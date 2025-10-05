Белокрылка больше не страшна: простые приёмы помогут уберечь урожай от злого паразита

Белокрылка — один из самых коварных врагов дачника. Это крошечное насекомое, похожее на белую мушку, легко попадает на грядки и в теплицы, быстро размножается и способно погубить урожай томатов, огурцов, баклажанов и даже земляники. Борьба с ней — дело непростое, но вполне реальное, если подходить к вопросу комплексно.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белокрылка на листе
Кто такая белокрылка и чем она опасна
Длина взрослой особи — всего 1-1,5 мм.
Цвет — бело-жёлтый, с двумя парами крыльев.
Самка за месяц способна отложить до 130 яиц.
Личинки прячутся на нижней стороне листа, покрыты восковым налётом.
В теплицах белокрылка размножается круглый год: ей нужны всего +25…+30°C и высокая влажность.
Главная опасность: насекомое высасывает сок растений, вызывает пожелтение и скручивание листьев, замедляет рост. А липкие выделения (падь) становятся питательной средой для сажистого грибка.
Как распознать заражение
Жёлтые точки на листьях, которые постепенно сливаются в пятна.
Листва увядает и сворачивается.
При встряхивании куста над ним поднимается облачко белых мошек.
На поздних стадиях — липкий налёт и чёрный грибок.
По культурам:
На огурцах: деформация и задержка роста.
На томатах: скручивание листвы и мельчание плодов.
На баклажанах и землянике: осыпание завязей.
Где и как действует белокрылка
Культура
Симптомы заражения
Последствия
Огурцы
Деформированные листья
Замедление роста, пустоцветы
Томаты
Скручивание листвы, пожелтение
Урожай мельчает, плоды не наливаются
Баклажаны
Опадание завязей
Резкое снижение урожайности
Земляника
Усыхание листьев, слабое цветение
Потеря части урожая
Советы шаг за шагом: что делать садоводу
Осмотрите рассаду: яйца часто попадают вместе с посадочным материалом.
Установите клеевые ловушки: жёлтые липкие ленты работают как магнит.
Смывайте насекомых водой: после этого рыхлите почву, чтобы личинки не вернулись.
Проветривание теплицы: белокрылка любит застойный влажный воздух.
Опрыскайте растения: на выбор — мыльный раствор, настой чеснока или инсектицид.