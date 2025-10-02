Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономия, которая разоряет: главный миф о брусовом доме стоит хозяевам сотен тысяч
Автомобильные призраки: вот почему во дворах российских городов растут кладбища машин
Природа снова удивила: семена облепихи доказали силу там, где химия даёт сбой
Каждый раз только вкуснее: вот что нужно добавить в тесто для сырников, чтобы получились пышными
Апокалипсис отменяется? Стройка готовится к худшему
Сидни Суини рассекретила роман с 44-летним продюсером: что известно о новом избраннике звезды
Река раскрыла тайну тысячелетий: в Боснии нашли склад, переживший кельтов, Рим и наше время
Они мило спят, пока вы дома: что на самом деле происходит между кошкой и собакой за закрытой дверью
Новый сезон в Гоа обещает быть рекордным — секрет идеального отпуска раскрылся раньше времени

Наполовину жив, наполовину мёртв: можно ли вернуть абрикос из состояния комы

Садоводство

Абрикос — дерево, которое радует садоводов ранним цветением и сладкими плодами. Но бывает, что вместо урожая хозяин участка видит увядающие листья и сухие ветви. Причины засыхания могут быть разными: от ошибок при посадке до болезней и вредителей. Разобраться важно вовремя — тогда дерево можно сохранить.

Абрикос
Фото: Own work by Lazaregagnidze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Абрикос

Основные причины увядания

Абрикос не любит резких перепадов погоды и ошибок ухода. Чаще всего проблемы возникают из-за:

• морозов и солнечных ожогов;
• переувлажнения или засухи;
• дефицита питательных веществ;
• грибковых и бактериальных болезней;
• атак насекомых-вредителей.

Если вовремя определить источник беды, дерево удастся восстановить.

Сравнение: факторы риска для абрикоса

Фактор Что происходит Чем опасно
Мороз и перепады трещины на коре, подмерзание ветвей постепенное засыхание дерева
Недостаток влаги пересыхают корни листья вянут и опадают
Переувлажнение загнивание корневой системы гибель дерева за 1-2 сезона
Болезни (монилиоз, вертициллез) гниль, пятна, увядание заражение соседних деревьев
Вредители (тля, листовертки) скручивание и усыхание листвы снижение урожая

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте укрытие на зиму. Используйте лапник, мешковину или спанбонд, чтобы защитить кору от растрескивания.

  2. Поливайте умеренно. В жаркое лето — раз в 7-10 дней, при дождливой погоде — следите за дренажом.

  3. Вносите удобрения по сезонам: весной — азот, летом — комплексные смеси, осенью — фосфор и калий.

  4. Осматривайте дерево раз в неделю. При первых признаках болезней удаляйте повреждённые части и обрабатывайте фунгицидами.

  5. Боритесь с насекомыми инсектицидами и народными средствами (например, настоем золы).

  6. При посадке следите, чтобы корневая шейка была выше уровня земли на 3-4 см.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком глубокая посадка.
    → Последствие: дерево слабеет и усыхает.
    → Альтернатива: высаживать так, чтобы корневая шейка оставалась над уровнем почвы.

  • Ошибка: чрезмерный полив.
    → Последствие: корни загнивают.
    → Альтернатива: устройство дренажа и контроль влажности.

  • Ошибка: игнорирование первых симптомов болезней.
    → Последствие: распространение инфекции.
    → Альтернатива: своевременная обработка бордоской жидкостью или современными фунгицидами.

А что если…

Что если абрикос уже засох наполовину? В этом случае можно провести санитарную обрезку до здоровой древесины, обработать варом и стимулировать новые побеги удобрениями. Но если болезнь запущена (например, бактериальный рак), лучше убрать дерево полностью, чтобы не заразить соседние.

Плюсы и минусы выращивания абрикоса

Плюсы Минусы
Раннее цветение и вкусные плоды Чувствителен к морозам
Хорошо приживается в средней полосе при правильном уходе Подвержен болезням
Может плодоносить десятилетиями Требует регулярного полива и подкормок
Красивое декоративное дерево Сложно восстановить после бактериального рака

FAQ

Почему чаще засыхают молодые абрикосы?
Потому что они более чувствительны к морозам и перепадам температуры. Молодые саженцы обязательно нужно укрывать.

Можно ли спасти дерево после вертициллёза?
На ранней стадии — да, с помощью фунгицидов. Но сильно заражённые деревья часто приходится удалять.

Как правильно поливать абрикос летом?
В жару — раз в неделю, около 3 вёдер воды на взрослое дерево. Лучше вечером, чтобы влага дольше удерживалась.

Когда вносить удобрения?
Весной — азотные для роста, в июле — комплексные, осенью — фосфорно-калийные для подготовки к зиме.

Мифы и правда

• Миф: абрикосы можно выращивать только на юге.
Правда: существуют морозостойкие сорта, подходящие для Подмосковья и Урала.

• Миф: если листья пожелтели — дерево обязательно погибнет.
Правда: пожелтение может быть вызвано нехваткой азота или магния, и проблема решается подкормкой.

• Миф: достаточно один раз обработать дерево от болезней.
Правда: профилактика должна быть регулярной — минимум 2-3 раза за сезон.

3 интересных факта

  1. В Китае абрикос считают символом молодости и бессмертия.

  2. Самые старые плодоносящие деревья абрикоса в Европе растут более 100 лет.

  3. Косточки абрикоса содержат масло, которое применяют в косметике и ароматерапии.

Исторический контекст

Абрикосы выращивали ещё в Древней Армении и Персии. В Европу они попали через Римскую империю, а в Россию — в XVII веке, сначала в Крым и на Кавказ. В Подмосковье первые морозостойкие сорта появились в середине XX века благодаря селекционерам, которые адаптировали абрикос к холодным зимам.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Домашние животные
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Популярное
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

Крупнейшая судоходная компания MSC отказывается от использования Северного морского пути.

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Соевый удар в спину от Китая и Аргентины: Трамп лишается поддержки своих избирателей Любовь Степушова Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla Игорь Буккер Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Миниатюрный леопард в доме — к чему нужно быть готовым, прежде чем завести бенгала
Последние материалы
Они мило спят, пока вы дома: что на самом деле происходит между кошкой и собакой за закрытой дверью
Новый сезон в Гоа обещает быть рекордным — секрет идеального отпуска раскрылся раньше времени
Эти 5 признаков в интерьере уже кричат о безвкусице — проверьте, не устарел ли ваш дом
Лёгкий шаг к молодости: стрижки после 60, стирающие годы с паспорта и добавляющие шарма
Тёмная материя скрывала секрет: редкая заряжённая частица может перевернуть космологию
Сарик Андреасян бросил вызов кинокритикам: режиссёр заявил о своей миссии вслед за Кэмероном и Скорсезе
Обрезать, но не навредить: хитрая схема осенней обрезки для пышного цветения весной
Неправильный старт на мойке — и кузов теряет защиту: как избежать царапин и добиться сияния
Горький вкус — сладкая правда: утренний ритуал обернулся защитой от опасных болезней
Невероятно просто, но гениально вкусно: как приготовить киш лорен с нежной сливочной начинкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.