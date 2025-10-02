Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке

Конец лета и начало осени — лучшее время, чтобы посадить клубнику. В прохладные дни она успеет укорениться и спокойно переживет зиму, а уже весной порадует первой ягодой. Главное — действовать правильно.
Оптимальные сроки — с конца августа до середины сентября. Важно, чтобы температура почвы была ниже +20 °C, но земля оставалась достаточно теплой.
Клубника любит:
"В условиях Подмосковья лучше делать высокие грядки. Так лишняя влага уходит, и растения не страдают от сырости", — советует эксперт по природному земледелию, Ирина Корсакова.
Чередование грядок — залог здоровья клубники.
Хорошие предшественники: зелень, бобовые, морковь, арбузы, свекла.
Плохие соседи: томаты, картофель, баклажаны и перец — из-за грибка Verticillium.
Расстояние между кустами — 25-35 см, между рядами — 40 см.
"Мульча сразу после посадки сохранит влагу, защитит от сорняков, а весной ягоды будут чистыми", — напоминает Ирина Корсакова.
"В бесснежные зимы важно подгребать снег к кустам, чтобы клубника не вымерзла", — отмечает ландшафтный дизайнер Екатерина Косолапова.
Осенью клубника нуждается в органике: компост, перегной, биогумус, древесная зола. Можно дополнить минеральными удобрениями — фосфор и калий укрепят растения перед зимой.
|Удобрение
|Дозировка
|Как применять
|Компост / перегной
|1 ведро на 1 м² + стакан золы
|Перекопка или добавление в лунку
|Зольный настой
|100-150 г на 10 л воды
|По 0,5 л под куст
|Коровяк
|1:10, настоять 2 дня
|В междурядья, до 1 л раствора
|Куриный помет
|1:15, настоять 2-3 дня
|Только в междурядья
|Минеральные удобрения
|суперфосфат 30 г/м² + калий 20 г/м²
|В бороздки после рыхления
Не переборщить с азотом осенью — он вызовет рост листвы, которая погибнет от первых морозов.
После сбора урожая клубнику обязательно обрабатывают:
Осенняя посадка клубники — это залог будущего урожая. Правильные сроки, качественная почва, мульчирование и защита от вредителей обеспечат сладкие ягоды уже следующим летом.
