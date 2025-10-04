Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фернандеш раскрыл главный секрет дерби ЦСКА: ответ удивил фанатов
Пародонтит открывает дорогу раку: почему зубы важнее, чем кажется
Марс близок к разгадке: новые данные усилили гипотезу о жизни в древних озёрах
Спортсмены теряют форму не из-за лени: вот одна ошибка, из-за которой грудь плывёт даже при нормальном весе
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов
Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона
ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику
Пол, который пьёт воду как губка: одно лишнее движение шваброй превратит уют в беду

Денежное дерево капризничает? Достаточно трёх приёмов в год — и оно усыпано цветами

4:40
Садоводство

Многие уверены, что толстянка, известная как "денежное дерево", — это декоративное растение, которое никогда не зацветает. На самом деле оно способно радовать хозяев нежными белыми или розовыми звездчатыми цветами. Но добиться этого непросто: толстянка считается капризной, а главная ошибка владельцев — полное игнорирование подкормок.

Толстянка, денежное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by niol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстянка, денежное дерево

Почему денежное дерево не цветет

Толстянка в природе растет в Южной Африке. Там почвы богаты минеральными веществами, а климат стабилен. В домашних условиях растение часто страдает от бедного грунта, скудного ухода и нерегулярного полива. В итоге оно развивается, но цветение так и не наступает.

Чтобы запустить процесс формирования бутонов, необходимо вносить питательные вещества. Но не всегда стоит бежать за дорогими комплексными удобрениями. Опытные цветоводы давно используют простые и доступные средства.

Сравнение подкормок для толстянки

Средство Польза Доступность Как использовать
Рыбная мука Источник фосфора, стимулирует цветение Можно купить или сделать самому Внести в почву 3 раза в год
Костная мука Медленно разлагается, укрепляет корни Продаётся в садовых магазинах Вносить раз в 4 месяца
Зольный раствор Калий и микроэлементы, защита от болезней Доступен каждому Настоять золу 5 дней и полить
Комплексное удобрение Быстрое действие, полный набор элементов Дороже и менее экологично По инструкции производителя

Советы шаг за шагом: как приготовить подкормку

  1. Соберите рыбные кости и тщательно высушите их.

  2. Измельчите в кофемолке до состояния порошка.

  3. Внесите получившуюся муку в верхний слой почвы.

  4. Повторяйте процедуру трижды в год.

Для зольного раствора:

  • возьмите столовую ложку золы,

  • разведите в стакане воды,

  • дайте настояться 5 дней,

  • полейте растение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только универсальные удобрения из магазина.

  • Последствие: перекорм или перекос питательных веществ.

  • Альтернатива: комбинировать простые натуральные подкормки с минимальной дозой готового комплекса.

  • Ошибка: поливать зольным раствором слишком часто.

  • Последствие: щёлочная реакция почвы, блокировка усвоения микроэлементов.

  • Альтернатива: ограничиться 1-2 подкормками в сезон.

А что если растение не реагирует

  • Иногда толстянка не зацветает даже после регулярных подкормок. Причины могут быть разными:

  • слишком маленький горшок,

  • нехватка солнечного света,

  • неправильная обрезка,

  • отсутствие периода покоя зимой.

В таких случаях важно скорректировать не только питание, но и условия содержания.

Плюсы и минусы натуральных подкормок

Плюсы Минусы
Доступность и дешевизна Требуется время на подготовку
Экологичность Невозможно точно рассчитать дозировку
Улучшение структуры почвы Эффект проявляется не сразу
Безопасность для домашних животных Возможен запах (рыбная мука)

FAQ

Сколько раз в год можно вносить рыбную муку?
Оптимально трижды: весной, летом и осенью.

Можно ли использовать золу от угля?
Нет, подходит только древесная зола.

Через сколько месяцев ждать цветения?
При правильном уходе первые бутоны появляются через 1-2 года регулярных подкормок.

Мифы и правда

  • Миф: денежное дерево никогда не цветёт.

  • Правда: при правильных условиях оно способно зацвести до 4 раз в год.

  • Миф: достаточно один раз внести удобрение, и растение расцветёт.

  • Правда: цветение стимулирует только системный уход.

  • Миф: подкормки нужны только молодым растениям.

  • Правда: взрослые толстянки особенно нуждаются в питании.

3 интересных факта

  1. Цветение денежного дерева в культуре часто связывают с финансовым успехом.

  2. В природе толстянка может достигать до 3 метров высотой.

  3. Считается, что растение не переносит металлические горшки.

Исторический контекст

  • В XIX веке толстянка появилась в Европе как экзотическое растение.

  • В XX веке получила популярность в СССР как "дерево счастья".

  • В Азии её используют в фэншуй как символ богатства и удачи.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Она веками спала под лианами — и вдруг проснулась: как Камбоджа покоряет туристов
Секрет победы Зенита: Семак сделал ставку на этих игроков против Акрона
ЦСКА – Спартак: Непомнящий указал на уязвимое место красно-белых, раскрыв тактику
Пол, который пьёт воду как губка: одно лишнее движение шваброй превратит уют в беду
Крем работает только наполовину: осенний ритуал ухода запускает скрытые резервы кожи
Денежное дерево капризничает? Достаточно трёх приёмов в год — и оно усыпано цветами
Таинственное исчезновение штрихкода: куда делась знаменитая татуировка Прилучного в Мажоре
Штраф за воздух: кого в 2025 году реально накажут за отсутствие техосмотра
Тень в калифорнийском лесу: нейросети показали снежного человека ближе, чем когда-либо
Машина дешевеет быстрее, чем стареет: когда продать, чтобы не уйти в минус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.