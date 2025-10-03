Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданное признание Киркорова: что пугает короля эстрады и почему он засыпает под ужастики
Тикающая бомба в вашей гостиной: аквариум превратится в ядовитое болото, если нарушить эти правила
10% — это предел? Ждать существенного снижения не стоит — будущее ключевой ставки
Зачем печь банановый хлеб, если можно намазать его на тост — новый гастрономический тренд
Агрессивные фары, нежные нервы: купе и хэтчбеки, что выглядят быстро, а едут пресно
К 90-летию Армена Джигарханяна: какие ранние роли актёра были почти забыты зрителями
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой
Россия возвращает забытые перелёты: новый маршрут соединит Сибирь и юг страны
Москва глазами Оливера Стоуна: чем российская столица покорила голливудского обладателя Оскара

Солнце пробивается сквозь землю: 15 культур окрасят участок в золото раньше всех

0:50
Садоводство

После длинной зимы садоводы ждут не только тепла, но и красок. Когда снег ещё лежит, на участке уже могут появляться первые жёлтые цветы — символ радости, света и пробуждения. Они становятся настоящим лекарством от зимней усталости и украшают серый ландшафт. Рассмотрим растения, которые расцветают одними из первых и создают солнечное настроение.

Форзиция
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel VILLAFRUELA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Форзиция

Самые ранние жёлтые первоцветы

Химонантус

Кустарник из Китая известен как "зимоцвет". Его нежные ароматные бутоны распускаются ещё зимой и могут держаться до мая. Жёлтые лепестки сочетаются с пурпурными внутренними, создавая редкое зрелище.

Эрантис зимний

Маленькие "солнышки" с зелёным воротничком появляются прямо из-под снега. Они цветут в феврале-марте и создают ощущение миниатюрного жёлтого ковра.

Хохлатка

Скромное растение семейства Маковых отличается неприхотливостью. Его кистевидные соцветия раскрываются, когда земля прогреется всего до +3 °C. Садоводы ценят хохлатку не только за красоту, но и за лекарственные свойства.

Морозник

Корневищный первоцвет с крупными цветками и вечнозелёными листьями. Жёлтые сорта морозника могут появиться уже в январе, а в букетах стоят долго.

Зимний жасмин

Не стоит путать с чубушником. Этот куст из семейства Маслиновых радует жёлтыми ароматными цветами в феврале-марте, задолго до появления листвы.

Кандык

"Ледяная лилия" с изящными поникающими цветками. Первым зацветает кандык беловатый, затем лимонно-жёлтые и американские формы. Листья у садовых сортов бывают необычно окрашенными.

Крокусы

Солнечные крокусы открывают сезон в феврале. Среди жёлтых — анкирский и золотистый, а также Королькова. Цветение может длиться от недели до месяца.

Лещина

Жёлтые серёжки длиной до 10 см появляются ещё до распускания листьев. Фундук не только красив, но и полезен. Единственный минус — аллергенная пыльца.

Гусиный лук

Луковичный эфемероид с яркими звёздчатыми цветками. Его листья остриём прорывают даже слежавшийся снег, а бутоны раскрываются только в солнечные часы.

Анемоны

Нежные ветреницы в жёлтых тонах цветут ранней весной в лесных уголках сада. Им нужна рыхлая почва и лёгкая тень.

Гамамелис весенний

"Волшебный орех" с необычными тонкими лепестками, способными сворачиваться при похолодании. Цветёт обильно в марте-апреле.

Корилопсис

"Зимний орешник" с колокольчатыми душистыми цветами. Предпочитает полутень и отличается устойчивостью к болезням.

Калужница

Любит влажные места и в апреле радует крупными жёлтыми цветами. Часто образует яркие ковры на фоне тёмной листвы.

Форзиция

Один из самых популярных кустарников. Зацветает ещё до появления листьев и держит яркость почти месяц. Подходит для живых изгородей.

Кизил

Кроме декоративной коры, кизил ценят за мелкие золотистые цветы, которые появляются в апреле. Растение также известно полезными ягодами.

Сравнение популярных весенних жёлтых растений

Растение Время цветения Высота Особенности
Химонантус зима-весна до 3 м ароматные цветы
Эрантис февраль-март до 10 см коврик из крошечных бутонов
Морозник январь-март 30-40 см крупные цветки, вечнозелёная листва
Форзиция апрель 1-3 м пышные кусты, яркая изгородь
Кизил март-апрель до 4 м декоративная кора и ягоды

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте растения под климат: морозник и крокус хорошо зимуют, химонантус требует тепла.

  2. Сажайте луковичные группами — они эффектнее смотрятся в массивах.

  3. Для кустарников обеспечьте простор и солнечное место.

  4. Обязательно используйте мульчу, чтобы удержать влагу весной.

  5. Подкормите форзицию и кизил удобрением для цветущих кустарников.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: посадить эрантис в тени густых деревьев.
    → Последствия: слабое цветение.
    → Альтернатива: выбрать полутень или открытые места.

  • Ошибка: сажать форзицию без обрезки.
    → Последствия: куст теряет форму и цветёт хуже.
    → Альтернатива: весной укорачивайте старые побеги.

  • Ошибка: не учитывать аллергенность лещины.
    → Последствия: обострение у аллергиков.
    → Альтернатива: заменить на калужницу или крокусы.

А что если…

А если посадить разные виды, цветущие с января по май, сад будет "светиться" жёлтым всё весеннее полугодие. Такая стратегия помогает продлить сезон радости и создать непрерывный калейдоскоп.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Раннее цветение, радость после зимы Некоторые виды требуют укрытия
Богатство форм и оттенков Аллергенная пыльца у лещины
Подходят для срезки и композиций Короткий срок цветения у крокусов
Декоративность кустарников Особый уход за экзотами (химонантус)

FAQ

Сколько стоят такие растения?
Цена варьируется: крокусы и эрантисы стоят от 100-150 рублей за луковицу, кустарники вроде форзиции — от 500 рублей.

Какие виды проще выращивать новичкам?
Лучше всего подойдут крокусы, калужница и форзиция. Они неприхотливы и устойчивы к болезням.

Что выбрать для маленького участка?
Эрантисы и гусиный лук создадут яркий ковёр без лишнего места. А вот кизил и форзиция подойдут для больших садов.

Мифы и правда

  • Миф: жёлтые первоцветы плохо переносят заморозки.
    Правда: многие из них, например морозник и крокусы, цветут прямо из-под снега.

  • Миф: химонантус подходит только для теплиц.
    Правда: в южных регионах России он успешно зимует в открытом грунте.

  • Миф: форзиция декоративна только весной.
    Правда: её зелёная листва летом и жёлтая осенью тоже украшают сад.

3 интересных факта

  1. Морозник упоминался в античной медицине как средство от меланхолии.

  2. Кизиловые ягоды использовали для приготовления соусов в старинной русской кухне.

  3. В Японии химонантус считался символом скорой весны.

Исторический контекст

  • В Европе крокусы выращивали ещё в Средние века ради пряности шафрана.

  • Форзиция названа в честь английского ботаника Уильяма Форсайта в XVIII веке.

  • В Древней Руси лещина символизировала плодородие и использовалась в обрядах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Еда и рецепты
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Последние материалы
Рига вместо мировых столиц: почему Чулпан Хаматова сознательно отказалась от гонки за славой
Россия возвращает забытые перелёты: новый маршрут соединит Сибирь и юг страны
Москва глазами Оливера Стоуна: чем российская столица покорила голливудского обладателя Оскара
Геологи нашли космический сигнал: осадки сохранили след древней космической катастрофы
Хотели роскошную гриву, а получили сосульки: способы перестать утяжелять тонкие волосы
Трагедия и любовь Армена Джигарханяна: Виталина Цымбалюк-Романовская делится воспоминаниями в 90-летний юбилей актёра
Прыгнул утром — и организм ожил: секрет бодрости без кофе, гимнастики и злых понедельников
Октябрь — не отдых, а экзамен: ошибки этого месяца обернутся пустыми грядками весной
Летающий монстр с челюстями-хватками дважды исчезал и дважды воскресал в джунглях
Лючок бензобака как загадка автопрома: мелочь, из-за которой весь автопром не смог договориться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.