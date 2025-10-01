Красивые, но смертельно опасные: какие растения на даче могут обернуться для хозяина уголовным делом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Большинство дачников и садоводов вряд ли задумываются о том, что выращивание некоторых растений в России может обернуться административной или даже уголовной ответственностью. Между тем список культур, которые находятся под запретом, давно утверждён правительством, и за их наличие на участке предусмотрены серьёзные штрафы.

Высокие грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Dwight Burdette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Высокие грядки

Почему одни растения запрещены

Главная причина — их опасность для здоровья. Многие виды содержат психоактивные вещества или прекурсоры, из которых изготавливают наркотики. Некоторые могут вызвать сильное привыкание, галлюцинации или тяжёлые расстройства организма.

Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору культур для сада и точно знать, какие растения высаживать нельзя.

Самые известные опасные культуры

  • Борщевик Сосновского — хотя пока штрафы за него только планируются, растение опасно ожогами и быстро распространяется.
  • Голубой лотос (Nymphea caerulea) — красивый, но содержит психоактивные вещества.
  • Грибы рода Psilocybe — содержат псилоцибин, воздействие сравнимо с ЛСД.
  • Кактус Лофофора (Lophophora williamsii) — источник мескалина, вызывающего галлюцинации.
  • Кат (Catha edulis) — листья действуют подобно амфетамину, вызывая эйфорию и зависимость.
  • Кокаиновый куст (Erythroxylon) — листья содержат кокаин, сильный наркотик.
  • Конопля (Cannabis) — используется для производства марихуаны и гашиша.
  • Мак снотворный (Papaver somniferum L.) и другие виды рода Papaver — сырьё для наркотических средств.
  • Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora) — в некоторых странах используют для получения психостимуляторов.
  • Роза гавайская (Argyreia nervosa) — её семена содержат психоактивные алкалоиды.
  • Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) — вызывает сильные галлюцинации.
  • Эфедра (Ephedra L.) — источник эфедрина, токсичного для нервной системы.

Таблица: размеры выращивания, при которых наступает ответственность

Наименование растения Крупный размер (любая стадия развития) Особо крупный размер
Голубой лотос (Nymphea caerulea) от 10 растений от 100 растений
Грибы с псилоцибином/псилоцином от 20 плодовых тел от 200 плодовых тел
Кактус с мескалином (Lophophora williamsii) от 2 растений от 10 растений
Кат (Catha edulis) от 4 растений от 40 растений
Кокаиновый куст (Erythroxylon) от 4 растений от 20 растений
Конопля (Cannabis) от 20 растений от 330 растений
Мак снотворный и др. виды Papaver от 10 растений от 200 растений
Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora) от 10 растений от 100 растений
Роза гавайская (Argyreia nervosa) от 10 растений от 100 растений
Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) от 10 растений от 100 растений
Эфедра (Ephedra L.) от 10 растений от 200 растений

Ответственность за выращивание

  • Административная: штраф до 4 тыс. рублей или арест до 15 суток за один куст или экземпляр.
  • Уголовная: штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы до 2 лет — если выращивание ведётся в крупном или особо крупном размере.

Как обезопасить себя

  • Покупайте семена и саженцы только у проверенных продавцов, которые выдают чек.
  • Чеки храните — это доказательство, что растение декоративное, а не запрещённый вид.
  • Особенно это важно при покупке маков, так как визуально декоративные сорта сложно отличить от запрещённых.

Существует множество красивых и безопасных культур для дачного участка. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, важно знать список запрещённых растений и не выращивать их даже в декоративных целях. Закон суров: за одну грядку с "опасным" цветком можно лишиться не только урожая, но и свободы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
