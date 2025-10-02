Бесплатная грядка: тыква делится семенами на годы вперёд — запас урожая, который не заканчивается

Многие садоводы мечтают выращивать тыквы из собственного посадочного материала, ведь это позволяет экономить и получать растения, проверенные на своем участке. Но далеко не все знают, что собирать семена можно не с каждой тыквы, а ошибки при заготовке приводят к потере всхожести и болезням. Разберемся, как сделать все правильно.

Тыква для сбора семян

Прежде всего важно определить, что именно растет на грядке: сорт или гибрид. Гибридные плоды с маркировкой "F1" не передают материнских качеств. Поэтому для заготовки подойдут только сортовые экземпляры. Они сохраняют свои признаки и дают предсказуемый результат.

К выбору плода нужно подойти внимательно. Лучшие семена можно взять только с полностью вызревшей тыквы. Это видно по насыщенному цвету коры и твердой, одревесневшей плодоножке. Плод должен быть крупным, ровным, без гнили, повреждений и пятен.

Сравнение сортовой и гибридной тыквы