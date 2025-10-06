Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малый бизнес на больших скоростях: льготные микрозаймы теперь уходят в онлайн по миллиарду в неделю
Одна ошибка в лесу может стоить жизни: почему важно уметь распознавать грибы
Ржавчина наступает: одно неверное движение — и сантехника безвозвратно потемнеет
Кухонные специи против садовых врагов: природа сама создала идеальную защиту — без затрат и химии
Пустота размером с два континента: где океан прячет следы древней цивилизации
Холодильник без электричества: как сохранить урожай яблок до марта — секрет в обычной бумаге
Выпрями спину — и жизнь тоже: 5 упражнений, которые возвращают уверенность и силу
Плавучий город со своими законами: комфорт на лайнере держится на строгих запретах
Автомат кажется подарком судьбы: но через пару лет многие жалеют о своём выборе

Ежевика размером с клубнику: сибирский агроном показал, как вырастить ягоды по 30 граммов

5:54
Садоводство

Ежевика весом с клубнику — теперь не фантастика даже для Сибири.
Новосибирский агроном показал, как вырастить ягоды по 30 граммов и сохранить кусты до весны.

Ежевика в ладони
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ежевика в ладони

Сибирская ягода, которая удивила всех

Еще недавно ежевика считалась "южной культурой", а сегодня уверенно растёт в садах даже за Уралом. При правильном уходе она даёт крупные, сладкие ягоды и неплохо переносит холод. Но у северных дачников с ней своя стратегия — особая посадка, своевременная обрезка и обязательная подготовка к зиме.

"Я и сам удивляюсь этой красоте. Вкус — обалденный! В магазине 200 граммов стоят по 400 рублей и больше, а вкус совсем не тот. Лучше вырастить своё", — рассказал Анатолий Сидорович, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Лучшие сорта для холодных регионов

Главное правило — подбирать сорта по морозостойкости. Некоторые выдерживают лишь -12 °C, поэтому в Сибири их придётся тщательно укрывать или даже выращивать в теплице.

"Прайм Арк Фридом" — ремонтантный сорт, плодоносящий дважды за сезон. Куст невысокий, ягоды гигантские, но требовательные к уходу. Перед зимой побеги нужно чеканить (обрезать), оставляя около 30 см от земли.

Для начинающих дачников агроном советует выбрать более устойчивые разновидности:

  • Агавам: выдерживает сильные морозы, ягоды до 3 г;
  • Лох Тей: ранний сорт, созревает первым;
  • Торнфри: поздний, с крупной урожайностью.

Если посадить два последних вместе, можно собирать ягоды с июня до сентября.

Как обрезать ежевику осенью

Осенняя обрезка — ключевой этап подготовки к зиме.

  • У ремонтантных сортов срезают все плети почти полностью, оставляя кусты высотой до 30 см.
  • У обычных сортов убирают только старые побеги, которые плодоносили в этом сезоне. Их легко узнать: они тёмно-коричневые, сухие и с остатками плодоножек.

Побеги, которые остаются на следующий год, должны быть зелёными и живыми. На кусте оставляют 8-10 самых крепких, остальные — вырезают.

После обрезки проводят санитарную чистку и подкормку. На каждый квадратный метр достаточно внести 30 г калия и фосфора. Эти элементы помогут растениям перезимовать и заложить будущие почки.

Как посадить ежевику

Ежевика любит солнце и простор. Кусты сажают в один ряд, оставляя между ними 70-100 см.
Посадочная яма должна быть глубиной около 50 см. На дно кладут дренаж, сверху — смесь земли с перегноем и минеральными удобрениями (особенно азотными).

Чтобы побеги не ломались и ягоды не касались земли, устанавливают шпалеру. Однолетние ветви осенью пригибают и укрывают агроволокном. Делать это нужно заранее, пока стебли не одеревенели — тогда они легко гнутся и не ломаются.

"Дуга должна быть низкой — около 15-20 см. Если ждать морозов, побеги затвердеют, и пригнуть их будет невозможно", — пояснил агроном.

Советы от специалиста: как получить ягоды-рекордсмены

  • Выбирайте солнечный участок - в тени ягоды мельчают.
  • Следите за поливом: ежевика любит влажную, но не болотистую почву.
  • Обрезайте ежегодно: без обновления куст стареет и перестаёт плодоносить.
  • Подкармливайте органикой и золой: это улучшит вкус и увеличит массу ягод.
  • Не бойтесь укрывать кусты: даже морозостойкие сорта лучше утеплить слоем мульчи и нетканого материала.

Популярные сорта ежевики

Сорт Масса ягоды Морозостойкость Особенности
Прайм Арк Фридом до 30 г до -12 °C ремонтантный, два урожая
Агавам до 3 г до -25 °C неприхотливый, колючий
Лох Тей до 8 г до -20 °C ранний, без шипов
Торнфри до 7 г до -18 °C поздний, крупноплодный

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не обрезать побеги осенью.
    Последствие: куст вымерзает, урожай теряется.
    Альтернатива: чеканка до 30 см и укрытие.

  • Ошибка: сажать слишком густо.
    Последствие: болезни, мелкие ягоды.
    Альтернатива: оставлять между кустами 70-100 см.

  • Ошибка: поздно пригибать ветви.
    Последствие: ломаются при холоде.
    Альтернатива: пригибать заранее, до заморозков.

Три интересных факта

  • В США селекционеры вывели сорта ежевики весом до 35 г, и теперь такие растения активно испытывают в России.
  • Ежевика — родственница малины, но живёт дольше и даёт урожай до 15 лет без пересадки.

Исторический контекст

  • Первые морозостойкие сорта появились в СССР в 1970-х, но считались экзотикой.
  • Массовое выращивание началось в России после 2010 года, когда появились американские ремонтантные гибриды.
  • Сегодня ежевику культивируют даже в Сибири и на Дальнем Востоке — благодаря селекции и агротехнологиям.

Так что, если дать ежевике немного заботы, тепла и солнца, она ответит сторицей — ароматными, крупными и сладкими ягодами, способными превратить даже сибирский участок в настоящий южный сад.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Холодильник без электричества: как сохранить урожай яблок до марта — секрет в обычной бумаге
Пустота размером с два континента: где океан прячет следы древней цивилизации
Выпрями спину — и жизнь тоже: 5 упражнений, которые возвращают уверенность и силу
Плавучий город со своими законами: комфорт на лайнере держится на строгих запретах
Автомат кажется подарком судьбы: но через пару лет многие жалеют о своём выборе
Из изгнанников в звёзды: тренд, считавшийся антимодным, стал символом сезона
Американское печенье и итальянский сыр встретились в русской миске — и получился шедевр
Тимур Родригез подал иск против бывшей жены: узнайте, что стоит за его решением
Культовая деталь возвращается: чёлка следующего сезона ломает правила и добавляет драму
140 детей и 200 лам — самая страшная жертва древнего Перу: дождь не пришёл, и боги потребовали крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.