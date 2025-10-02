Белый пушистый налёт в горшке — сигнал беды: почва покрывается плесенью из-за одной ошибки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Белый или зеленоватый налёт на поверхности цветочной почвы пугает многих, но чаще всего он связан не с болезнью, а с неправильным уходом. Плесень и водоросли появляются там, где слишком много влаги, мало воздуха и слишком плотный субстрат.

Плесень в горшке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плесень в горшке

Что это за налёт на почве

  • Белый пушистый налёт: сапрофитные грибы, питающиеся органикой в почве.
  • Белые кристаллы или корка: соли из жёсткой воды или удобрений.
  • Зелёный налёт: водоросли, которые растут при постоянной сырости и слабом освещении.

Основные причины

  • Чрезмерный полив и отсутствие дренажных отверстий.
  • Тяжёлая, плотная или использованная земля.
  • Высокая влажность воздуха и плохая вентиляция.
  • Опавшие листья и мусор, оставленные на поверхности.

Взаимосвязь с грибными комариками

Влажная почва — идеальная среда для размножения грибных мошек. Их личинки питаются грибами и могут повреждать молодые корешки. При появлении мошек почву стоит просушивать, использовать липкие ловушки и следить за дренажом.

Что делать прямо сейчас

  • Снять верхние 1-2 см земли с налётом.
  • Дать грунту просохнуть между поливами.
  • Проверить, есть ли дренажные отверстия, и слить лишнюю воду из поддона.

Долгосрочные меры

  • Пересадить растение в лёгкий субстрат с добавкой перлита или коры.
  • Поливать реже, но обильнее, чтобы просыхал верхний слой.
  • Проветривать комнату и не держать горшки слишком тесно.
  • Убирать опавшие листья и цветы.

Дренаж и полив

  • Использовать горшки с отверстиями и поддоны без застоя воды.
  • Поливать утром, направляя воду в землю, а не на листья.
  • Для нежных растений подходит метод "снизу" — через поддон, с удалением лишней воды через 15 минут.

Когда пора пересаживать

Если почва пахнет затхло, быстро плесневеет или стала слишком плотной, лучше пересадить растение в новую смесь.

Опасно ли это

Для растений плесень сигнализирует о риске корневой гнили. Для человека без аллергии она неопасна, но работать с заражённой землёй лучше в проветриваемом помещении и не вдыхать споры.

Распространённые ошибки

  • Горшки без дренажа.
  • Полив "по расписанию", а не по фактической влажности.
  • Слишком плотная посадка.
  • Затенённые углы и застой воздуха.

Как отличить плесень от других проблем

  • Белый пушистый налёт: грибок.
  • Белая "пыль" на листьях: мучнистая роса.
  • Серый пушок на цветах: серая гниль.
  • Зелёный слой на земле: водоросли.
  • Мелкие мошки: грибные комарики.

Главное — создать для растения правильный баланс влаги, воздуха и света, и тогда плесень больше не станет возвращаться.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
