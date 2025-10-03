Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осень для садовода — не только время сбора урожая и подготовки участка к зиме, но и настоящий шанс вырастить новые кусты роз без затрат. Пока многие срезают и выбрасывают ветки, более опытные дачники превращают их в десятки молодых растений.

Осеннее размножение роз

Почему осенью выгоднее

Оптимальное время для размножения роз — октябрь, когда температура держится в пределах +8…+12 градусов. Сокодвижение замедляется, и черенки направляют силы не на рост, а на образование корней.

Главные преимущества осеннего черенкования:

  • приживаемость выше на 20-25 %, чем весной;
  • естественная закалка за зиму;
  • совмещение с осенней обрезкой, когда материал для посадки достаётся бесплатно.

По многолетним наблюдениям, плетистые сорта дают до 65 % приживаемости, почвопокровные — около 60 %, флорибунда — 55 %, а вот чайно-гибридные редко поднимаются выше 40 %.

Какие черенки подходят

  • Толщина — 6-8 мм, примерно как карандаш.
  • Длина — 12-15 см с 3-4 почками.
  • Возраст побега — 1 год, древесина вызревшая.
  • Срез: нижний — косой под почкой, верхний — прямой, в сантиметре выше почки.
  • Листья осенью удаляются полностью.

Инструменты обязательно дезинфицируют спиртом, секатор должен быть острым.

Проверенные методы

  1. Отводки под кирпич — побег плетистой розы пригибают в канавку, фиксируют проволокой и придавливают кирпичом. Первые корни появляются через 6-8 месяцев. Приживаемость — 60-65 %.
  2. Черенкование под углом 45° — черенок заглубляют на 2/3, накрывают обрезанной пластиковой бутылкой. Приживаемость — около 60 %.
  3. Картофельный способ — черенок вставляют в клубень картофеля и закапывают в землю. Крахмал подпитывает росток, приживаемость — 50 %.

Главное правило всех методов: почва должна быть влажной, но не заболоченной.

Уход зимой

  • При первых заморозках (-2…-5 °C) укрыть черенки лапником или листьями.
  • При устойчивых морозах добавить спанбонд.
  • Никогда не использовать полиэтилен: под ним растения выпревают.
  • Весной укрытие снимают постепенно, первую подкормку делают раствором мочевины.

Плюсы и минусы осеннего черенкования

Плюсы Минусы
Бесплатный посадочный материал Результат зависит от погоды
Более высокая приживаемость Требует укрытия и ухода зимой
Естественная закалка Некоторые сорта укореняются хуже
Экономия до 10-12 тыс. рублей за сезон Ошибки приводят к потере материала

FAQ

Можно ли использовать старые побеги?

Нет, они хуже укореняются и почти не дают результата.

Нужны ли стимуляторы роста?

Желательно: корневин или аналоги повышают шансы на успех.

Сколько кустов реально получить за сезон?

При правильном уходе — до 20-30 новых растений бесплатно.

А что если не укрывать черенки

Если бросить черенки без укрытия, велика вероятность их гибели. Но при соблюдении технологии даже начинающий садовод способен заложить целый розарий, не потратив ни рубля.

Осеннее черенкование роз — это способ совместить уход за садом и экономию. Каждый укоренившийся черенок заменяет покупку нового саженца стоимостью 350-500 рублей. Всего за сезон можно вырастить десятки кустов, которые весной подарят первые побеги.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
