Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов

Осень — время не только сбора урожая, но и заботы о здоровье сада. Именно сейчас важно провести профилактику болезней, чтобы весной деревья встретили сезон бодрыми и крепкими. Одним из самых доступных и действенных способов считается обработка мочевиной — удобрением, которое помогает растениям укрепить иммунитет и избавиться от зимующих вредителей. При правильном использовании карбамид способен заменить сразу несколько препаратов, став надежным помощником в уходе за участком.

Осенняя обработка важна

Карбамид, он же мочевина, выглядит как белые гранулы и содержит почти половину чистого азота. Весной его применяют как подкормку, а осенью — как дезинфицирующий раствор. Концентрированная смесь уничтожает споры грибков, личинки насекомых и бактерии, осевшие на коре и в почве.

С понижением температуры и повышением влажности активизируются инфекции — именно в этот период дерево уязвимо. Обработка мочевиной под зиму помогает сохранить урожайность и снизить риск заражений. Особенно хорошо реагируют на процедуру яблони, груши, сливы, абрикосы, вишни, смородина, малина, а также декоративные кустарники и розы.

Эффект от применения

повышается устойчивость к болезням;

активнее идет цветение и завязывание плодов;

заметно сокращается риск парши, пятнистостей и гнилей;

результат сохраняется до следующего сезона;

препарат безопасен для теплиц и открытых участков.

"Действие препарата наиболее эффективно, когда земля вокруг растения основательно увлажнена", — отмечают специалисты.

Однако важно помнить и о минусах: излишки мочевины повышают кислотность почвы, а при пересушенной земле раствор теряет эффективность. Кроме того, карбамид несовместим с рядом химикатов — смешивать препараты без инструкции нельзя.

Как приготовить раствор

Главное правило — не действовать наугад. Концентрация зависит от состояния сада. Если летом болезней не было, достаточно мягкого 3-процентного раствора — 300 г гранул на ведро воды. Если же растения страдали от грибков или вредителей, концентрацию повышают до 5-6% (500-600 г на 10 л воды).

Гранулы растворяют в теплой воде и тщательно перемешивают до полного исчезновения осадка. После этого смесь процеживают через марлю, чтобы не засорить пульверизатор.

Для усиления эффекта садоводы часто добавляют железный купорос и немного хозяйственного мыла. Такая баковая смесь работает и как фунгицид, и как инсектицид, одновременно питая дерево микроэлементами. На квадратный метр почвы используют около литра готового раствора.

Советы шаг за шагом

Перед началом работы обрежьте сухие и поврежденные ветви, удалите сорняки и разрыхлите приствольный круг. Используйте пневматический или ранцевый опрыскиватель на 9-10 литров. Женщинам удобнее ставить его на землю, мужчинам — носить на плече. Обрабатывайте не только ствол и ветви, но и почву под деревом. Проводите процедуру в сухую, безветренную погоду при температуре +8…+10 °С. Если после опрыскивания прошел дождь, повторите обработку через 10-14 дней.

Раствор лучше наносить не туманом, а направленной струей — так он глубже проникает в кору и уничтожает личинки вредителей.

Когда проводить обработку

Главный ориентир — опавшие листья. Если листья еще держатся, процедуру лучше отложить: контакт концентрата с живой зеленью может вызвать ожоги. Начинать стоит после полного листопада, когда дерево вошло в фазу покоя.

В средней полосе России и Подмосковье оптимальное время — конец октября — начало ноября. В Сибири обработку проводят раньше, с сентября до середины октября. А вот на юге можно работать даже в ноябре, иногда и в начале декабря, если не наступили заморозки.

Молодые саженцы, высаженные в этом году, трогать нельзя — они слишком нежные, и обработку откладывают на следующий сезон.

Ошибки, которые совершают дачники

Ошибка: превышают дозировку.

Последствие: ожог листьев и замедление роста.

Альтернатива: точно отмеряйте вещество по инструкции. Ошибка: хранят готовый раствор.

Последствие: средство теряет силу и становится бесполезным.

Альтернатива: готовьте смесь непосредственно перед использованием. Ошибка: не защищают кожу и глаза.

Последствие: раздражение и ожоги.

Альтернатива: надевайте резиновые перчатки, очки и респиратор. Ошибка: не учитывают срок годности.

Последствие: карбамид теряет активность.

Альтернатива: храните гранулы в сухом месте, защищенном от влаги.

Если опоздали с обработкой

Если осень выдалась ранней и температура уже опустилась ниже нуля, мочевину лучше не использовать. Вода замерзает, а значит, вещество не успевает впитаться в кору. В этом случае перенесите опрыскивание на весну — оно тоже принесет пользу, только концентрация должна быть ниже.

Плюсы и минусы осенней обработки