Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассекречен новый бюджетный iPhone: Apple готовит 17e за 599 долларов
Без запаха, без грязи, но с урожаем: альтернатива навозу, от которой земля скажет спасибо
Серый не скучный, а бордовый — переоценён: мода этой осени расставляет цвета по местам
Таяние ледников открывает путь магме: учёные предупреждают о росте вулканической активности
Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде
Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю
Железо отдыхает: идеальные ягодицы лепятся не штангой, а точностью, терпением и лёгким упрямством
Жду вас: после долгого молчания Меладзе пообещал поклонникам неожиданный подарок
История великого недопонимания: как несколько капель воды превращают пушистого любимца в хищника

Самоплодность как суперсила: красная смородина щедро плодоносит без соседей-опылителей

Садоводство

Красная смородина давно занимает достойное место на дачных участках. Этот кустарник ценят не только за декоративность и неприхотливость, но и за полезные ягоды, богатые витаминами и минералами. Один из популярных сортов для средней полосы России — "Ранняя сладкая". Он зарекомендовал себя как выносливый, урожайный и удобный для небольших участков. Ниже — подробный рассказ о его особенностях, выращивании и опыте дачников из Ярославской области.

Красная смородина
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Красная смородина

Почему выбирают сорт Ранняя сладкая

Многие садоводы при выборе красной смородины обращают внимание не только на вкус, но и на морозостойкость. Ягоды этого сорта кисло-сладкие, крупные и сочные. Несмотря на название, вкус остаётся больше освежающим, чем сладким. Однако плоды нравятся детям — их едят прямо с куста.

Сорт выведен селекционерами Н. Смольяниновой и А. Ниточкиной в конце XX века. Его отличает высокая зимостойкость: кусты спокойно переживают бесснежные зимы и сильные морозы до -30 °C. "Ранняя сладкая" устойчива и к засухе, что важно для дачников, которые не всегда могут приезжать поливать растения.

Большой плюс — самоплодность. Для плодоношения не нужны другие сорта-опылители, что удобно для небольших участков.

Особенности посадки и ухода

Для смородины важно выбрать солнечный участок с хорошим движением воздуха, чтобы избежать застоя влаги и грибковых болезней. Куст "Ранняя сладкая" вырастает до 1,5 м, но сначала развивается медленно. Плоды держатся на ветках долго и не осыпаются, созревая дружно.

Полив и подкормки

  1. Весной куст подкармливают минеральными удобрениями.

  2. Летом полезно вносить настой трав или органику.

  3. Осенью вновь добавляют минералку для подготовки к зиме.

Полив нужен раз в неделю в жаркое лето. Недостаток влаги отражается на размере и сочности ягод.

Красная смородина как источник витаминов

Ягоды сорта богаты витаминами A, B, C, E, содержат бета-каротин, минералы и йод. По содержанию витамина А красная смородина превосходит чёрную и белую, а по уровню йода остаётся лидером среди ягодных культур.

Ягоды полупрозрачные, собраны в длинные грозди до 10 см. Из них удобно готовить желе, варенье или чатни. Благодаря плотной кожице урожай хорошо хранится и переносит транспортировку.

Биологический портрет куста

Кусты компактные, раскидистость умеренная. Побеги толстые и прочные, держат форму без подпорок. Листья тёмно-зелёные, с зубчатым краем. Цветение у "Ранней сладкой" наступает раньше, чем у многих других сортов на участке.

Защита от птиц и болезней

Основная угроза урожаю — птицы. Чтобы избежать потерь, кусты прикрывают сеткой или агроволокном. Болезнями сорт практически не поражается. Для профилактики весной и осенью применяют обработки от грибковых инфекций. Летом химию использовать нежелательно — лучше ограничиться натуральными средствами.

Сравнение сроков созревания сортов

Сорт Срок созревания Особенности
Ранняя сладкая Конец июня — начало июля Кисло-сладкие ягоды, морозоустойчивость
Щедрая Конец июня — начало июля Крупные ягоды, компактный куст
Уральская красавица Середина июля Сладкий вкус, устойчива к засухе
Голландская красная Вторая половина августа Поздний сорт, высокая урожайность

Советы шаг за шагом

  1. Выберите солнечный и проветриваемый участок.

  2. Подготовьте дренированную почву, избегайте низин с застоем воды.

  3. Посадите куст осенью (сентябрь-октябрь) или ранней весной.

  4. Подкармливайте минералкой весной и осенью, летом добавляйте органику.

  5. Поливайте раз в неделю в жаркие месяцы.

  6. Защитите кусты сеткой от птиц.

  7. Осенью проведите санитарную обрезку и профилактическую обработку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить куст без укрытия от птиц.

  • Последствие: потеря большей части урожая.

  • Альтернатива: использовать садовую сетку или агроволокно.

  • Ошибка: посадка в сыром месте.

  • Последствие: развитие грибковых болезней.

  • Альтернатива: выбирать дренированные почвы, при необходимости делать насыпные гряды.

  • Ошибка: отсутствие подкормок.

  • Последствие: мелкие и кислые ягоды.

  • Альтернатива: применять минеральные удобрения и органику.

А что если…

Если посадить куст рядом с горохом, ягоды будут крупнее. Такой народный приём проверен дачниками.

Если смородина растёт на маленьком участке, сорт "Ранняя сладкая" будет оптимальным решением благодаря самоплодности.

Плюсы и минусы сорта

Плюсы Минусы
Высокая зимостойкость Вкус скорее кисло-сладкий, чем сладкий
Самоплодность Птицы любят ягоды
Устойчивость к засухе Медленный рост в первые годы
Крупные ягоды, дружное созревание Требует регулярных подкормок
Хорошая транспортабельность -

FAQ

Когда лучше сажать смородину?
Оптимально — осенью или ранней весной.

Нужно ли укрывать кусты на зиму?
Молодые кусты лучше утеплить в холодных регионах, взрослые выдерживают морозы.

Как повысить урожайность?
Регулярные подкормки, правильный полив и санитарная обрезка.

Чем защитить от птиц?
Лучше всего садовой сеткой или агроволокном.

Мифы и правда

  • Миф: красная смородина всегда кислая.

  • Правда: есть сорта с более сладкими ягодами, но "Ранняя сладкая" остаётся кисло-сладкой.

  • Миф: кусты смородины нужно сажать рядом для опыления.

  • Правда: сорт самоплодный и не нуждается в опылителях.

  • Миф: смородина плохо переносит морозы.

  • Правда: сорт выдерживает до -30 °C.

Интересные факты

  1. Красная смородина — одна из самых древних ягодных культур Европы, её выращивали ещё в монастырских садах.

  2. Витамина А в красной смородине больше, чем в черной.

  3. Сок из ягод использовался в народной медицине как средство от простуды.

Исторический контекст

В России смородину выращивали ещё в XI веке, особенно в монастырях. В старину кусты называли "смородиновыми садами". Сорт "Ранняя сладкая" стал результатом селекционной работы советских учёных конца XX века и до сих пор активно используется в средней полосе.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Домашние животные
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Последние материалы
Последняя Granta с автоматом ушла: почему Granta с автоматом Jatco стали последними в своём роде
Секрет долголетия раскрыт: вот сколько яиц на самом деле нужно есть в неделю
Железо отдыхает: идеальные ягодицы лепятся не штангой, а точностью, терпением и лёгким упрямством
Жду вас: после долгого молчания Меладзе пообещал поклонникам неожиданный подарок
История великого недопонимания: как несколько капель воды превращают пушистого любимца в хищника
Аромат на всю кухню: как правильно жарить грибы, чтобы все ахнули от восторга
Рай для туристов или ад для местных: конфликт на Майорке грозит взрывом цен
Стекло в душе засияет как зеркало: простые средства убирают накипь без химии и лишних усилий
Когда хочется тепла и уюта — тушите курицу вот так: соус делает мясо нежнее сливочного масла
Экспортный эндшпиль: кто выиграет и кто проиграет в новой игре с пошлинами и квотами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.