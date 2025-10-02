Белый пушистый налёт в горшке — сигнал беды: почва покрывается плесенью из-за одной ошибки

Белый или зеленоватый налёт на поверхности цветочной почвы пугает многих, но чаще всего он связан не с болезнью, а с неправильным уходом. Плесень и водоросли появляются там, где слишком много влаги, мало воздуха и слишком плотный субстрат.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Плесень в горшке

Что это за налёт на почве

Белый пушистый налёт: сапрофитные грибы, питающиеся органикой в почве.

сапрофитные грибы, питающиеся органикой в почве. Белые кристаллы или корка: соли из жёсткой воды или удобрений.

соли из жёсткой воды или удобрений. Зелёный налёт: водоросли, которые растут при постоянной сырости и слабом освещении.

Основные причины

Чрезмерный полив и отсутствие дренажных отверстий.

Тяжёлая, плотная или использованная земля.

Высокая влажность воздуха и плохая вентиляция.

Опавшие листья и мусор, оставленные на поверхности.

Взаимосвязь с грибными комариками

Влажная почва — идеальная среда для размножения грибных мошек. Их личинки питаются грибами и могут повреждать молодые корешки. При появлении мошек почву стоит просушивать, использовать липкие ловушки и следить за дренажом.

Что делать прямо сейчас

Снять верхние 1-2 см земли с налётом.

Дать грунту просохнуть между поливами.

Проверить, есть ли дренажные отверстия, и слить лишнюю воду из поддона.

Долгосрочные меры

Пересадить растение в лёгкий субстрат с добавкой перлита или коры.

Поливать реже, но обильнее, чтобы просыхал верхний слой.

Проветривать комнату и не держать горшки слишком тесно.

Убирать опавшие листья и цветы.

Дренаж и полив

Использовать горшки с отверстиями и поддоны без застоя воды.

Поливать утром, направляя воду в землю, а не на листья.

Для нежных растений подходит метод "снизу" — через поддон, с удалением лишней воды через 15 минут.

Когда пора пересаживать

Если почва пахнет затхло, быстро плесневеет или стала слишком плотной, лучше пересадить растение в новую смесь.

Опасно ли это

Для растений плесень сигнализирует о риске корневой гнили. Для человека без аллергии она неопасна, но работать с заражённой землёй лучше в проветриваемом помещении и не вдыхать споры.

Распространённые ошибки

Горшки без дренажа.

Полив "по расписанию", а не по фактической влажности.

Слишком плотная посадка.

Затенённые углы и застой воздуха.

Как отличить плесень от других проблем

Белый пушистый налёт: грибок.

грибок. Белая "пыль" на листьях: мучнистая роса.

мучнистая роса. Серый пушок на цветах: серая гниль.

серая гниль. Зелёный слой на земле: водоросли.

водоросли. Мелкие мошки: грибные комарики.

Главное — создать для растения правильный баланс влаги, воздуха и света, и тогда плесень больше не станет возвращаться.