Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Погребняк предрекает скандал: что не так с новым клипом Инстасамки
Этот напиток спасет от осенней хандры и холода — вот как его приготовить
Квадратный метр в столице стремительно растёт в цене: что происходит с офисами класса А
На берегу Чёрного моря творят чудеса — дельфины, которые заставляют поверить в магию
Море, которое могло стать пустыней навсегда: природа устроила катастрофу и чудо одновременно
Минус десять лет или плюс пятнадцать: окрашивания, которые играют с возрастом без пощады
Паническая атака маскируется под сердечный приступ: как отличить приступ страха от инфаркта
Прохора Шаляпина требуют запретить: как певец оправдался за скандальный ответ ребёнку
Секрет энергии чемпионов: спортивное питание даёт телу то, чего не хватает обычной еде

Корни работают, когда листья уже спят: хитрая подкормка, после которой растения зимуют как под одеялом

Садоводство

Осень — время, когда сад и огород готовятся к отдыху. Для растений это не конец, а важный этап восстановления. Они накапливают питательные вещества, укрепляют корни и формируют основу для будущего роста. Задача садовода — помочь им пройти этот период грамотно, не перегружая зелёную массу, а подкармливая именно корни.

Почва
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почва

Когда и зачем вносить удобрения

Подкормка осенью нужна не для ускорения роста, а для укрепления растений перед холодами. В конце лета и первой половине осени (в большинстве регионов — сентябрь и начало октября) почва ещё тёплая, и корни способны активно усваивать питательные вещества. Если же удобрение внести позже, в холодную или переувлажнённую землю, толку будет немного: растения просто не успеют впитать нужное.

Осеннее удобрение — это инвестиция в будущий урожай. Правильная смесь поможет растениям легче пережить зиму и весной быстрее пойти в рост.

Что важно знать о составе удобрений

Главное правило — минимизировать азот и сделать упор на фосфор и калий. Азот осенью вреден: он стимулирует появление молодых побегов, которые не успеют вызреть и погибнут от первых морозов.

Фосфор, напротив, помогает корням развиваться, укрепляет ткани и способствует закладке будущих цветочных почек. Калий повышает устойчивость к холоду, засухе и болезням.

Подойдут:

  • фосфорно-калийные комплексы,
  • зола (в ограниченном количестве),
  • компост,
  • перепревший навоз.

Сравнение видов удобрений

Тип удобрения Преимущества Недостатки
Минеральные (суперфосфат, сернокислый калий) Быстро действуют, точная дозировка Легко передозировать, вымываются дождями
Органические (компост, перегной) Улучшают структуру почвы, безопасны Медленнее действуют, требуют времени на разложение
Древесная зола Натуральный источник калия и кальция При избытке повышает щёлочность почвы

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите участок: удалите сорняки, больные ветви, листву.

  2. Для плодовых деревьев внесите удобрения в бороздки по проекции кроны и обильно полейте.

  3. Под кустарники и многолетники рассыпьте смесь равномерно и слегка заделайте в почву.

  4. Газон удобрите специальными осенними смесями без избытка азота, используя разбрасыватель.

  5. Пустующие грядки засевайте сидератами или покрывайте компостом.

После внесения обязательно полейте землю: это поможет элементам проникнуть глубже к корням.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение азотных удобрений.
    Последствие: рост молодых побегов, которые погибают зимой.
    Альтернатива: использовать фосфор и калий без добавления азота.
  • Ошибка: подкормка по холодной земле.
    Последствие: питательные вещества не усваиваются.
    Альтернатива: проводить работы в начале осени или ранней весной.
  • Ошибка: слишком щедрое внесение золы.
    Последствие: почва становится щёлочной, корни "горят".
    Альтернатива: использовать сернокислый калий или суперфосфат.

А что если почва проблемная

  • При обильных дождях — уменьшите долю минеральных смесей, делайте ставку на органику и мульчу.
  • На лёгких песчаных почвах удобряйте чаще, но малыми дозами, добавляйте компост.
  • На тяжёлых глинистых почвах делайте дренаж и приподнятые грядки.
  • Для контейнерных растений и балконных садов подойдут жидкие фосфорно-калийные удобрения в половинной дозе.

Плюсы и минусы осенней подкормки

Плюсы Минусы
Повышает зимостойкость растений Требует точной дозировки
Улучшает качество почвы Не работает в холодной земле
Стимулирует весенний рост и цветение При неправильном составе может навредить
Снижает риск заболеваний Нужен полив после внесения

FAQ

Когда лучше вносить удобрения?
Оптимально — в сентябре или начале октября, когда земля ещё тёплая, но активный рост уже замедляется.

Какие удобрения выбрать для плодовых деревьев?
Лучше использовать двойной суперфосфат, золу или калийную соль. Органика (компост, навоз) тоже подойдёт, но в перепревшем виде.

Можно ли совмещать органику и минералку?
Да, но в разных пропорциях и с перерывом минимум в неделю. Например, сначала органику, потом минеральную подкормку.

Нужно ли удобрять газон?
Да, осенью трава накапливает питательные вещества в корнях. Подойдут смеси с пометкой "осенние" без избытка азота.

Мифы и правда

Миф: осенью растения уже не питаются, значит, удобрения бесполезны.
Правда: корневая система работает до промерзания почвы и активно запасает питательные вещества.

Миф: зола — безопасное универсальное удобрение.
Правда: при избытке она ощелачивает почву, что может повредить растениям.

Миф: чем больше удобрений, тем лучше.
Правда: передозировка ведёт к ожогам корней и снижению урожайности.

3 интересных факта

  1. Корни большинства многолетников продолжают расти до температуры +3 °C, хотя надземная часть уже в покое.

  2. Осенние удобрения снижают вероятность вымерзания клубники и малиновых побегов почти на 40%.

  3. Даже декоративные растения, такие как розы или гортензии, лучше зимуют после осенней подкормки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Недвижимость
Метро под боком, но не всё так удобно: вот какие мелочи играют против жильцов
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Трамп почти решил, что Украина получит Томагавки. Всё дело в нюансах Любовь Степушова Вечер отдыха превращается в кошмар: Джон Уилкс Бут стреляет в Авраама Линкольна Игорь Буккер Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Море, которое могло стать пустыней навсегда: природа устроила катастрофу и чудо одновременно
Минус десять лет или плюс пятнадцать: окрашивания, которые играют с возрастом без пощады
Паническая атака маскируется под сердечный приступ: как отличить приступ страха от инфаркта
Прохора Шаляпина требуют запретить: как певец оправдался за скандальный ответ ребёнку
Секрет энергии чемпионов: спортивное питание даёт телу то, чего не хватает обычной еде
Машина уходит со стоянки без паники: привычка, которая делает водителя профессионалом
Корни работают, когда листья уже спят: хитрая подкормка, после которой растения зимуют как под одеялом
Когда сила не в размере: кто побеждает тигра, льва и гориллу, поднимая вес, невозможный для человека
ЕС не знает, как выдать Киеву сразу два кредита — программы помощи застряли в бюрократии
Трамп почти решил, что Украина получит Томагавки. Всё дело в нюансах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.