Тайный календарь садовода: что Луна велит делать в октябре, чтобы весной всё росло вдвое быстрее

Садоводство

Октябрь кажется временем отдыха после урожая, но в действительности — это ключевой период для подготовки сада и огорода к зиме. Лунный календарь помогает выбрать оптимальные дни для посадки, подкормки, обрезки и уборки. Ниже — подробный план на неделю, который поможет провести осенние работы с максимальной пользой.

Женщина в осеннем саду с урожаем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в осеннем саду с урожаем

6 октября — растущая Луна в Овне

День отдыха для растений

Овен считается "бесплодным" знаком, поэтому новые посадки лучше отложить. Сегодня внимание стоит уделить уборке и подготовке участка:

  • Соберите опавшие листья с деревьев и кустарников. Если они не заражены грибком — отправьте в компост.
  • Уберите листья с газона, чтобы не мешали росту травы весной.
  • Проведите чистку инвентаря, уберите лейки, шланги и садовые инструменты на хранение.

Что не делать: не вносите удобрения и не поливайте растения — они плохо усвоят влагу.

7 октября — Полнолуние

Время перерыва и профилактики

Полнолуние неблагоприятно для активных работ с растениями: лучше заняться теплицей и хозяйством.

  • Проведите дезинфекцию теплицы: снаружи помойте водой; внутри обработайте бордоской жидкостью (для неокрашенных поверхностей) или содовым раствором (для окрашенных).
  • Удалите остатки растений, сорняков и мульчи.
  • Проветрите помещение.

Если теплицы нет — займитесь планированием нового сезона: подберите семена засухоустойчивых культур, проанализируйте прошлогодние ошибки, обновите садовый журнал.

8-9 октября — убывающая Луна в Тельце

Самые плодородные дни недели

Телец — знак Земли, связанный с корневыми культурами и долговечными растениями. Это благоприятное время для посадок и ухода за многолетниками.

Рекомендуется:

  • Высадить саженцы плодовых и декоративных деревьев — яблони, груши, рябины, смородины, жимолости.
  • Провести влагозарядный полив деревьев и кустарников.
  • Внести органические удобрения — перегной, компост, золу, фосфор и калий.
  • Посеять озимые культуры — морковь, петрушку, укроп, если температура держится не выше +5 °C.
  • Высадить луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов.

Совет: посадку завершайте за 2-3 недели до устойчивых морозов, чтобы растения успели укорениться.

10-11 октября — убывающая Луна в Близнецах

Дни санитарной уборки и профилактики болезней

Луна в Близнецах — неблагоприятный период для полива и пересадки, зато идеально подходит для уборки и профилактики заболеваний.

  • Проведите последнюю стрижку газона и расчешите траву граблями, убрав опавшие листья.
  • Через 2-3 дня обработайте газон фунгицидами для защиты от плесени.
  • Соберите опавшие плоды под деревьями — они часто служат рассадником инфекций.
  • В теплице удалите остатки растений и обработайте почву медным купоросом.
  • Проверьте металлические элементы на ржавчину, при необходимости — покрасьте.
  • Для зимнего витаминного запаса можно посеять на подоконнике базилик, шпинат, рукколу.

Не рекомендуется: сажать многолетники или озимые овощи — всходы будут слабыми.

12 октября — убывающая Луна в Раке

Время для подзимних посевов и влагозарядки

Рак — знак влаги и плодородия, поэтому сегодня можно заниматься поливом и посевами под зиму.

  • Посейте морковь, свёклу и корневую петрушку, если температура воздуха стабильно держится ниже +5 °C.
  • Проведите влагозарядный полив на глубину 50-60 см — особенно под деревьями и кустарниками.
  • Внесите органику или минеральные удобрения без азота — чтобы не стимулировать рост зелени.
  • Замульчируйте грядки и приствольные круги — опавшей листвой, торфом или соломой.
  • Посейте зелень и пряные травы дома — укроп, кресс-салат, микрогрин. Обеспечьте растениям дополнительную подсветку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сажать растения в Полнолуние.
    Последствие: замедленный рост, слабая корневая система.
    Альтернатива: проводить посадку в дни Тельца и Рака.

  • Ошибка: не дезинфицировать теплицу.
    Последствие: болезни и вредители весной.
    Альтернатива: использовать бордоскую жидкость и содовый раствор.

  • Ошибка: вносить азот осенью.
    Последствие: активный рост зелени перед морозами.
    Альтернатива: применять фосфор и калий.

План работ по дням

Дата Фаза Луны Знак Зодиака Что делать Что не делать
6 октября Растущая Овен Уборка участка, компост Посадка, полив
7 октября Полнолуние - Дезинфекция теплиц Любые работы с растениями
8-9 октября Убывающая Телец Посадка деревьев, озимые, подкормка Пересадка цветочных культур
10-11 октября Убывающая Близнецы Чистка газона, уборка теплицы Посев многолетников
12 октября Убывающая Рак Подзимний посев, полив, мульчирование Внесение азота

Три интересных факта

  • По наблюдениям садоводов, посевы, сделанные в знаке Тельца, дают урожай на 15-20% выше.
  • В Полнолуние растения активнее испаряют влагу — поэтому в этот день нельзя поливать.

Исторический контекст

  • Первые посевные календари появились ещё в Древнем Вавилоне, где земледельцы связывали рост урожая с фазами Луны.
  • В России лунный календарь садоводов публикуют с 1920-х годов.
  • Современные версии учитывают не только фазы Луны, но и погодные особенности регионов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
