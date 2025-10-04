Чёрная королева сада: ягода, которая побеждает морозы и лечит болезни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:16
Садоводство

Садовая ежевика долгое время оставалась "колючим аутсайдером" среди ягодных культур. Её шипы мешали садоводам ухаживать за кустами, поэтому на дачных участках она встречалась редко. Ситуация изменилась, когда селекционеры вывели бесшиповые сорта и гибриды. Теперь ежевика возвращается в сады, радуя урожайностью и полезными свойствами.

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Ark. Agricultural Experiment Station, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ежевика

Чем ценна ежевика

Эта ягода по содержанию сахаров, витаминов, органических веществ и минеральных солей превосходит малину. Свежие плоды укрепляют сосуды мозга, улучшают память и поддерживают работу нервной системы. Листья используют для приготовления настоев и отваров при простудных заболеваниях.

Сравнение малины и ежевики

Показатель Ежевика Малина
Содержание витаминов и минералов Выше Ниже
Устойчивость к болезням Высокая Средняя
Срок плодоношения Август-сентябрь Июль-август
Урожайность Выше Ниже

Сорта и гибриды

  • Для средней полосы рекомендуются малошиповые сорта: Киттатини, Агавам, Лаутон, Эри, Тейлор.

  • Среди стелющихся форм ценят Изобильную и Техас.

  • Популярные бесшиповые гибриды: Торнфри, Блэк Сатин, Орегон-Торнлесс-Эвенгрин.

  • Существуют и гибриды малины с ежевикой: Тэйберри, Логанберри-654, Босенберри.

Посадка и уход

  1. Высаживать ежевику лучше весной.

  2. Для ямы берут перегной (1-2 ведра), древесную золу (0,5 кг) и комплексное удобрение (50-80 г).

  3. Корневая шейка должна быть на 2-3 см ниже уровня почвы.

  4. Расстояние между кустами — не менее 2-3 м.

  5. Подкармливают весной, летом — при необходимости.

Корневая система уходит вглубь до 1,5-2 м, поэтому частые поливы не нужны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сажать осенью.
    Последствие: куст может не укорениться.
    Альтернатива: высадка весной.

  • Ошибка: рыхлить землю под взрослыми кустами.
    Последствие: повреждение корней.
    Альтернатива: мульчирование.

  • Ошибка: не укрывать бесшиповые сорта зимой.
    Последствие: повреждение плетей морозом.
    Альтернатива: укрывать спанбондом, листвой или снегом.

А что если…

Если посадить стелющиеся сорта вдоль забора, можно получить естественную живую изгородь с урожаем.

Плюсы и минусы ежевики

Плюсы Минусы
Высокая урожайность Некоторые сорта требуют укрытия
Богатый состав витаминов Стелющиеся формы занимают много места
Хорошая устойчивость к болезням Бесшиповые сорта менее зимостойки

FAQ

Сколько лет плодоносит куст?
Корневая система многолетняя, но побеги живут 2 года.

Когда собирать ягоды?
В августе-сентябре, снимая слегка недозрелыми для лучшей транспортабельности.

Что проще выращивать: малину или ежевику?
Правила ухода схожи, но ежевику обязательно укрывают на зиму.

Мифы и правда

  • Миф: ежевика всегда колючая.
    Правда: существуют бесшиповые сорта.

  • Миф: ежевика сложнее малины.
    Правда: уход одинаковый, отличие лишь в зимнем укрытии.

  • Миф: ягоды не хранятся.
    Правда: собранные полузрелыми, хорошо переносят транспортировку.

3 интересных факта

  1. В древности ягоды ежевики использовали для окраски тканей.

  2. В Англии существовало поверье: после 29 сентября собирать ежевику нельзя.

  3. Листья ежевики издавна применялись в народной медицине для приготовления чаёв и настоев.

Исторический контекст

  1. В Древней Греции ежевику применяли для лечения подагры.

  2. В Европе её долго считали "дикой малиной" и начали культивировать лишь в XVIII веке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
