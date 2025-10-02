Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта ошибка с гантелями и ковриком сокращает срок их службы в несколько раз
Боярская после 15 лет брака с Матвеевым: секрет их единого организма
Секрет вкуса прячется в деталях: новый способ изменить привычный омлет
Два пути: Валуев разделил судьбу паралимпийцев и олимпийской сборной России
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»

Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ

5:01
Садоводство

Зимой сад выглядит особенно трогательно: заснеженные ветки, тихие аллеи, хвойные деревья, которые остаются зелёными, когда всё вокруг замирает. Туя — одно из самых популярных растений в ландшафтном дизайне. Её крона круглый год сохраняет форму, а насыщенный цвет радует глаз даже в морозные дни. Но как только температура начинает опускаться ниже нуля, садоводы задаются вопросом: нужно ли укрывать тую или же она спокойно переживёт холод без дополнительных мер?

Туя в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туя в саду

Ответ не так однозначен. Всё зависит от возраста растения, климата региона и того, как именно организован уход.

Когда укрытие действительно нужно

Молодые саженцы туи особенно уязвимы. Первые два года после посадки они нуждаются в защите от яркого солнца в феврале и марте. Хвоя в это время пробуждается под воздействием света, но корни ещё спят в замёрзшей земле и не могут обеспечить влагу. В итоге иголки сохнут, и крона теряет декоративность.

Идеальным решением становится установка лёгкой сетки или специального спанбонда, который создаёт тень и одновременно пропускает воздух. Это уберегает хвою от ожогов и не создаёт "парникового эффекта".

Зрелые растения, которые уже адаптировались к местным условиям, как правило, не нуждаются в плотном укрытии. Им достаточно правильной подготовки к зиме и защиты корней.

Сравнение вариантов укрытия

Способ Когда подходит Риски Альтернатива
Плотная плёнка или фольга Редко оправдан Парниковый эффект, гниль Нетканые материалы, теневая сетка
Мешковина, ткань Молодые саженцы Намокание, если нет зазора Каркас + ткань
Специальный чехол для хвойных В первые годы При плотной посадке — конденсат Чехол с вентиляцией
Без укрытия Зрелые растения Риск ожогов на юге Мульчирование корней

Подготовка к зиме: шаг за шагом

  1. С конца лета исключите азотные удобрения — они стимулируют рост, а молодые побеги не успеют вызреть.

  2. Осенью проведите влагозарядковый полив — почва должна быть хорошо увлажнена.

  3. Замульчируйте приствольный круг слоем коры, щепы или хвои.

  4. Проверьте крону на наличие сухих или повреждённых веток и удалите их.

  5. Молодые туи оберните сеткой или установите каркас с тканью.

  6. Ствол защитите от грызунов специальной сеткой или лапником.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком плотное укрытие → скапливается влага, появляется плесень → используйте дышащие материалы.

  • Использование плёнки → перегрев во время оттепели → поставьте лёгкий каркас с тканью.

  • Отсутствие мульчи → промерзание корней → укройте землю торфом или опавшей хвоей.

  • Подкормка азотом осенью → рост нежных побегов → переходите на фосфорно-калийные удобрения.

А что если оставить тую без укрытия?

В регионах с мягкой зимой растение, скорее всего, переживёт холод без проблем. Но в суровых климатических условиях последствия могут быть неприятными: пожелтение хвои, ожоги, частичная потеря кроны. Восстановление после этого занимает несколько сезонов.

Плюсы и минусы укрытия

Плюсы Минусы
Защита хвои от ожогов Риск гниения при неправильном подходе
Сохранение декоративности Дополнительные расходы на материалы
Уверенность садовода Затраты времени на монтаж и снятие

FAQ

Нужно ли укрывать взрослую тую?
Нет, если растение уже прижилось и прошло хотя бы 3 зимы в вашем регионе.

Сколько стоит укрытие?
Комплект чехлов для хвойных — от 500 рублей, рулон спанбонда — от 700 рублей, мешковина — от 200 рублей за метр.

Что лучше: мешковина или спанбонд?
Спанбонд легче, дольше служит и не намокает. Мешковина экологична, но требует каркаса и защиты от влаги.

Мифы и правда

  • Миф: туя всегда должна зимовать под укрытием.
    Правда: зрелым растениям оно не нужно, достаточно мульчи.

  • Миф: фольга спасает от солнца.
    Правда: она перегревает растение и провоцирует гниение.

  • Миф: укрытие — гарантия сохранности.
    Правда: при неправильной установке оно губит тую быстрее мороза.

3 интересных факта

  1. Туя — одно из древнейших растений, её называли "деревом жизни".

  2. Вечнозелёные хвойные уменьшают уровень шума во дворе и улучшают микроклимат.

  3. Эфирные масла туи применяются в парфюмерии и медицине.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Домашние животные
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Садоводство, цветоводство
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Война на морских просторах: сколько танкеров окажется в ловушке Макрона в ближайшие дни? Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Удручающее состояние: Андрей Малахов нашёл заброшенные могилы звёзд советского кино
Последние материалы
ВС РФ получила машины апокалипсиса: в США восхитились мощью новой версии БМПТ
Рапопорт раскрыл правду о Глушенкове: сможет ли звезда Зенита заблистать в Европе
Каркас, мешковина или ничего: простой тест, нужен ли вашей туе зимний плащ
Пасмурный плен: Москва готовится к затяжным дождям
Боль в коленях и пальцах: настоящая причина скрыта на кухне — тихий враг здоровья из холодильника
Простая замена в рационе и организм начнёт молодеть: еда, которая работает лучше кремов и таблеток
Культ немецкого автогиганта под угрозой: Kia K4 уже называют «корейским убийцей легенд»
Когда любовь убивает: почему самая полезная для нас еда становится отравой для кошек и собак
Стирка превратилась в испытание? Вот как 2 копеечных средства, которые есть у всех на кухне, вернут свежесть
Почему сахар в России скоро станет роскошью: главные факторы роста цен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.