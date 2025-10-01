Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак назвала вероятную причину отставки директора МХАТ Кехмана: причём тут Пиотровский
Лавр в землю — урожай наверх: осенний приём, который весной работает как волшебство
Эффект есть, но не вечный: правда о лазерном омоложении кожи
Москва больше не решает: вот какие города стали золотой жилой для бизнеса, оставив столицу позади
За кулисами Турецкого потока: почему Болгария планирует обрубить газовую нить
Китайские кроссоверы наизнанку: реальные отзывы, первые ржавые швы и провал на вторичке
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак
Кремовый, густой, красный или белый: фасолевый суп, который превращает дождливый вечер в праздник

Осень решает судьбу урожая: как правильно подготовить почву и деревья к морозам, чтобы весной не потерять всё

4:36
Садоводство

Завершение дачного сезона — не повод расслабляться. Именно осень становится временем, когда нужно позаботиться о будущем урожае и сохранности хозяйства. Грамотная подготовка участка и построек поможет пережить зиму без потерь и сократит весенние хлопоты.

Дачник собирает инструменты перед зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дачник собирает инструменты перед зимой

Почему важно подготовить дачу к зиме

Морозы, снег и перепады температур могут не только погубить растения, но и повредить постройки, коммуникации, теплицы. Если уделить внимание этим вопросам заранее, весной не придётся тратить силы и деньги на восстановление.

"Уборка растительных остатков — первый и важнейший шаг. На них зимуют возбудители болезней и вредители, поэтому их необходимо тщательно убрать с участка", — напоминает агроном Анна Клинг.

Основные этапы подготовки

  • уборка территории от листвы, сорняков и больных растений;
  • последняя стрижка газона (5-7 см);
  • мульчирование грядок;
  • укрытие многолетников и молодых деревьев;
  • влагозарядковый полив (если почва сухая);
  • побелка стволов;
  • подготовка теплицы и водопровода к зиме.

Таблица: что сделать на участке перед зимой

Объект/зона Действия Зачем это нужно
Газон Стрижка до 5-7 см Защита от вымерзания и вредителей
Грядки Мульчирование (солома, торф, компост) Сохранение влаги, защита почвы
Многолетники Укрытие лапником, торфом, агроволокном Защита от мороза и ветра
Деревья Побелка стволов, подвязка молодых Предотвращение ожогов и повреждений
Почва Осенняя перекопка + зола/удобрения Снижение вредителей, улучшение плодородия
Теплица Очистка, дезинфекция, снятие плёнки Уничтожение болезней и вредителей
Водопровод/бассейн Слив воды, консервация Защита системы от разрыва и поломок

Что сажать осенью

  • озимый чеснок — в первой декаде октября;
  • морозостойкие культуры (морковь, пастернак, петрушка);
  • лук под зиму высаживать не рекомендуется: велик риск вымерзания.

Осенью также вносят органику и удобрения с фосфором и калием — они успеют "работать" в почве и обеспечат растения питанием весной.

Как подготовить теплицу

  • удалить растительные остатки;
  • продезинфицировать конструкции (марганцовка, специальные средства);
  • перекопать почву, при необходимости обработать табачными шашками;
  • снять плёнку с плёночных теплиц;
  • оставить поликарбонатные теплицы открытыми, чтобы почва промёрзла и погибло больше вредителей.

Советы шаг за шагом

  1. Уберите листья и растительные остатки.
  2. Подстригите газон до оптимальной высоты.
  3. Замульчируйте грядки и укройте ягодники.
  4. Подвяжите и побелите деревья.
  5. Внесите удобрения и перекопайте почву.
  6. Очистите теплицу, снимите плёнку.
  7. Слейте воду из труб, продуйте систему, уберите насос.
  8. Подготовьте комнатные растения к возвращению домой.

Осенняя подготовка дачи — это инвестиция в спокойную зиму и лёгкую весну. Заботясь о почве, растениях и постройках сегодня, садовод гарантирует себе крепкие посадки, сохранность урожая и меньше хлопот в новом сезоне.

Мифы и правда о подготовке участка к зиме

  • Миф: листья на газоне лучше оставить — они защитят траву от мороза.
    Правда: плотный слой листвы только выпревает, и газон может погибнуть. Лучше убрать или пустить в компост.
  • Миф: осенью растения не нуждаются в удобрениях.
    Правда: фосфорно-калийные составы именно сейчас укрепляют корни и повышают зимостойкость.
  • Миф: теплицу достаточно просто закрыть на зиму.
    Правда: без очистки и дезинфекции внутри останутся вредители и болезни, которые весной быстро активизируются.
  • Миф: снег полностью защитит растения.
    Правда: если зима будет малоснежной, без укрытия кусты и деревья рискуют подмерзнуть.

Кроме того, не стоит забывать и о садовой мебели, инвентаре и мелких постройках. Скамейки и столы лучше занести под навес или в сарай, металлический инструмент очистить от земли, просушить и смазать, чтобы не ржавел. Такая мелкая профилактика позволит сэкономить деньги и силы весной, ведь всё будет готово к работе без лишнего ремонта.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак
Кремовый, густой, красный или белый: фасолевый суп, который превращает дождливый вечер в праздник
Фитолампы летят на свалку: рассаду качает болтушка, от которой стебли толще пальца
Не рискуйте здоровьем: 5 шагов, чтобы ваши лекарства пережили отпуск
Осень решает судьбу урожая: как правильно подготовить почву и деревья к морозам, чтобы весной не потерять всё
Банки не дремлют: Смольянинов** едва успел погасить старые долги, как появились новые — что его ждёт
Старение можно замедлить: привычки, которые уменьшают биологический возраст на годы
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Фитнес без молочки: миф о невозможности роста мышц рухнул — вот что едят профи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.