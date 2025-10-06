Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод убивает красавцев: секреты зимовки георгин, которые позволят клубням пережить морозы
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Сосед по квартире мешает продаже? Один документ заставит его замолчать и принять ваши условия
50 минут и готово: этот яблочный пирог покорит ваше сердце — простой рецепт для ленивых хозяек
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Руки массажиста вместо штанги: как мышцы становятся сильнее, даже когда вы просто отдыхаете
Неожиданный фаворит: как столица Черногории стала лидером бюджетных путешествий
Золотое яблоко покоряет новые вершины: первый бьюти-ретейлер выходит на рынок ЦФА
Проснулся в ужасе: Николаю Баскову приснился сон про Лазарева, похожий на триллер

Старые кусты, которые выдают за молодые: как не стать жертвой дачного обмана

Садоводство

Покупка рассады садовой земляники — дело тонкое. За красивыми листьями на рынке может скрываться пересаженный старый куст или заражённое растение. Чтобы не выкинуть деньги на ветер и вырастить сладкие, ароматные ягоды, важно заранее понимать, как отличить хорошую рассаду от "уставшей" и где её вообще покупать.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Где покупать рассаду и кому доверять

Самый надёжный путь — питомники с сертификатами. Там растения проходят контроль, сорт не подменяют, а покупатель получает то, что обещано. На рынке стоит брать только у постоянных продавцов, которые не первый год торгуют и могут объяснить происхождение посадочного материала.

Если есть возможность — купите несколько кустов у знакомого садовода. Это не только безопаснее, но и полезно: можно сразу узнать, как сорт ведёт себя в вашем климате и какие удобрения (например, компост или биогумус) лучше использовать для подкормки.

Три частые ошибки при выборе

  1. Покупка вялых растений. Жёлтые или скрученные листья — верный признак болезней. Чаще всего это фитофтороз или поражение клещом.

  2. Слишком длинный рожок. Это старое растение, у которого уже нет сил давать крупные ягоды.

  3. Подсохшие корни. Если корни тёмные, ломкие — рассада вряд ли приживётся. Процент выпадов будет высоким.

Следуя этим простым правилам, можно избежать разочарований и заложить основу для хорошего урожая.

Как выглядит качественная рассада

Чтобы понять, что перед вами здоровая земляника, смотрите на четыре вещи.

  • Листья. Должны быть не менее трёх, насыщенного зелёного цвета, блестящие и плотные. Бледность — тревожный сигнал: возможен некроз рожков.

  • Рожок. Толщина — около сантиметра. Чем он мощнее, тем активнее куст пойдёт в рост.

  • Корни. Разветвлённые, светлые, длиной не менее пяти сантиметров. Для ориентира можно воспользоваться "правилом трёх пальцев" — именно такая ширина примерно соответствует нужной длине корней.

  • Сердечко. В центре розетки должна просматриваться живая почка — залог будущего цветения.

Осторожно: отработанная рассада

Иногда вдоль дорог и на стихийных рынках продают рассаду по бросовой цене. Но чаще это кусты, которые уже плодоносили в теплицах. Их делят и выдают за молодые растения. Такая земляника измотана — урожай от неё, если и будет, то через пару лет. Использовать её можно разве что для получения усов на размножение.

Сравнение популярных сортов для средней полосы

Сорт Время созревания Масса ягоды (г) Урожайность (кг с куста) Особенности
Азия Июнь 20-40 1-1,2 Крупные сладкие ягоды, устойчивость к пятнистостям
Брилла Май-июнь 30-35 1-1,5 Долгое плодоношение, переносит засуху и морозы
Вима Занта Конец мая — июнь 40 0,6-0,8 Даёт много усов, устойчива к болезням
Кимберли Конец мая — июнь 20-40 1-2 Ароматная, неприхотливая, зимостойкая
Лорд Июнь-июль 30-80 1-3 Очень крупные ягоды, требует регулярного полива

Эти сорта хорошо чувствуют себя в условиях Подмосковья и средней полосы — не вымерзают зимой и радуют стабильным урожаем.

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите корни. Если слишком длинные — укоротите до 5-7 см, чтобы стимулировать рост боковых.

  2. Замочите рассаду. Подержите корни в воде 2-3 часа перед посадкой.

  3. Подготовьте почву. Добавьте перегной или компост, можно немного древесной золы.

  4. Посадите и замульчируйте. После посадки обильно полейте и укройте почву опилками или соломой. Это поможет удержать влагу и сократить количество поливов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка растений с тёмными корнями.
    Последствие: Плохая приживаемость, гибель части кустов.
    Альтернатива: Выбирайте рассаду с белыми или слегка кремовыми корешками.

  • Ошибка: Слишком глубокая посадка.
    Последствие: Сердечко загнивает, куст перестаёт расти.
    Альтернатива: Высаживайте так, чтобы сердечко было на уровне земли.

  • Ошибка: Отсутствие мульчи.
    Последствие: Быстрое испарение влаги и пересыхание.
    Альтернатива: Используйте солому, опилки, либо агроволокно.

А что если посадить осенью?

Осенняя посадка, особенно в августе-сентябре, — отличный вариант. Растения успевают укорениться до морозов и весной дают первый урожай. Главное — за 2-3 недели до устойчивого похолодания. Если осень выдалась тёплая, рассаду можно накрыть нетканым материалом, чтобы защитить от перепадов температуры.

Плюсы и минусы покупки готовой рассады

Плюсы Минусы
Быстрая приживаемость Риск нарваться на старые кусты
Возможность выбрать сорт Цена выше, чем у семян
Урожай уже через год Болезни, если брать у случайных продавцов

Часто задаваемые вопросы

Можно ли выращивать клубнику на балконе?
Да, особенно ремонтантные сорта, например, "Альбион". Главное — ёмкость не менее 3 л и регулярный полив.

Как понять, что куст прижился?
Через 10-14 дней появляются новые листики. Если розетка зелёная и не вянет — всё хорошо.

Нужно ли подкармливать сразу после посадки?
Нет, дайте растениям укорениться. Первую подкормку делают через 2-3 недели комплексным удобрением (например, "Агровит" или "Гуми-Оми").

Мифы и правда

Миф: Чем больше листьев — тем лучше приживётся.
Правда: Главное — здоровый рожок и корни. Из трёх листьев рассада приживается ничуть не хуже.

Миф: Покупать импортные сорта выгоднее.
Правда: Зарубежные виды часто не выдерживают российских зим. Лучше брать районированные.

Миф: После посадки можно сразу собирать усы для размножения.
Правда: Первым делом растению нужно укорениться — усы ослабят куст.

Интересные факты

• Землянику начали культивировать в Европе ещё в XVI веке, а первые крупноплодные сорта появились во Франции.
• В России землянику нередко называли "викторией" — по имени сорта, ставшего символом ягодных плантаций XIX века.
• Один мощный куст современного сорта может давать до трёх килограммов ягод за сезон.

Исторический контекст

Первые российские питомники земляники появились при имении Разумовских в XVIII веке. Позже подмосковные хозяйства поставляли ягоды даже к императорскому двору. Сегодня традиции сохраняются: многие питомники ведут собственную селекцию, адаптируя сорта под климат Центральной России.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Катастрофа для Киева: российские ракеты научились обманывать западные ракеты по-новому
Военные новости
Катастрофа для Киева: российские ракеты научились обманывать западные ракеты по-новому
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров Авто на солнечной энергии: как мечта столкнулась с реальностью Сергей Милешкин
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Сильные руки и пресс не спасут, если эти мышцы перестанут работать — вот как этого избежать
Сладкая ягода с горькими последствиями: что стоит знать любителям о скрытых рисках
Контроль тормозов — контроль жизни: почему нельзя откладывать прокачку жидкости
Финансовый разрыв: как инвестиции изменили доходы работающих россиян
Пар под кожей и блеск до кончиков: домашние маски, которые обещают салон в ванной
Древняя 3D-печать: как 5500 лет назад создавали идеальные кремневые лезвия
Яйца против инфаркта: кардиологи показали, что главный миф о питании трещит по швам
Пищевая моль объявила войну: 5 шагов к тотальной победе на кухне
Старые кусты, которые выдают за молодые: как не стать жертвой дачного обмана
Древняя Академия Юйчжан в Китае открыла свои двери: 20 тысяч туристов уже прошли по Мосту Академии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.