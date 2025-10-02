Осенью клубника думает о весне: как заложить богатый урожай уже сейчас и избежать ошибок на грядке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Конец лета и начало осени — лучшее время, чтобы посадить клубнику. В прохладные дни она успеет укорениться и спокойно переживет зиму, а уже весной порадует первой ягодой. Главное — действовать правильно.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Почему осенью выгоднее сажать клубнику

  • растения тратят силы на корни, а не на цветение;
  • меньше рисков заболеть или пострадать от вредителей;
  • весной кусты сразу начинают расти и плодоносить.

Когда приступать

Оптимальные сроки — с конца августа до середины сентября. Важно, чтобы температура почвы была ниже +20 °C, но земля оставалась достаточно теплой.

Подготовка грядки

Клубника любит:

  • рыхлую и плодородную почву (лучше с компостом или перегноем);
  • pH в пределах 5,5-6,5;
  • солнечные участки без застоя влаги.

"В условиях Подмосковья лучше делать высокие грядки. Так лишняя влага уходит, и растения не страдают от сырости", — советует эксперт по природному земледелию, Ирина Корсакова.

Какие культуры были до этого

Чередование грядок — залог здоровья клубники.

Хорошие предшественники: зелень, бобовые, морковь, арбузы, свекла.
Плохие соседи: томаты, картофель, баклажаны и перец — из-за грибка Verticillium.

Инструкция по посадке

  1. Сделайте лунки глубиной 15 см.
  2. Хорошо полейте их водой.
  3. Расправьте корни и посадите так, чтобы коронка была на уровне земли.
  4. Засыпьте почвой, слегка утрамбуйте.
  5. Полейте и замульчируйте соломой или хвойным опадом.

Расстояние между кустами — 25-35 см, между рядами — 40 см.

"Мульча сразу после посадки сохранит влагу, защитит от сорняков, а весной ягоды будут чистыми", — напоминает Ирина Корсакова.

Осенний уход за посадками

  • поливайте умеренно, не допуская застоя воды;
  • удаляйте сорняки;
  • обрежьте все цветоносы и усы, чтобы растение тратило силы на корни;
  • на зиму укройте соломой, лапником или торфом.

"В бесснежные зимы важно подгребать снег к кустам, чтобы клубника не вымерзла", — отмечает ландшафтный дизайнер Екатерина Косолапова.

Подкормка

Осенью клубника нуждается в органике: компост, перегной, биогумус, древесная зола. Можно дополнить минеральными удобрениями — фосфор и калий укрепят растения перед зимой.

Подкормки в цифрах

Удобрение Дозировка Как применять
Компост / перегной 1 ведро на 1 м² + стакан золы Перекопка или добавление в лунку
Зольный настой 100-150 г на 10 л воды По 0,5 л под куст
Коровяк 1:10, настоять 2 дня В междурядья, до 1 л раствора
Куриный помет 1:15, настоять 2-3 дня Только в междурядья
Минеральные удобрения суперфосфат 30 г/м² + калий 20 г/м² В бороздки после рыхления

Важно:

Не переборщить с азотом осенью — он вызовет рост листвы, которая погибнет от первых морозов.

Защита от болезней и вредителей

После сбора урожая клубнику обязательно обрабатывают:

  • медным или железным купоросом (1% раствор);
  • бордоской жидкостью;
  • биопрепаратами (Фитоверм, Битоксибациллин);
  • народными средствами (настои чеснока, горчицы, золы).

Осенняя посадка клубники — это залог будущего урожая. Правильные сроки, качественная почва, мульчирование и защита от вредителей обеспечат сладкие ягоды уже следующим летом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
