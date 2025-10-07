Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме прокомментировали идею обязать неработающих россиян платить за ОМС
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Тренажёр, который есть у всех: как стул помогает стать стройнее и сильнее без абонемента в зал
Когда слон смотрит на вас, он видит больше, чем вы думаете: правда о внимании гигантов
Автомат, который ведёт себя как бомба: список моделей, где поломка — вопрос времени
Еда, которую любят все, — главный враг сердца: почему полезное меню начинается с отказа
73 года Путину: какие заслуги президента РФ Николай Басков подчеркнул в своём поздравлении
Цвет, как у розы, вкус, как у праздника: капуста, которая удивляет с первого кусочка
Авиабилеты продолжат дорожать — рост цен привяжут к инфляции на уровне 8% в год

Место пусто не бывает: дайте грядкам вторую жизнь, пока соседи отдыхают — весной двойная выгода

8:19
Садоводство

После уборки раннего картофеля огород выглядит непривычно пустым. Но для заботливого хозяина это не повод оставлять землю без дела. Напротив, именно сейчас можно дать почве передышку, улучшить её состав или даже получить второй урожай — нужно лишь правильно подобрать культуры и рассчитать сроки.

Грядка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка

Не стоит оставлять грядки пустыми

Любая необработанная грядка быстро теряет плодородие: на поверхности образуется корка, развиваются сорняки, а дождь вымывает питательные вещества. Земля истощается, и будущие посадки страдают. Поэтому опытные огородники стараются использовать каждый метр участка максимально рационально — либо под вторые посевы, либо под сидераты, которые возвращают почве силы.

Кроме того, постоянное выращивание одних и тех же растений приводит к накоплению болезней и вредителей. Грамотный севооборот помогает избежать этой проблемы и сохранить здоровье участка.

Сидераты — зелёное удобрение без хлопот

Самый простой способ позаботиться о земле — посеять сидераты. Это растения, которые не выращивают для еды, а используют как естественное удобрение. Они быстро наращивают зелёную массу, насыщают почву азотом и микроэлементами, защищают её от эрозии.

На грядках после картофеля особенно хорошо себя чувствуют:

  1. Фацелия — быстро растёт, подавляет сорняки, улучшает структуру земли.
  2. Горчица белая — обеззараживает почву, помогает избавиться от проволочника.
  3. Люцерна — укрепляет грунт и насыщает его азотом.
  4. Овёс и рожь — создают плотную корневую систему, препятствующую вымыванию питательных веществ.
  5. Рапс — служит отличным предшественником для большинства овощей.

Через месяц-два зелёную массу скашивают и заделывают в почву при перекопке. К следующему сезону земля становится рыхлой, питательной и готовой к новым посадкам.

Второй урожай: овощи и зелень

Если осень обещает быть тёплой, на освободившихся грядках можно получить ещё один урожай. Главное — учитывать срок вегетации культур и не забывать про севооборот. После картофеля нельзя сажать паслёновые — помидоры, баклажаны, перец, — а вот другие растения приживутся прекрасно.

Что можно посадить после картошки

  • Морковь и пастернак — им хватает рыхлого грунта, оставшегося после выкопки клубней.
  • Петрушка корневая, укроп и фенхель быстро дают свежую зелень.
  • Бобы, фасоль и горох не только приносят урожай, но и обогащают почву азотом.

Эти культуры нетребовательны к питательности и успевают развиться до холодов. Почву достаточно просто взрыхлить и полить — без внесения дополнительного удобрения.

Салаты, шпинат и мангольд — безошибочный выбор

Когда времени до осенних заморозков остаётся немного, лучше выбрать скороспелые растения. Салаты и шпинат готовы к сбору уже через две недели после посева, а листовая свёкла — мангольд — через полтора месяца. При регулярном поливе и мульчировании такие культуры дают свежую витаминную зелень до конца сентября.

Многие садоводы советуют использовать для посева семена с пометкой «устойчив к стрелкованию» — они не боятся жарких дней и дольше сохраняют сочные листья.

Советы шаг за шагом: как правильно засеять грядку

  1. Уберите остатки урожая. После уборки картофеля тщательно удалите ботву и клубни, чтобы не привлекать вредителей.
  2. Взрыхлите землю. Лёгкое рыхление вилами или мотыгой восстановит воздухообмен и влагопроницаемость.
  3. Полейте участок. Перед посевом важно хорошо увлажнить землю, особенно если стояла жара.
  4. Выберите семена. Определите, хотите ли вы посадить сидераты или овощи.
  5. Посейте и замульчируйте. После посева присыпьте грядку торфом, перегноем или соломой — так почва дольше сохранит влагу.
  6. Следите за поливом. Молодые всходы нуждаются в регулярной влаге, особенно в первые две недели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить повторно картофель или томаты.
    Последствие: накопление фитофторы и истощение почвы.
    Альтернатива: посейте бобовые или корнеплоды — они оздоравливают землю.
  • Ошибка: оставить участок без посевов.
    Последствие: разрастание сорняков и потеря плодородия.
    Альтернатива: посейте горчицу или фацелию как сидерат.
  • Ошибка: перекопать сидераты сразу после всходов.
    Последствие: почва не успеет получить питательные вещества.
    Альтернатива: дайте зелени отрасти минимум на 20 см, а затем заделайте в землю.

А что если осень ранняя

В регионах с прохладным климатом риск ранних заморозков велик. В таком случае не стоит рассчитывать на овощной урожай — лучше засеять участок сидератами, которые успеют взойти даже при +5 °С. Фацелия и рожь устойчивы к холоду и будут защищать почву до самой зимы.

Можно также укрыть грядки агроволокном или плёнкой: это создаст микроклимат и продлит сезон для зелени минимум на две недели.

Плюсы и минусы вариантов

Вариант Преимущества Недостатки
Сидераты Улучшают структуру почвы, борются с сорняками, не требуют ухода Не дают съедобного урожая
Зелень (салат, шпинат) Быстро растёт, можно употреблять через 2 недели Требует регулярного полива
Корнеплоды Улучшают почву, дают урожай до морозов Нужны рыхлый грунт и влага
Бобовые Обогащают азотом, подходят под севооборот Боятся холода
Пустая грядка Нет затрат труда Потеря плодородия, рост сорняков

FAQ

— Как выбрать сидерат для своего участка?
Ориентируйтесь на состояние почвы. Если она плотная — подойдут овёс и рожь. Для истощённой земли выбирайте горчицу и фацелию.

— Сколько стоит посев сидератов?
Пакет семян фацелии или горчицы обойдётся в среднем от 30 до 70 рублей, а пользы от них будет больше, чем от дорогостоящих удобрений.

— Можно ли совмещать сидераты с овощами?
Да, некоторые садоводы сеют фацелию между грядками моркови или свёклы. Она отпугивает вредителей и служит естественной мульчей.

Мифы и правда

  • Миф: сидераты бесполезны, лучше внести навоз.
    Правда: зелёная масса сидератов работает как мягкое органическое удобрение и безопасна для почвы.
  • Миф: поздние посевы не успевают взойти.
    Правда: многие культуры, особенно зелень, успевают дать урожай даже при коротком световом дне.
  • Миф: после сидератов нельзя сажать овощи.
    Правда: наоборот, это лучший способ подготовить землю к следующему сезону.

Три интересных факта

  1. Фацелия считается универсальным сидератом — она подходит для всех типов почв и не имеет общих болезней с овощами.
  2. Мангольд — родственник свёклы, но в пищу используют только его листья, богатые витаминами С и К.
  3. Горчица не только удобряет землю, но и отпугивает колорадского жука — отличное решение для картофельных грядок.

Освободившиеся после раннего картофеля грядки — это не пустая земля, а шанс улучшить участок и собрать дополнительный урожай. Даже короткое лето можно использовать с пользой: посейте сидераты, чтобы восстановить плодородие, или скороспелые культуры — салат, шпинат, мангольд, чтобы получить свежую зелень к столу. Грамотный севооборот, своевременный полив и немного внимания — и ваш огород будет давать урожай до самых заморозков.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Наука и техника
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Авиабилеты продолжат дорожать — рост цен привяжут к инфляции на уровне 8% в год
Огни будущего: солнце и ветер вытеснили уголь из сердец электростанций по всему миру
Вы выливаете сокровище в раковину: эта ошибка лишает дом идеального блеска и порядка
Идеальное блюдо для детокса: очищает, насыщает и радует вкусом
Номер под стеклом работает против вас: три способа, как мошенники используют его в своих целях
Невидимая угроза осени: врачи предупреждают о нашествии кровососущих мух, нападающих на людей
Тело меняется, даже если вы этого не замечаете: что происходит, когда занятия становятся привычкой
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь вместе: что скрывает их неожиданный выход в свет
Пальто, которое пережило тренды: шесть способов носить классику и выглядеть по-новому каждый день
13 миллионов тонн воды — в никуда: день, когда Земля разверзлась под людьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.