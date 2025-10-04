Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где бегать, чтобы был результат, а не боль в коленях: выбираем место, которое будет работать на вас
Космос атакует сердце: что произошло с ритмом у мышей после возвращения с орбиты и почему это тревожит людей
Конец эпохи скучных квартир: без эмоций на рынке посуточной аренды выжить уже невозможно
Вот как живут на широкую ногу: за 2 дня госдолг США вырос на сумму, равную всему долгу России
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку

Груда ботвы превращается в защиту: осенний мусор неожиданно спасает хозяйство

3:59
Садоводство

Осенняя уборка огорода всегда сопровождается одной и той же проблемой: что делать с остатками томатных кустов? Многие привычно отправляют их в компостную кучу или сжигают, но у помидорной ботвы есть и другие полезные применения, которые помогут сэкономить ресурсы и улучшить участок.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Сравнение вариантов утилизации ботвы

Способ Преимущества Недостатки Где использовать
Компостирование Получается ценное удобрение Нужно обеззараживать от фитофторы Для грядок и сада
Сжигание на золу Быстро, безопасно Потеря органики Для подкормки растений
Мульчирование Защищает почву от пересыхания Осенью возможны болезни Для здоровой ботвы летом
Антисептик для туалета Устраняет запахи Нужна переработка В дачных туалетах

Советы шаг за шагом

  1. Если ботва не поражена болезнями — измельчите её и сложите в компост, добавив золу или известь для обеззараживания.

  2. Сильно заражённые остатки лучше сразу сжечь — зола пригодится для удобрения клубники или смородины.

  3. Летом используйте свежую зелёную ботву после пасынкования — разложите её вокруг деревьев или кустов в качестве мульчи.

  4. В дачном туалете высушенная ботва отлично работает как природный антисептик.

  5. При нехватке времени осенью можно оставить здоровые стебли прямо на грядке до весны, а затем перекопать или сжечь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: класть заражённую фитофторой ботву в теплицу.
    Последствие: заражение почвы и будущего урожая.
    Альтернатива: утилизировать только вне теплицы, желательно сжечь.

  • Ошибка: мульчировать осенью ботвой без проверки.
    Последствие: распространение болезней.
    Альтернатива: использовать мульчу только летом и только здоровую ботву.

  • Ошибка: выбрасывать всю ботву на свалку.
    Последствие: потеря удобрения и органики.
    Альтернатива: переработать и использовать на участке.

А что если…

Если ботвы слишком много, её можно высушить, измельчить и использовать весной как добавку в компост или как подстилку в курятнике — запахи она поглощает не хуже торфа.

Плюсы и минусы разных способов

Плюсы Минусы
Экономия удобрений Риск заболеваний при неправильной обработке
Улучшение структуры почвы Требует времени на подготовку
Дополнительные варианты применения Нельзя хранить заражённую ботву

FAQ

Можно ли закладывать ботву в теплицу?
Нет, из-за риска заражения почвы лучше этого не делать.

Что лучше: компост или зола?
Компост ценнее для почвы, но при заражении ботву лучше сжечь и использовать золу.

Сколько хранится ботва?
В высушенном виде — до весны, но лучше использовать её в сезон.

Мифы и правда

  • Миф: ботва — это только мусор.
    Правда: из неё можно получить компост, мульчу или золу.

  • Миф: ботву можно всегда использовать как мульчу.
    Правда: только летом и если растения здоровы.

  • Миф: ботва полностью безопасна в компосте.
    Правда: нужно обеззараживать, иначе болезни сохранятся.

3 интересных факта

  1. Ботва томатов выделяет фитонциды, которые отпугивают насекомых-вредителей.

  2. В некоторых регионах её используют как подстилку для скота.

  3. Существует мнение, что настой из ботвы помогает бороться с колорадским жуком.

Исторический контекст

  1. В старину томатную ботву чаще сжигали из-за страха перед "болезнями земли".

  2. В советское время активно пропагандировали её компостирование для экономии удобрений.

  3. В Европе до XIX века ботву томатов считали ядовитой и выбрасывали.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Домашние животные
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Авто
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку
Маленький зверь с клювом дракона: тайна выживания утконоса среди миллионов лет перемен
Пельмени оживляют рацион: чем их дополнить и не навредить
Фишинговая атака: россияне теряют деньги, поверив письмам о новом налоге
Обесценили семейные ценности: Подольская публично раскритиковала НТВ за ложный сюжет о её браке
Тайна отмены показа Ассоль раскрыта? Загитова везет шоу в Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.