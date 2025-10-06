Ежевика размером с клубнику: сибирский агроном показал, как вырастить ягоды по 30 граммов

Ежевика весом с клубнику — теперь не фантастика даже для Сибири.
Новосибирский агроном показал, как вырастить ягоды по 30 граммов и сохранить кусты до весны.
Еще недавно ежевика считалась "южной культурой", а сегодня уверенно растёт в садах даже за Уралом. При правильном уходе она даёт крупные, сладкие ягоды и неплохо переносит холод. Но у северных дачников с ней своя стратегия — особая посадка, своевременная обрезка и обязательная подготовка к зиме.
"Я и сам удивляюсь этой красоте. Вкус — обалденный! В магазине 200 граммов стоят по 400 рублей и больше, а вкус совсем не тот. Лучше вырастить своё", — рассказал Анатолий Сидорович, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Главное правило — подбирать сорта по морозостойкости. Некоторые выдерживают лишь -12 °C, поэтому в Сибири их придётся тщательно укрывать или даже выращивать в теплице.
"Прайм Арк Фридом" — ремонтантный сорт, плодоносящий дважды за сезон. Куст невысокий, ягоды гигантские, но требовательные к уходу. Перед зимой побеги нужно чеканить (обрезать), оставляя около 30 см от земли.
Для начинающих дачников агроном советует выбрать более устойчивые разновидности:
Если посадить два последних вместе, можно собирать ягоды с июня до сентября.
Осенняя обрезка — ключевой этап подготовки к зиме.
Побеги, которые остаются на следующий год, должны быть зелёными и живыми. На кусте оставляют 8-10 самых крепких, остальные — вырезают.
После обрезки проводят санитарную чистку и подкормку. На каждый квадратный метр достаточно внести 30 г калия и фосфора. Эти элементы помогут растениям перезимовать и заложить будущие почки.
Ежевика любит солнце и простор. Кусты сажают в один ряд, оставляя между ними 70-100 см.
Посадочная яма должна быть глубиной около 50 см. На дно кладут дренаж, сверху — смесь земли с перегноем и минеральными удобрениями (особенно азотными).
Чтобы побеги не ломались и ягоды не касались земли, устанавливают шпалеру. Однолетние ветви осенью пригибают и укрывают агроволокном. Делать это нужно заранее, пока стебли не одеревенели — тогда они легко гнутся и не ломаются.
"Дуга должна быть низкой — около 15-20 см. Если ждать морозов, побеги затвердеют, и пригнуть их будет невозможно", — пояснил агроном.
|Сорт
|Масса ягоды
|Морозостойкость
|Особенности
|Прайм Арк Фридом
|до 30 г
|до -12 °C
|ремонтантный, два урожая
|Агавам
|до 3 г
|до -25 °C
|неприхотливый, колючий
|Лох Тей
|до 8 г
|до -20 °C
|ранний, без шипов
|Торнфри
|до 7 г
|до -18 °C
|поздний, крупноплодный
Ошибка: не обрезать побеги осенью.
Последствие: куст вымерзает, урожай теряется.
Альтернатива: чеканка до 30 см и укрытие.
Ошибка: сажать слишком густо.
Последствие: болезни, мелкие ягоды.
Альтернатива: оставлять между кустами 70-100 см.
Ошибка: поздно пригибать ветви.
Последствие: ломаются при холоде.
Альтернатива: пригибать заранее, до заморозков.
Так что, если дать ежевике немного заботы, тепла и солнца, она ответит сторицей — ароматными, крупными и сладкими ягодами, способными превратить даже сибирский участок в настоящий южный сад.
Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.