Сорняки не враги: неожиданный союзник огорода питает землю — бесплатное удобрение у вас под ногами

Многие огородники привыкли считать сорняки врагами урожая и стараются избавляться от них как можно скорее. Но не всегда эти растения наносят вред. Иногда именно они помогают земле восстановиться и сохранить плодородие, особенно в переходный период между сезонами. О том, когда стоит оставить грядки зарастать, рассказал садовод Дмитрий Кастрицкий.
Сорные травы могут выполнять функцию естественной защиты почвы. Например, если урожай уже убран, но сидераты посеять не успели, оставшиеся растения могут взять эту роль на себя.
"Сорняки закроют грядки от иссушающего ветра и солнца, почва будет менее подвержена ветровой эрозии. Так сохраняется плодородный слой, полезные грибы и бактерии, которые обитают в почве. Кроме того, сорняки имеют очень мощную корневую систему. Благодаря этому многие питательные вещества, микроэлементы поднимаются из глубоких слоев почвы ближе к поверхности, тем самым улучшается естественное плодородие и повышается урожай: это питание в следующем году будут потреблять культуры, которые вы посадите", — пояснил садовод Дмитрий Кастрицкий.
Таким образом, даже простые травы могут сыграть роль "зеленого удобрения".
|Критерий
|Сидераты
|Сорняки
|Контроль над ростом
|Высеваются целенаправленно, легко регулировать
|Растут хаотично, могут мешать культурам
|Польза для почвы
|Обогащают азотом, рыхлят грунт
|Поднимают микроэлементы с глубины
|Влага и защита
|Удерживают влагу, защищают от солнца
|Закрывают землю, препятствуют эрозии
|Удобство
|Требуют посева и ухода
|Растут сами, не требуют затрат
|Риск
|Не несут вредителей
|Могут быть переносчиками
Как отличить полезные сорняки от вредных?
Полезны любые травы, которые не агрессивны и легко скашиваются: крапива, подорожник, ромашка. Опасны многолетние с мощным корневищем — пырей, осот.
Что лучше: сидераты или сорняки?
Сидераты предпочтительнее: они предсказуемы и дают больше пользы. Но если их не удалось посеять, сорняки станут временной альтернативой.
Сколько времени можно держать сорняки на грядках?
До весенних посадок. Весной их лучше скосить и использовать как мульчу, чтобы они не мешали новым культурам.
Сорняки не всегда являются проблемой для огородника. В период, когда посев сидератов невозможен, они помогают сохранить почву, защищают её от иссушения и эрозии, поднимают питательные вещества из глубины и служат естественной мульчей. Главное — не пускать процесс на самотёк, вовремя контролировать рост и использовать сорные растения с пользой.
