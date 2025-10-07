Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Там, где можно упасть в лаву и остаться живым: загадка вулкана, что ломает все правила
Секрет умного кота: чем кормить котёнка в первые месяцы, чтобы вырастить здорового и сообразительного питомца
Wildberries и Ozon под прицелом ФАС: что изменится для поставщиков
Эти ошибки в спортзале совершают почти все — и потом удивляются, почему нет результата
Когда договориться на месте не вариант: три слова, которые возвращают закон в дело
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки
Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына

Этой весной было поздно — зато в следующей вы спасёте урожай: как усыпить кусты вовремя

0:29
Садоводство

Весна в России непредсказуема: в апреле уже солнце и почки набухают, а через пару дней — снег и минус пять. Возвратные заморозки ежегодно становятся испытанием для садоводов: особенно страдают смородина, малина и крыжовник. Как замедлить пробуждение кустов и не потерять урожай? Разберёмся, какие приёмы реально работают в разных регионах — от Подмосковья до Сибири и Урала.

Заморзки в огороде
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заморзки в огороде

Почему кустарники просыпаются слишком рано

Раннее тепло обманывает растения: солнце прогревает ветви, почки трогаются в рост, но корневая система в холодной земле ещё "спит". Если ударит мороз, молодые побеги вымерзают. Вред особенно велик, если кустарники посажены на сквозняке или в низине, где холодный воздух скапливается дольше. Проблема раннего пробуждения — общая для всей страны. Но в северных и континентальных регионах (Карелия, Урал, Сибирь) риск выше: там почва дольше прогревается, а солнце активнее.

Какие кустарники выдерживают холод лучше

Культура Устойчивость к возвратным заморозкам Комментарий
Жимолость высокая зацветает рано, но выдерживает -7 °C
Смородина чёрная средняя молодые побеги чувствительны
Крыжовник средняя может пострадать при резком похолодании
Малина низкая цветочные почки гибнут уже при -2 °C
Барбарис, спирея высокая декоративные кусты устойчивее плодовых

Советы шаг за шагом: как отсрочить пробуждение

  1. Поздний полив осенью. Перед замерзанием земли хорошо пролейте кусты. Влага, замерзая, замедлит оттаивание почвы весной и задержит сокодвижение.

  2. Мульчирование. Сразу после промерзания прикройте приствольные круги слоем опилок, торфа или соломы толщиной 10-15 см. Это создаст теплоизоляцию.

  3. Снегозадержание. Зимой нагребайте снег к кустам и слегка утрамбовывайте — так корни останутся дольше в холоде.

  4. Задержка прогрева ветвей. При первых оттепелях укрывайте кустарники лёгким спанбондом — он защитит от солнца, не давая ветвям нагреваться.

  5. Правильное место посадки. На участках с уклоном кустарники лучше сажать выше, где холодный воздух не застаивается.

Эти приёмы просты, но эффективны даже без сложных технологий и химии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полностью заливать корни водой перед морозами.
    Последствие: Лёд может повредить тонкие корешки, снизив питание.
    Альтернатива: Пролить умеренно, чтобы влага не стояла, а просто насытила почву.

  • Ошибка: Снимать укрытие слишком рано.
    Последствие: Возвратные заморозки обжигают почки.
    Альтернатива: Снимать укрытие постепенно, начиная с северной стороны.

  • Ошибка: Весенняя обрезка в момент сокодвижения.
    Последствие: Сильное "плачущее" выделение сока, ослабление куста.
    Альтернатива: Проводить обрезку в конце зимы — при стабильном минусе.

А что если весна пришла слишком рано

Иногда погода идёт наперекор всем прогнозам, и почки уже набухли. Тогда помогут экстренные меры:

  • накрыть кустарники двойным слоем агроволокна;

  • при угрозе заморозков поставить дымовые костры;

  • опрыскать ветви раствором эпина или циркона — они помогают растениям перенести стресс.

Если же повреждения уже случились, не стоит спешить с обрезкой. Подождите 1-2 недели — часто почки отрастают повторно.

Плюсы и минусы способов задержки пробуждения

Метод Плюсы Минусы
Полив и промерзание просто, эффективно риск повредить корни
Мульчирование сохраняет влагу, защищает от колебаний температуры требует обновления весной
Снегозадержание естественно, бесплатно возможно выпревание при оттепели
Укрытие спанбондом защищает от солнца и ветра нужен контроль за влажностью
Поздняя обрезка регулирует рост может задержать цветение

Часто задаваемые вопросы

Можно ли полностью предотвратить пробуждение кустарников?
Нет, но можно замедлить. Комбинируйте мульчирование, снег и затенение — и растения выйдут из покоя позже на 1-2 недели.

Какой укрывной материал лучше?
Лучше всего лёгкое агроволокно плотностью 30-50 г/м². Оно защищает от солнца и даёт воздуху проходить.

Какие кустарники выбрать для холодных регионов?
Жимолость, барбарис, кизильник и сорта смородины "Селеченская", "Пигмей", "Бинар".

Нужно ли подкармливать кусты весной после морозов?
Да, но не сразу. Подождите, пока земля прогреется, и внесите комплексное удобрение с калием и фосфором.

Мифы и правда

Миф 1. "Если куст под снегом, он не пострадает".
Правда: снег защищает лишь при стабильных температурах. При частых оттепелях под ним может начаться выпревание.

Миф 2. "Полное промораживание полезно для корней".
Правда: замерзание полезно только частично — при температуре не ниже -5 °C. Глубокий лёд разрушает корневые волоски.

Миф 3. "Поздняя посадка весной убережёт от заморозков".
Правда: если почва холодная, растение хуже приживается, поэтому оптимальнее — осенняя посадка.

3 интересных факта

  1. Весенние заморозки чаще приходят при ясной погоде и полном штиле — именно тогда воздух быстрее выхолаживается.

  2. В северных регионах кусты смородины "задерживают" снегом до конца апреля — и урожай всё равно успевает созреть.

  3. Опытные дачники используют обычные старые простыни для укрытия кустов — они пропускают воздух, но спасают от солнечного ожога.

Исторический контекст

Ещё в дореволюционных садах под Петербургом существовала практика "позднего пробуждения": кусты специально засыпали торфом и снегом до мая. В советских агрошколах метод сохранился, а в 1980-х появились первые рекомендации использовать нетканые материалы вроде современного спанбонда. Сегодня эти приёмы легли в основу агротехники для северных регионов России.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Последние материалы
Эти ошибки в спортзале совершают почти все — и потом удивляются, почему нет результата
Когда договориться на месте не вариант: три слова, которые возвращают закон в дело
Путешествие под угрозой: вот где опаснее всего хранить чемодан, чтобы не встретить постельных клопов
Электричество вместо бензина: новый завод Toyota делает Чехию ареной перемен
Котлеты теряют форму прямо на сковороде? Вот где скрыты ошибки, которые совершают почти все хозяйки
Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына
В Японии масло меняют не по пробегу, а по календарю — вот почему профилактика важнее экономии
Свет, что горит 150 лет: история болгарского маяка, устоявшего перед морем, временем и тайнами прошлого
Гибридная афера: как автокомпании заставляют нас верить в миф об экономии
Когда мох и масла — просто маркетинг: почему наука не верит баночкам с обещаниями природы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.