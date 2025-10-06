Осенняя находка за копейки: средство, от которого кроты бегут, будто горит земля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:05
Садоводство

Каждую осень садоводы вступают в молчаливую войну под землёй. Кроты, почуяв приближение холодов, роют новые тоннели, оставляя после себя холмы земли и вздыбленные грядки. Но есть способ, который не требует ультразвуковых отпугивателей, стеклянных банок и дорогостоящих ловушек. Его цена — всего 27 рублей, а результат держится уже два года.

Осенняя борьба с кротами на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя борьба с кротами на даче

Почему привычные методы не работают

Многие дачники годами ставят жестяные банки на колышки или покупают ультразвуковые отпугиватели, но кроты оказываются хитрее:

  • к звукам и вибрациям они быстро привыкают;
  • запахи чеснока, керосина или рыбьего жира действуют кратковременно;
  • заливание ходов водой бесполезно — тоннели образуют многоуровневую систему, и влага уходит в землю.

"Крот не выгоняется шумом — он инженер, не паникёр. Его можно обмануть только физикой", — говорят опытные садоводы.

Как понять, что это именно крот

Перед тем как предпринимать действия, нужно убедиться, что виновник — действительно крот, а не мыши или полёвки.

Признаки:

  • на участке появляются рыхлые конусообразные холмы без видимого отверстия;
  • если раскопать ход, а через несколько часов он снова засыпан — значит, зверёк живёт и активно копает именно здесь.

Волшебное средство за 27 рублей

Обычные магазины хозтоваров продают газовые таблетки на основе фосфида алюминия — препараты "Алфос" или "Дакфосал".

Цена упаковки из трёх штук — около 27 рублей, а эффект сравним с промышленными средствами.

Как это работает

При контакте с влагой таблетки выделяют фосфин (PH₃) — тяжёлый газ, который заполняет подземные ходы. Для людей он в таких дозах не опасен, если соблюдать правила, а вот для кротов становится невыносимым: животные уходят или погибают в дальних тоннелях.

Пошаговый план применения

  • Работайте в резиновых перчатках: вещество активное, трогать его голыми руками нельзя.
  • Найдите свежие кротовины: обычно их видно по рыхлой влажной земле.
  • Аккуратно откопайте конус, найдите ход и определите направление тоннеля.
  • Положите таблетку на глубину 25-30 см.
  • Закройте отверстие доской, прижмите землю и утрамбуйте. Газ должен остаться внутри — иначе он выветрится.
  • Обрабатывайте весь участок за один день, чтобы прервать связь ходов.

Лучшее время — первая половина октября, когда почва ещё влажная и мягкая. После заморозков реакция идёт слабее.

Как быстро появится результат

Первые результаты видны уже через 2-3 дня: новые холмы не появляются, старые не обновляются. Одного пакетика хватает на участок в 6 соток. Эффект держится до двух лет, после чего можно провести профилактику весной, если вдруг появятся свежие следы деятельности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: закапывать таблетки в промёрзшую почву.
    Последствие: реакция с влагой не идёт, газ не выделяется.
    Альтернатива: обрабатывать участок до устойчивых заморозков.

  • Ошибка: не утрамбовать землю.
    Последствие: газ выходит наружу, эффективность снижается.
    Альтернатива: закрывать нору доской и плотно прижимать.

  • Ошибка: класть таблетки в старые, неактивные ходы.
    Последствие: пустая трата средства.
    Альтернатива: использовать только свежие кротовины с рыхлой влажной землёй.

Дополнительные советы

  • При обработке не курите и не используйте открытый огонь — фосфин горюч.
  • Работайте при слабом ветре и не наклоняйтесь слишком близко к лунке.
  • Храните таблетки в плотно закрытой упаковке, в сухом месте, подальше от детей и животных.

Почему метод безопасен

Фосфин разрушается в почве за 24-36 часов и не накапливается. После реакции препарат не оставляет токсичных следов. Через несколько дней землю можно спокойно использовать под посадки.

"Природа сама очищает почву: фосфин распадается на безвредные соли алюминия и фосфаты", — поясняют агрохимики.

2 интересных факта о кротах

  • Один крот может прорыть до 50 метров тоннелей в день.
  • Он питается дождевыми червями и насекомыми, а не растениями, но повреждает корни, создавая пустоты.

Метод с газовыми таблетками — один из самых эффективных, дешёвых и долговечных способов избавиться от кротов. Он не требует приборов, не оставляет запаха и не вредит растениям. Осенью, пока земля не промёрзла, достаточно одного дня работы — и 6 соток будут чистыми минимум два года.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
