Красивые, но смертельно опасные: какие растения на даче могут обернуться для хозяина уголовным делом

Большинство дачников и садоводов вряд ли задумываются о том, что выращивание некоторых растений в России может обернуться административной или даже уголовной ответственностью. Между тем список культур, которые находятся под запретом, давно утверждён правительством, и за их наличие на участке предусмотрены серьёзные штрафы.
Главная причина — их опасность для здоровья. Многие виды содержат психоактивные вещества или прекурсоры, из которых изготавливают наркотики. Некоторые могут вызвать сильное привыкание, галлюцинации или тяжёлые расстройства организма.
Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому стоит внимательно отнестись к выбору культур для сада и точно знать, какие растения высаживать нельзя.
|Наименование растения
|Крупный размер (любая стадия развития)
|Особо крупный размер
|Голубой лотос (Nymphea caerulea)
|от 10 растений
|от 100 растений
|Грибы с псилоцибином/псилоцином
|от 20 плодовых тел
|от 200 плодовых тел
|Кактус с мескалином (Lophophora williamsii)
|от 2 растений
|от 10 растений
|Кат (Catha edulis)
|от 4 растений
|от 40 растений
|Кокаиновый куст (Erythroxylon)
|от 4 растений
|от 20 растений
|Конопля (Cannabis)
|от 20 растений
|от 330 растений
|Мак снотворный и др. виды Papaver
|от 10 растений
|от 200 растений
|Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora)
|от 10 растений
|от 100 растений
|Роза гавайская (Argyreia nervosa)
|от 10 растений
|от 100 растений
|Шалфей предсказателей (Salvia divinorum)
|от 10 растений
|от 100 растений
|Эфедра (Ephedra L.)
|от 10 растений
|от 200 растений
Существует множество красивых и безопасных культур для дачного участка. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, важно знать список запрещённых растений и не выращивать их даже в декоративных целях. Закон суров: за одну грядку с "опасным" цветком можно лишиться не только урожая, но и свободы.
