Морозы не страшны, а урожай рекордный: какие сорта алычи выдержат среднюю полосу

5:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гибридная алыча давно перестала быть экзотикой. Сегодня это одна из любимых плодовых культур садоводов России, Беларуси, Прибалтики и Украины. Её ценят за неприхотливость, морозостойкость и удивительный вкус плодов. Селекционеры вывели десятки сортов, многие из которых идеально подходят именно для средней полосы. Разберёмся, какие сорта заслуживают особого внимания и чем они отличаются.

Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алыча

Сравнение сортов

Сорт Вступление в плодоношение Высота дерева (м) Масса плода (г) Урожайность (кг) Особенности Аленушка 4-5-й год 2,5 30-35 30-40 Крупные красные плоды, косточка не отделяется Асалода 4-5-й год 2,5-3 24-26 до 50 Ароматная мякоть, высокая зимостойкость Ветразь 3-4-й год 2-2,5 22-24 30-35 Компактное дерево, плоды осыпаются Комета 3-4-й год 2-3 26-30 40-50 Легендарная "Комета кубанская", косточка отделяется Лодва 3-4-й год 2-3 40-50 35-40 Очень крупные плоды, нужна сильная обрезка Лама 4-5-й год 2-3 30-35 30-35 Темные декоративные плоды и листья Мара 4-й год 2-3 23-25 до 40 Лучший опылитель, высокая зимостойкость Найдена 4-й год 2-3 30-35 до 40 Десертные качества, густая крона

Советы шаг за шагом: выращивание алычи

Выбирайте саженцы у проверенных питомников, желательно районированных сортов. Высаживайте весной или осенью в хорошо освещённое место. Подготовьте посадочную яму: глубина не менее 50 см, на дно внесите перегной и золу. После посадки замульчируйте приствольный круг торфом или опилками. Проводите регулярный полив в засушливое время. Весной подкармливайте азотными удобрениями, летом — калийно-фосфорными. Не забывайте обрезать крону, особенно у сортов с тенденцией к загущению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать обрезку → дерево ломается, плоды мельчают → ежегодная формирующая обрезка.

Сажать в низине → подопревание коры и болезни → выбирайте возвышенное место.

Перегружать урожаем → осыпание и мельчание плодов → нормировка завязей.

Забыть про мульчу → пересыхание корней → защита торфом или соломой.

А что если…

…вы хотите посадить только одно дерево? Большинство сортов алычи — самобесплодные, им нужны соседи-опылители. Лучший вариант — высадить рядом хотя бы два разных сорта. Исключение — "Комета кубанская", которая частично самооплодна.

Плюсы и минусы выращивания алычи

Плюсы Минусы Высокая урожайность Требует опылителей Морозостойкость У некоторых сортов косточка плохо отделяется Универсальность плодов (свежие, варенье, компоты, соусы) Нужна регулярная обрезка Быстрое вступление в плодоношение При созревании часть сортов осыпается Богатый выбор сортов Чувствительна к оттепелям

FAQ

Какой сорт алычи самый вкусный?

Для десертного употребления лучше всего подойдут "Лодва" и "Найдена" — крупные, сладкие, с ярким ароматом.

Сколько стоит саженец гибридной алычи?

Цена зависит от региона и питомника: от 400 до 1000 рублей за однолетний саженец.

Что лучше для средней полосы — алыча или слива?

Алыча более зимостойкая и устойчивая к болезням, но у сливы плоды крупнее. Оптимально посадить обе культуры.

Мифы и правда

"Алыча не выносит морозов" — миф. Современные сорта выдерживают до -30 °C.

"Косточка у всех сортов не отделяется" — миф. У "Кометы" и "Ламы" косточка легко выходит.

"Алыча — это та же слива" — миф. Это гибрид сливы и алычи, обладающий собственными свойствами.

3 интересных факта

В Грузии алычу называют ткемали, и именно из неё готовят знаменитый соус. В СССР алыча считалась малоперспективной культурой, но после 1980-х селекционеры вывели десятки зимостойких сортов. В Беларуси алыча используется для селекции новых сортов сливы. В странах Средней Азии из алычи делают вяленые фрукты и добавляют их в плов вместо изюма.

Исторический контекст