Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политика или искусство? Почему звезде Реальных пацанов отказали в европейской визе
Удивите гостей: заливной пирог с капустой, который тает во рту
Неожиданный поворот: как Дима Билан и Фёдор Конюхов договорились о совместной экспедиции
Врачи бьют тревогу: этот дешевый продукт разрушает ваше здоровье быстрее сахара
Google без Шмидта: почему экс-глава компании так критикует удалёнку
По пути знаменитого деда: как дети Дениса Клявера покоряют творческие вершины
Одна ошибка в экипировке — и даже лёгкая пробежка превращается в испытание: что нужно учитывать осенью
Блюдо, которое заменит жареные пирожки: золотистые патиссоны с нежной начинкой
Надоел неубранный подъезд и холод в батареях? Как нижегородцам законно сменить ДУК и выбрать лучший

Ваши растения задыхаются прямо в горшке — вот как заставить корни дышать снова

Садоводство

Комнатные растения благодарны, когда почвенная смесь соответствует их "характеру": суккулентам — быстро просыхающий минерал, ароидным — воздухопроницаемая и влагоёмкая основа, папоротникам — добавка хвойного опада и сфагнума. Ниже — готовые рецепты субстратов, удобные таблицы, пошаговые инструкции и разбор типичных ошибок. Всё - с акцентом на практику: чем промывать, как проверять pH и на какие детали смотреть, чтобы корни дышали, а листья не вяли.

Летний сад на балконе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летний сад на балконе

Что важно знать о грунтах для дома

Комнатный субстрат — это комбинация органики (листовая, дерновая земля, перегной, торф) и инертных материалов (перлит, пемза, диатомит, цеолит, вулканическая лава, гравий, рисовая лузга). Правильная фракция и пористость создают "скелет" смеси: вода не застаивается, кислород проходит к корням, pH держится в нужном диапазоне. Для большинства культур комфортна нейтральная или слабокислая реакция, но есть исключения: например, гортензии и рододендроны любят кислинку.

Проверка pH и воды

Лакмусовые полоски — быстрый способ замера. Измеряйте отдельно: 1) сухой субстрат, 2) воду для полива, 3) субстрат после полива — так вы увидите, как реагирует смесь. Если показания "уплывают", корректируйте состав (добавляйте нейтральные разрыхлители) или меняйте источник воды.

Компоненты и зачем они нужны

• Сфагнум — удерживает влагу, помогает укоренять черенки.

• Перлит (средняя/крупная фракция) — лёгкость и аэрация.

• Рисовая лузга — разрыхление плюс органическое питание по мере разложения.

• Хвойный опад, кора сосны — структура и слабая антисептика для папоротников и ароидных.

• Цеолит, диатомит, лава, гравий — основа "минералки" (аналог Lechuza).

• Ионитные/осмотические удобрения (например, "Цион", "Осмокот") — стабильное питание без еженедельных подкормок.

• Биопрепараты ("Фитоспорин") — профилактика гнилей.

Сравнение популярных субстратов

Формат Состав (пример) Кому подходит Поведение при поливе Питание На что смотреть
Органический Листовая/дерновая земля, перегной, торф, песок (вариативно) Гибискус, фуксия, фикус, пеларгония, плющ Долго держит влагу, риск закисания при переливе Высокое стартовое Фракция, разрыхлители (перлит), pH
Минеральный ("лечуза"-подобный) Цеолит, диатомит, кирпичная крошка, лава, перлит, гравий Суккуленты, сансевьерии, хойи; многие ароидные Быстро отдает избыток, равномерно распределяет влагу в порах Нужен "Цион"/"Осмокот" Много дренажных отверстий, но без дренажного слоя
Смешанный Минералы + кокосовые чипсы/сфагнум/торф Калатея, спатифиллум, антуриум Баланс влаги и воздуха Среднее Индивидуальная настройка под вид

Советы шаг за шагом

Универсальная смесь для ароидных

  1. Смешайте по 1 части: питательный торфяной грунт, кокосовые чипсы (крупная фракция), сфагнум, перлит, рисовую лузгу.

  2. Внесите ионитный субстрат (например, "Цион") по норме.

  3. Добейтесь "пружинящей" структуры — ком не должен слёживаться.

Смесь для папоротников

  1. Сфагнум (мелко нарезанный) — 1 ч.; перлит — 1 ч.; торф — 1 ч.; хвойный опад — 1/3 ч.

  2. Слегка увлажните, тщательно перемешайте; по желанию добавьте "Цион".

Минеральный субстрат своими руками

  1. По 1 части: цеолит, диатомит, кирпичная крошка.

  2. По &frac12 части: вулканическая лава, перлит, гравий (фракция 2-5 мм).

  3. Смешайте с "Осмокотом" по инструкции.

  4. Перед использованием промойте все компоненты (перлит — просейте от пыли).

Перевод на минералку без стресса

  1. Подсушите старый ком, снизив полив.

  2. Аккуратно отмойте корни, удалите мёртвые/повреждённые; крупные срезы прижгите зелёнкой.

  3. Посадите в чистый горшок с минеральной смесью; сутки — без полива.

  4. Далее — маленькие порции по краю, следите за тургором. Кратковременная "вялость" — нормальна в период адаптации.

Полив и тара

• Прозрачные стаканы/горшки помогают контролировать состояние корней и влажность.

• Пластик дольше держит влагу, керамика и гипс — быстрее сушат.

• При минеральном субстрате дренажный слой не обязателен, зато нужны большие и многочисленные дренажные отверстия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Перелив "минералки" → корневая гниль → полив малыми порциями, ориентир — тургор и визуальный контроль через прозрачные стенки.

  2. Нет дренажных отверстий → застой воды → больше отверстий, поддон без "лужи".

  3. Непромытые минералы → "цемент" из пыли на дне, угнетение корней → промывка компонентов; перлит — просеять.

  4. Огромный горшок для суккулентов → ком долго мокрый, гнили → компактные ёмкости, умеренный полив.

  5. Вера этикетке без проверки → не тот pH/состав → лакмус-тесты и визуальная оценка фракций перед посадкой.

А что если…

• Купили готовую "минералку": высыпьте в открытую тару, дайте выветриться — мелкая пыль усядется, компоненты "подсохнут".

• Появились сциариды: уменьшите долю органики, подсушите верхний слой, поможет опудривание хвойной мукой.

• В горшке обнаружились черви: допустим пролив разрешённым инсектицидом с последующей пересадкой в свежий субстрат и отмывкой корней.

Плюсы и минусы форматов

Формат Плюсы Минусы
Органический Питательный, доступный, привычный Слеживается, выше риск мошек, требует контроля pH
Минеральный Чистый, многоразовый, удобен при делении, не любят вредители Требует аккуратного полива, нужен источник пролонгированного питания
Смешанный Гибкая настройка под вид Сложнее точно повторить рецепт, легко переувлажнить

FAQ — коротко и по делу

Какой грунт лучше: готовый или самодельный?
Самодельный — под конкретные требования вида; готовый — экономит время. Универсальные смеси часто требуют добавки перлита/вермикулита.

Нужно ли прокаливать субстрат?
Нет: можно ухудшить химические свойства. Выбирайте биодезинфекцию ("Фитоспорин"), стерилизация тары — мягкими растворами по инструкции.

Как поливать в минеральном субстрате?
Небольшими порциями. Частота зависит от температуры, влажности, освещения и материала горшка. Ориентируйтесь на тургор и видимый цвет/состояние субстрата.

Подойдёт ли "минералка" всем?
Нет. Влаголюбивые (калатея, спатифиллум) лучше чувствуют себя в смешанных составах с органикой и сфагнумом.

Мифы и правда

Миф: при минеральном субстрате нужен толстый слой дренажа.
Правда: главное — много и большие дренажные отверстия; пористая смесь сама работает как "регулятор" влаги, избыток уходит в поддон.

Миф: промывать компоненты не обязательно.
Правда: пыль и мелочь забивают низ горшка и ухудшают аэрацию — промывка (или просев перлита) обязательны.

Миф: крупная фракция неизбежно пересушивает корни.
Правда: вода распределяется по порам; корректируйте объём и частоту полива, а не "утрамбовывайте" смесь.

Три факта, которые пригодятся

  1. Прозрачные горшки — самый простой "мониторинг" корней и влажности без травм пересадки.

  2. Рисовая лузга — не только разрыхлитель, но и медленно высвобождающееся питание.

  3. Хвойный опад в смеси для папоротников дополнительно отпугивает часть вредителей в комнате.

Исторический контекст:

  1. Историческая база для комнатных культур — листовая и дерновая земля с песком; так выращивали бегонии, фуксии, гибискусы.

  2. С развитием коллекционного цветоводства в быт вошли сфагнум и кора (орхидеи, папоротники).

  3. Современный тренд — минеральные субстраты и системы пролонгированного питания (иониты, осмокоты), плюс точный контроль pH простыми тест-полосками.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Последние материалы
Уникальное лекарство ценой в миллионы: обещает спасение, но таит неожиданную угрозу
Ваши растения задыхаются прямо в горшке — вот как заставить корни дышать снова
Долголетие по-кошачьи: как кастрация влияет на здоровье и характер питомцев
Коллекционеры затаили дыхание: в продаже Волга с пробегом меньше прогулки по парку
Тысячи существ из Красного моря в шаге от тебя — место, где даже воздух пахнет океаном
Не хлебом единым: как помочь птицам в городе и не получить штраф за порчу благоустройства
Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на красной дорожке: в чём провинился голливудский актёр
Удар по доллару: биткоин продолжает бить рекорды на фоне его слабости
Золотой стандарт детского питания: этот продукт признан суперфудом для растущего организма
Режиссёр Бегущего человека переработал финал книги: какой вердикт вынес Стивен Кинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.