Ягода, которую путают с облепихой: в чём сила шефердии и для чего её сажают садоводы

7:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Шефердию часто принимают за облепиху, но это самостоятельный род декоративных и плодовых кустарников. Растение не только радует глаз серебристой листвой и ярко-красными ягодами, но и обогащает почву азотом, укрепляя экосистему сада. Разберёмся, какие виды шефердии бывают, чем полезны её плоды и как правильно ухаживать за этим необычным кустарником.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шефердия — северная ягода

Что представляет собой шефердия

Шефердия (Shepherdia) — листопадный двудомный кустарник или небольшое дерево из семейства лоховых (Elaeagnaceae). Родом она из Северной Америки, где её можно встретить по берегам рек и на склонах холмов.

Наиболее известна шефердия серебристая (Shepherdia argentea). Её побеги достигают 4 метров, листья покрыты тонкими серебристыми волосками, а весной на ветках появляются бледно-жёлтые цветы без лепестков.

Растение отличается морозостойкостью и засухоустойчивостью, цветёт в марте, а плоды поспевают с середины лета до зимы. Так как куст двудомный, для плодоношения необходимо высаживать мужские и женские экземпляры рядом.

Ягоды — округлые, с шероховатой красной кожицей и белыми точками. На вкус они терпкие и слегка горчат, поэтому чаще идут в переработку — из них варят желе, сиропы и джемы.

Сравнение с облепихой

Несмотря на внешнее сходство, шефердия и облепиха — разные растения. Они принадлежат к одному семейству, но имеют ряд отличий:

Признак Шефердия Облепиха Цвет ягод Тёмно-красный Оранжевый Размер плодов Мелкие Крупнее Листья Широкие, серебристые Узкие, зелёные Колючки Отсутствуют Есть Вкус Терпкий, кисловатый Кисло-сладкий

Полезные свойства шефердии

Ягоды содержат значительное количество витамина С — до 150 мг на 100 г, а также каротиноиды, ликопин и флавоноиды. Эти соединения укрепляют сосуды, повышают иммунитет и замедляют старение клеток.

"Безопасная норма употребления для взрослых составляет 50-100 г свежих ягод в день. Есть больше нет смысла: польза не возрастает, а риск раздражения ЖКТ увеличивается", — пояснила врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова.

Она отмечает, что ягоды можно добавлять в каши, йогурт или смузи, но не употреблять натощак.

Основные питательные вещества

Витамин C — укрепляет иммунитет, ускоряет регенерацию тканей.

Витамин E — улучшает состояние кожи и волос, защищает клетки.

Витамины группы B — поддерживают нервную систему и обмен веществ.

Минералы (калий, магний, кальций, железо, фосфор) — обеспечивают работу сердца, костей и мышц.

Кроме того, ликопин, придающий ягодам красный цвет, помогает снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака.

Возможный вред

"Шефердия богата органическими кислотами и дубильными веществами. При чрезмерном употреблении они могут раздражать слизистую желудка", — отметила Александра Разаренова.

Она предупреждает, что людям с гастритом, язвенной болезнью и панкреатитом следует воздержаться от употребления ягод. Также не стоит давать их детям младше трёх лет.

Шефердия противопоказана при обострениях заболеваний ЖКТ, а также при почечных патологиях — из-за высокого содержания органических кислот и сапонинов.

Виды и сорта

Сегодня различают три основных вида шефердии:

Шефердия серебристая (Shepherdia argentea) — куст до 4 м высотой, с густой кроной и серебристыми листьями. Шефердия канадская (Shepherdia canadensis) — листопадный кустарник до 3 м, плоды красные или жёлтые, с лёгкой горчинкой. Шефердия круглолистная (Shepherdia rotundifolia) — вечнозелёный эндемик юго-запада США, листья овальные, серебристо-зелёные, высота до 2 м.

Размножение и посадка

Размножают шефердию семенами, зелёными черенками или корневыми отпрысками. Семена можно высевать осенью либо весной после стратификации.

"Чтобы получить урожай, нужно сажать минимум одно мужское растение на 4-6 женских", — пояснила агроном, владелица сети садовых центров "Мастера Сада" Екатерина Косолапова.

Она добавляет, что отличить мужские и женские растения можно только во время цветения: мужские цветки крупнее и собраны в плотные группы, женские — одиночные и незаметные.

Советы по размножению черенками

Заготавливайте побеги в июне-июле.

Обрабатывайте их стимулятором роста (например, гетероауксином).

Укореняйте в парнике под плёнкой, используя слой песка.

Первые всходы семян появляются весной, урожай — на 4-6 год.

Выращивание и уход

Шефердия неприхотлива, растёт на песчаных, суглинистых и даже глинистых почвах. Предпочитает нейтральный или слабощелочной pH и хорошо переносит засуху.

Рекомендации по уходу:

выбирайте солнечные места и обеспечьте дренаж;

регулярно пропалывайте и рыхлите почву;

обрезайте старые и сухие ветви;

не укрывайте кусты на зиму — они выдерживают морозы до -45 °C;

при сборе урожая расстилайте под кустом ткань и стряхивайте ягоды.

Плюсы и минусы выращивания шефердии

Плюсы Минусы Высокая морозостойкость Терпкий вкус ягод Обогащает почву азотом Требует мужских и женских кустов Редко болеет и поражается вредителями Может раздражать ЖКТ при избытке Подходит для декоративных посадок Медленное вступление в плодоношение

Частые вопросы (FAQ)

Где в России лучше растёт шефердия?

Она хорошо переносит морозы и подходит для Сибири, Урала и северных регионов Центральной России. Лучше всего чувствует себя на песчаных или супесчаных почвах с хорошим дренажом.

Какие вредители опасны для растения?

При неблагоприятных условиях возможны тля, паутинный клещ, щитовка и грибковые болезни. Профилактика — санитарная обрезка и мульчирование.

Можно ли выращивать шефердию в тени?

Да, но урожайность и декоративность будут выше при хорошем освещении.

Мифы и правда о шефердии

Миф Правда Ягоды ядовиты в сыром виде Нет, они безопасны, но могут быть терпкими Растение не плодоносит в холодном климате Плодоносит даже при -40 °C Шефердия и облепиха — одно и то же Это разные роды, хоть и из одного семейства

Шефердия — выносливый кустарник с высокой декоративной и пищевой ценностью. Её ягоды богаты витаминами и антиоксидантами, а само растение практически не требует ухода. Благодаря морозостойкости и способности расти на бедных почвах она становится всё популярнее в российских садах.