствие: можно вдохнуть токсичные иглы.

  • Альтернатива: наблюдать с безопасного расстояния (не ближе метра).

Когда даже армия сдалась

В 1968 году британская армия пыталась изучить токсин джимпи-джимпи, рассчитывая использовать его для создания нейрохимического оружия. Но эксперименты быстро прекратили — даже защищённые костюмами исследователи получили ожоги через мельчайшие трещины в ткани. Позже проект закрыли, признав растение "неуправляемо опасным".

Кто не боится джимпи-джимпи

Природа, как всегда, придумала исключения. Для некоторых насекомых и животных этот "куст страданий" — источник пищи.

  • Жуки-хризомелиды спокойно грызут листья и даже откладывают на них яйца.
  • Маленькие сумчатые зверьки — красноногие падемелоны — лакомятся молодыми побегами, не испытывая боли.

Учёные полагают, что у них особый белок, блокирующий действие токсина.

А что если дотронуться

Боль начинается почти сразу. Сначала кажется, будто укусила пчела, затем ощущение превращается в огонь под кожей. Через полчаса отекают лимфоузлы, пульс учащается, дыхание становится болезненным. Люди описывали этот опыт как "самую страшную пытку, которую можно пережить и остаться в живых". Некоторые животные, столкнувшиеся с растением, погибали от шока.

Плюсы и минусы джимпи-джимпи

Плюсы Минусы
Уникальный объект для изучения нейробиологии Смертельно опасен при касании
Используется в микродозах для исследований болевых рецепторов Нет антидота
Устойчив к вредителям Сбрасывает ядовитые иглы в воздух
Обладает редкой декоративностью Вызывает многомесячные страдания

FAQ

— Можно ли выжить после контакта?
Да, но боль может длиться от недели до года.

— Где растёт это растение?
Влажные тропики Австралии, особенно север Квинсленда.

— Есть ли антидот?
Нет. Учёные всё ещё не знают точный состав токсина.

— Можно ли нейтрализовать яд нагревом или сушкой?
Нет. Токсин устойчив даже после высушивания листьев.

Мифы и правда

  • Миф: боль от джимпи-джимпи — просто сильный ожог.
    Правда: это нервный токсин, влияющий на мозг и спинной мозг.
  • Миф: можно прикоснуться в перчатках.
    Правда: тонкие перчатки не спасают — волоски пробивают ткань.
  • Миф: высушенные растения безопасны.
    Правда: даже засушенные экземпляры сохраняют токсичность годами.

Три интересных факта

  1. Токсин джимпи-джимпи получил прозвище "мороидаксин" — по латинскому названию растения Dendrocnide moroides.

  2. До сих пор неизвестно, почему яд вызывает "нервную память" боли — даже через месяцы кожа может болеть при касании.

  3. Сухие образцы растения хранятся в лабораториях Австралии в герметичных контейнерах с предупреждением уровня "опасно для жизни".

Исторический контекст

  1. Первые научные упоминания о растении появились в 1866 году.

  2. В 1941 году лошадь, наступившая на куст, умерла от болевого шока.

  3. Сегодня джимпи-джимпи изучают в Университете Квинсленда — в строго изолированных помещениях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Загадки западной риторики: что скрывается за фразой Украина не должна проиграть Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Последние материалы
Тайна тысячелетия рухнула: доказано, что статуи Пасхи передвигались вертикально — словно живые
Хищник без породы и страха: древняя кровь проснулась и ищет свою стаю
Норма воды в день: сколько литров действительно необходимо организму
Пенсии, пособия и больничные профинансируют на рекордную сумму — цифра впечатляет
В мире, где свет бессилен: пять нуарных фильмов дают голос каждой тени и заставляют слушать темноту
Три ингредиента — и никаких разводов: идеальное средство для стёкол можно приготовить своими руками
Когда духовка творит чудеса: молодой картофель и курица под соусом, который всё решает
Болезнь без права на ошибку: почему старые ингаляторы больше не спасают при астме
То, что раньше считалось невозможным, теперь получает Нобелевскую премию
Мультфильмы нам соврали: правда о мамонтах, которую скрывали тысячи лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.