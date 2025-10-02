Белый пушистый налёт в горшке — сигнал беды: почва покрывается плесенью из-за одной ошибки

Белый или зеленоватый налёт на поверхности цветочной почвы пугает многих, но чаще всего он связан не с болезнью, а с неправильным уходом. Плесень и водоросли появляются там, где слишком много влаги, мало воздуха и слишком плотный субстрат.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плесень в горшке
Что это за налёт на почве
Белый пушистый налёт: сапрофитные грибы, питающиеся органикой в почве.
Белые кристаллы или корка: соли из жёсткой воды или удобрений.
Зелёный налёт: водоросли, которые растут при постоянной сырости и слабом освещении.
Основные причины
Чрезмерный полив и отсутствие дренажных отверстий.
Тяжёлая, плотная или использованная земля.
Высокая влажность воздуха и плохая вентиляция.
Опавшие листья и мусор, оставленные на поверхности.
Взаимосвязь с грибными комариками
Влажная почва — идеальная среда для размножения грибных мошек. Их личинки питаются грибами и могут повреждать молодые корешки. При появлении мошек почву стоит просушивать, использовать липкие ловушки и следить за дренажом.
Что делать прямо сейчас
Снять верхние 1-2 см земли с налётом.
Дать грунту просохнуть между поливами.
Проверить, есть ли дренажные отверстия, и слить лишнюю воду из поддона.
Долгосрочные меры
Пересадить растение в лёгкий субстрат с добавкой перлита или коры.
Поливать реже, но обильнее, чтобы просыхал верхний слой.
Проветривать комнату и не держать горшки слишком тесно.
Убирать опавшие листья и цветы.
Дренаж и полив
Использовать горшки с отверстиями и поддоны без застоя воды.
Поливать утром, направляя воду в землю, а не на листья.
Для нежных растений подходит метод "снизу" — через поддон, с удалением лишней воды через 15 минут.
Когда пора пересаживать
Если почва пахнет затхло, быстро плесневеет или стала слишком плотной, лучше пересадить растение в новую смесь.
Опасно ли это
Для растений плесень сигнализирует о риске корневой гнили. Для человека без аллергии она неопасна, но работать с заражённой землёй лучше в проветриваемом помещении и не вдыхать споры.
Распространённые ошибки
Горшки без дренажа.
Полив "по расписанию", а не по фактической влажности.
Слишком плотная посадка.
Затенённые углы и застой воздуха.
Как отличить плесень от других проблем
Белый пушистый налёт: грибок.
Белая "пыль" на листьях: мучнистая роса.
Серый пушок на цветах: серая гниль.
Зелёный слойна земле: водоросли.
Мелкие мошки: грибные комарики.
Главное — создать для растения правильный баланс влаги, воздуха и света, и тогда плесень больше не станет возвращаться.
