Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они видят то, что скрыто от человека: как кошки на самом деле защищают дом от невидимой угрозы
Новая зависимость XXI века: спорт, где вместо земли — ветер, а вместо страха — восторг полёта
Рост на 28%: 5 роковых ошибок, которых стоит избегать самозанятым
Максим Галкин* расстался с раритетным Bentley: автомобиль с 20-летней историей сменил владельца
Магия на кончике пипетки: уксусная кислота и наночастицы убивают микробов таинственным способом
Тефтели, которые покорили Карлсона: как шведы сделали культ из обычного обеда
Перуанский оазис Хуакачина: от мифа о русалке до головокружительных спусков по дюнам
Игры разума: какие 4 детективных сериалов затмят Шерлока и заставят вас задуматься
Ковёр сдуло временем: что пришло на смену уюту 90-х в современных интерьерах

Куст забывает, что он красавец: правильная обрезка розмарина творит чудеса омоложения

0:23
Садоводство

Розмарин — одно из самых благодарных растений в саду. Он не только наполняет воздух свежестью, но и украшает клумбы своим густым зелёным покровом и нежными голубыми цветами. Однако, чтобы куст оставался красивым, пышным и здоровым, ему нужна правильная обрезка. Это не просто эстетическая процедура — от неё зависит долголетие растения и качество его ароматных побегов.

Розмарин
Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розмарин

Почему розмарину нужна обрезка

Со временем ветви розмарина древеснеют, а нижние побеги оголяются. Без вмешательства куст теряет форму и перестаёт активно расти. Регулярная обрезка позволяет:

  • обновить побеги и стимулировать появление новых веточек;
  • сохранить компактную и аккуратную форму;
  • предупредить развитие грибковых заболеваний;
  • продлить жизнь растения.

Обрезка особенно важна для розмарина, который растёт в горшке или на подоконнике: ограниченный объём почвы быстрее истощается, и кусту необходимо направление роста.

Когда лучше обрезать

Главные сезоны для обрезки — весна и осень. Весенняя обрезка проводится сразу после того, как минует угроза заморозков. Это время активного роста, когда растение легко восстанавливается и выпускает новые побеги. Весной удаляют подмёрзшие и сухие ветви, а также корректируют форму куста.

Осенняя обрезка нужна для подготовки к зиме. В этот период важно убрать повреждённые или слишком длинные ветви, которые могут поломаться под снегом. Главное — не трогать куст поздней осенью, если ожидаются холода: свежие срезы могут пострадать от мороза.

В регионах с мягким климатом розмарин обрезают чаще осенью, а в северных — весной, когда куст просыпается после зимнего покоя.

Как понять, что пора брать секатор

Опытные садоводы ориентируются по внешнему виду растения. Если куст стал рыхлым, ветви поникли, а зелени меньше, значит, пришло время обновить его. Также сигналом служит появление "древесной" середины и оголённого основания.

Регулярная обрезка — как профилактика: она не только формирует куст, но и улучшает воздухообмен внутри кроны, снижая риск загнивания. Главное правило — не убирать за один раз больше трети растения, иначе розмарин будет восстанавливаться слишком долго.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте инструменты. Используйте острый секатор или садовые ножницы. Перед работой обязательно продезинфицируйте их спиртовым раствором.

  2. Удалите старые ветви. Начните с самых сухих или повреждённых. Срез делайте чуть выше узла, где отходит новый побег.

  3. Сформируйте форму. Куст можно придать шаровидную, овальную или пирамидальную форму — всё зависит от стиля сада.

  4. Не срезайте слишком глубоко. Молодые побеги быстро растут из зелёных участков, но не из старой древесины.

  5. После обрезки полейте и подкормите. Используйте жидкое органическое удобрение для трав (например, настой биогумуса или компостный чай).

Такой уход поможет растению активно нарастить листву и дольше радовать свежим ароматом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: обрезать розмарин в морозную погоду.
    Последствие: побеги могут подмерзнуть, растение ослабнет.
    Альтернатива: дождитесь стабильного тепла, когда температура не опускается ниже +8 °C.
  • Ошибка: срезать куст почти под корень.
    Последствие: розмарин перестанет расти.
    Альтернатива: обновляйте постепенно — не более 30% за раз.
  • Ошибка: работать грязным секатором.
    Последствие: заражение грибком через срезы.
    Альтернатива: дезинфицировать инструменты до и после обрезки.

А что если розмарин растёт дома

Домашние кусты нуждаются в лёгкой обрезке круглый год. В горшке розмарин растёт медленнее, но быстрее стареет, поэтому каждые 2-3 месяца можно прищипывать верхушки. Это поможет сохранить форму и обеспечить приток свежей зелени для кулинарии.

Если куст вытянулся и потерял форму, не пугайтесь — весной его можно "омолодить", укоротив побеги до зелёной части. Главное — не трогать одревесневшие стебли.

Плюсы и минусы обрезки розмарина

Плюсы Минусы
Стимулирует рост и ветвление Требует регулярности
Улучшает аромат листьев При неправильной технике возможен стресс растения
Делает куст декоративным Ошибки могут замедлить рост
Помогает омолаживать старые растения Нужен чистый и острый инструмент

Частые вопросы

Как часто нужно обрезать розмарин?
Обычно дважды в год — весной и осенью. При выращивании в помещении можно слегка подрезать каждые 2-3 месяца.

Можно ли использовать обрезанные веточки?
Да, молодые побеги идеально подходят для сушки и приготовления блюд. Их можно хранить в стеклянных банках или в морозилке.

Что делать, если куст после обрезки вялый?
Скорее всего, растение испытало стресс. Поставьте его на свет, обеспечьте умеренный полив и не подкармливайте в течение недели.

Как формировать куст для живой изгороди?
Регулярно придавайте округлую форму, обрезая молодые ветви. Так изгородь будет плотной и аккуратной.

Мифы и правда о розмарине

  • Миф: розмарин не нуждается в обрезке.
    Правда: без неё куст быстро стареет и теряет декоративность.
  • Миф: можно обрезать розмарин в любой сезон.
    Правда: зимняя обрезка опасна — растение ослабляется и может погибнуть.
  • Миф: чем сильнее обрезка, тем лучше рост.
    Правда: слишком глубокие срезы приводят к стрессу и остановке роста.

Три интересных факта

  1. Розмарин считался символом памяти — в Древней Греции студенты носили веточку во время экзаменов.

  2. Эфирное масло розмарина используется в косметике для стимуляции роста волос и ухода за кожей головы.

  3. Высушенные веточки отпугивают моль и комаров — натуральный ароматизатор для дома.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Наука и техника
Волшебство ночного неба: комета Леммон подарит зрелище, которого не увидят наши потомки
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последние материалы
Когда финиш превращается в пытку: секрет бегунов, которые не выдыхаются до конца
Белый призрак над рекой: место под Владимиром, которое нужно увидеть хотя бы раз в жизни
Минус полчаса у зеркала, плюс пять лет к молодости: короткие стрижки побеждают время
6 часов сна — тихий враг организма: что скрывает недостаток ночного отдыха и почему это опасно
Хирургам придётся пересмотреть операции на пупке — найдено нечто, чего не было в учебниках
Когда мурлыканье лечит, а лай заряжает: что выбор между кошкой и собакой говорит о вас
Ремонт перед разводом: что будет с домом шеф-повара Ивлева, который он с женой обустраивал для семьи
Самойлова намекнула на семейные проблемы: почему публикация в блоге вызвала вопросы к Джигану
Кредитный аппетит бизнеса: какие секторы экономики России будут расти благодаря займам
Осень на вкус: как виноград превращается в счастье, энергию и возможность приготовить идеальные блюда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.