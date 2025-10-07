Тайный календарь садовода: что Луна велит делать в октябре, чтобы весной всё росло вдвое быстрее

Октябрь кажется временем отдыха после урожая, но в действительности — это ключевой период для подготовки сада и огорода к зиме. Лунный календарь помогает выбрать оптимальные дни для посадки, подкормки, обрезки и уборки. Ниже — подробный план на неделю, который поможет провести осенние работы с максимальной пользой.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в осеннем саду с урожаем
6 октября — растущая Луна в Овне
День отдыха для растений
Овен считается "бесплодным" знаком, поэтому новые посадки лучше отложить. Сегодня внимание стоит уделить уборке и подготовке участка:
Соберите опавшие листья с деревьев и кустарников. Если они не заражены грибком — отправьте в компост.
Уберите листья с газона, чтобы не мешали росту травы весной.
Проведите чистку инвентаря, уберите лейки, шланги и садовые инструменты на хранение.
Что не делать: не вносите удобрения и не поливайте растения — они плохо усвоят влагу.
7 октября — Полнолуние
Время перерыва и профилактики
Полнолуние неблагоприятно для активных работ с растениями: лучше заняться теплицей и хозяйством.
Проведите дезинфекцию теплицы: снаружи помойте водой; внутри обработайте бордоской жидкостью (для неокрашенных поверхностей) или содовым раствором (для окрашенных).
Удалите остатки растений,сорняков и мульчи.
Проветрите помещение.
Если теплицы нет — займитесь планированием нового сезона: подберите семена засухоустойчивых культур, проанализируйте прошлогодние ошибки, обновите садовый журнал.
8-9 октября — убывающая Луна в Тельце
Самые плодородные дни недели
Телец — знак Земли, связанный с корневыми культурами и долговечными растениями. Это благоприятное время для посадок и ухода за многолетниками.