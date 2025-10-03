Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры
В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами
Тюбик против серых будней: одна помада заменяет макияж глаз и создаёт французский шик
Тихая угроза скрыта в еде и крови: почему прионы остаются самой страшной загадкой медицины
У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв
Забудьте о банальных котлетах: готовим жареную рыбу, которую полюбят все
Невидимый враг зимы: вот почему через 3 года ключ перестанет подходить к вашим колёсам
20% семейного бюджета съедают именно эти привычки: вот как можно избавиться от них
Почему Америка запуталась в непредсказуемости? Шон Пенн объяснил, в какую ловушку попали США

Дачники недооценивали это десятилетиями — а теперь выращивают её вместо редиса и картошки

9:58
Садоводство

Кольраби — та самая "стеблевая репа", которая прилетает в огород как маленькая сенсация: растёт быстро, не ленится на бедной погоде и даёт хрустящий, сладковатый стеблеплод. Её берут за неприхотливость, витаминный заряд и универсальность в кулинарии — от салатов до консервации. Ниже — практическая инструкция именно по выращиванию: без мифов, но с рабочими схемами, актуальными расстояниями и удобрениями.

Кольраби
Фото: ja.wikipedia.org by Σ64, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кольраби

Почему кольраби стоит места на грядке

Кольраби — двулетняя культура семейства капустных. В первый сезон формирует утолщённый стеблеплод и компактную розетку листьев; на второй год выдаёт цветонос и семена. Её ценят за рекордную для капустных аскорбинку, набор витаминов группы B и хрустящую, сочную мякоть без грубых волокон у вовремя убранных экземпляров. Благодаря короткому периоду вегетации ранние и среднеранние гибриды уходят "в стол" уже через 70-90 дней. Это удобно для уплотнённых схем: между томатами, поздней капустой, по краям гряд, а также для посева после редиса или салата в конце мая-июне.

Где и как посадить, чтобы без сюрпризов

Кольраби любит ровную, влажную, но не заболоченную грядку с богатым органикой слоем. Под перекопку достаточно компоста, а вот свежий навоз под культуру не вносят — рискуете получить пустоты и водянистость. Лучшие предшественники — огурцы, лук, морковь, свёкла, бобовые. Возврат на ту же площадь безопасен через 2-4 года. Для рассадного старта сейте в конце марта: в бороздки 1,5-2 см, с интервалом 5 см. После разворота семядолей рассаду рассадите по стаканчикам и охладите свет до 14-16 °C, чтобы не вытянулась. Высадка в грунт — при наличии 6-8 листьев и намётки стеблеплода.

Сравнение популярных сортов и гибридов

Параметр Констанца (ран.) Ницца (ран.) Укзо (ср.-ран.) Венская белая 1350
Масса стеблеплода ~600 г ~500 г 300-1200 г 200-400 г
Окраска кожицы тёмно-фиолетовая бело-зелёная тёмно-фиолетовая светло-зелёная
Мякоть белая, плотная белая, без волокон белая, хрустящая белая, сочная
Сроки 70-80 дней 70-80 дней 80-90 дней 70-85 дней
Особенности стабилен в жару ровный калибр крупные кочанчики хорош для балкона
Урожайность, кг/м² 3-4,1 до 4,5 1,9-7,2 2,5-3,5

Советы шаг за шагом: от рассады до банки

  1. Подготовьте место. С осени — компост или перепревший навоз; весной — зола в лунку (1 ст. л.) и суперфосфат (1 ч. л.). Инвентарь: мотыга, маркерная рейка, лейка, нетканый материал, секатор для листьев.

  2. Сейте на рассаду в конце марта. Почва — рыхлая, питательная (универсальный субстрат+перлит). Глубина — 1,5-2 см. Температура до всходов — 18-20 °C.

  3. Пикируйте при первом настоящем листе. Сразу снижайте температуру и давайте максимум света — это сдержит вытягивание.

  4. Высаживайте в грунт в пасмурный день. Схема для ровной грядки — 70x20 см; на грядках в 2-3 ряда — 60x25 см. Не заглубляйте: точка роста остаётся над почвой.

  5. Мульчируйте. Торф, солома, измельчённая кора — мульча держит влагу и сдерживает корку. Вдоль рядов сформируйте поливочные борозды.

  6. Поливайте регулярно. Кольраби предпочитает "редко, но щедро": добивайтесь промачивания до 15-20 см. В жару — дополнительно притеняйте агроволокном 30 г/м².

  7. Кормите по графику. Через 2 недели — комплексное удобрение (NPK 10-10-10, 1 ст. л. на 10 л); ещё через 10 дней — повтор. Листовая подкормка кальцием предотвратит пустотность.

  8. Защищайте от вредителей. Капустная муха и блошка не любят соседства с луком и пряными травами. Биопрепараты (на основе Bacillus thuringiensis) — мягкое решение, инсектицидная сетка — изолирует кладки.

  9. Убирайте вовремя. Идеал — диаметр 8-10 см и масса 120-150 г у ранних. Переросшие огрубевают и теряют сочность.

  10. Храните правильно. В холодильнике — до 3 месяцев в пергаменте; в подвале — в ящиках с влажным песком при 0…+1 °C и влажности 90-95%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Свежий навоз под перекопку весной → водянистость, пустоты → используйте перепревший компост и минеральный старт (суперфосфат+зола).
• Заглубление рассады → задержка роста, риск гнили → высаживайте по корневую шейку, не ниже.
• Редкие "по чайной ложке" поливы → растрескивание и волокна → реже, но с полным промачиванием, плюс мульча.
• Поздняя уборка крупных головок → древеснеющая мякоть → снимайте при 8-10 см, оставшееся идёт в тушение или переработку.
• Беззащитные посадки в мае → крестоцветная блошка выедает листья → раннее укрытие агроволокном, зола по листу, посадка лука-репчатки по краю.

А что если места мало?

Балкон и терраса — годятся. Выбирайте компактные сорта (например, Венская белая 1350), объём горшка от 7-10 л, рыхлый субстрат для овощей, регулярный полив из лейки с рассекателем. На грядке используйте уплотнение: междурядья томата и поздней капусты, а также "кромочные" ленты у дорожек. В теплице кольраби идёт в весеннем обороте до высадки перца/томата.

Плюсы и минусы кольраби

Плюсы Минусы
Быстрая отдача урожая, 70-90 дней Переросшие головки грубеют
Терпит прохладу и кратковременные заморозки Чувствительна к пересушке почвы
Универсальна в готовке: сырая, тушёная, консервированная Требует севооборота из-за капустных болезней
Подходит для уплотнённых посадок Любима крестоцветной блошкой — нужна защита
Годится для контейнерного огородничества Нужна точность в сроках уборки

FAQ

Когда сеять на рассаду? В конце марта; высадка в грунт при 6-8 листьях и намётке стеблеплода.

Какая схема посадки рабочая? 70x20 см на ровной грядке и 60x25 см в 2-3 ряда; густота — 4-7 растений на м².

Чем подкармливать? Комплекс NPK в лунку (зола+суперфосфат) и 1-2 жидкие подкормки по вегетации; кальций — по листу.

Как защититься от блошки? Раннее укрытие нетканкой, посадка лука по краю, зола, при необходимости биопрепараты.

Когда убирать? При диаметре 8-10 см и массе 120-150 г у ранних; осенью поздние снимают полностью до устойчивых заморозков.

Можно ли держать семенной участок? Да: маточники зимуют в подвале в песке при 0…+1 °C; весной высадка 70x40 см, изоляция от других капустных.

Мифы и правда

Миф: "Кольраби — тепличная культура, без укрытия не выживает".
Правда: Растение прохладолюбиво; в открытом грунте стартует рано, укрытие нужно только от блошки и возвратных заморозков в мае.

Миф: "Чем крупнее стеблеплод, тем вкуснее".
Правда: Лучшая текстура у средних головок 8-10 см; переростки грубеют.

Миф: "Без навоза не вырастишь сочную мякоть".
Правда: Перепревший компост и минеральный баланс работают лучше свежего навоза, который даёт пустоты.

Три интересных факта

  1. Немецкое "Kohlrabi" буквально переводится как "капустная репа" и описывает форму стеблеплода точнее любого ботанического термина.

  2. В европейских кухнях кольраби часто используют вместо яблока в салатах: натёртая мякоть не темнеет так быстро.

  3. В азиатской кулинарии молодые листья идут в супы и вок, не уступая капусте пак-чой по нежности.

Исторический контекст

• XIX век — активное распространение по Европе как "диетической" капусты для госпиталей и армейских кухонь.

• XX век — селекция компактных ранних форм для приусадебных участков, взрыв популярности в Германии и Австрии.

• XXI век — возврат интереса к быстрому, витаминному овощу для городских огородов: контейнеры, балконы, выращивание под агроволокном.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Еда и рецепты
Эти лепёшки съедают быстрее, чем они остывают: попробуйте — и забудете про пиццу
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Наука и техника
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Популярное
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена

Узнайте удивительные факты о титанобоа - гигантской змее, которая доминировала на Земле после исчезновения динозавров и раскрывает тайны древнего климата.

Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Под толщей льда дремлет не континент, а нечто иное: что проснётся, когда он треснет
Скрытые хитрости гибридного салона: как экран и кнопки создают идеальный баланс Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Последние материалы
Тюбик против серых будней: одна помада заменяет макияж глаз и создаёт французский шик
В Пермь приехал зверь из Красной книги: новый сосед уже крутит роман с зоокиперами
Отпуск в рассрочку: как россияне массово уходят от кредитов и находят новые способы оплатить туры
Тихая угроза скрыта в еде и крови: почему прионы остаются самой страшной загадкой медицины
У него всё очень осознанно: коллега раскрыл, какой позывной носит Владимир Соловьёв
Забудьте о банальных котлетах: готовим жареную рыбу, которую полюбят все
Дачники недооценивали это десятилетиями — а теперь выращивают её вместо редиса и картошки
Невидимый враг зимы: вот почему через 3 года ключ перестанет подходить к вашим колёсам
20% семейного бюджета съедают именно эти привычки: вот как можно избавиться от них
Почему Америка запуталась в непредсказуемости? Шон Пенн объяснил, в какую ловушку попали США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.