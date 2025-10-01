Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один жакет вместо трёх: универсальная модель, которая спасает в любой ситуации
Обещанный источник пользы превращается в риск: в добавках для здоровья кроется угроза
Медленная смерть в миске: как безобидные на вид лакомства годами травят вашего любимца
Дмитрий Дибров о молчании после развода: что скрывает телеведущий ради детей
Ваш холодильник работает против вас: одна кнопка незаметно увеличивает расходы на 50%
Хотите меньше сладкого? Один белковый ужин способен навсегда убрать вечерные срывы
Сладкий убийца на прилавке: почему хурма может оказаться опаснее, чем вы думали
Один мигающий индикатор — и вся электроника авто превращается в обузу и ловушку
Сентябрьский рынок: какие товары взлетели в цене

Морозы не страшны, а урожай рекордный: какие сорта алычи выдержат среднюю полосу

5:30
Садоводство

Гибридная алыча давно перестала быть экзотикой. Сегодня это одна из любимых плодовых культур садоводов России, Беларуси, Прибалтики и Украины. Её ценят за неприхотливость, морозостойкость и удивительный вкус плодов. Селекционеры вывели десятки сортов, многие из которых идеально подходят именно для средней полосы. Разберёмся, какие сорта заслуживают особого внимания и чем они отличаются.

Алыча
Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алыча

Сравнение сортов

Сорт Вступление в плодоношение Высота дерева (м) Масса плода (г) Урожайность (кг) Особенности
Аленушка 4-5-й год 2,5 30-35 30-40 Крупные красные плоды, косточка не отделяется
Асалода 4-5-й год 2,5-3 24-26 до 50 Ароматная мякоть, высокая зимостойкость
Ветразь 3-4-й год 2-2,5 22-24 30-35 Компактное дерево, плоды осыпаются
Комета 3-4-й год 2-3 26-30 40-50 Легендарная "Комета кубанская", косточка отделяется
Лодва 3-4-й год 2-3 40-50 35-40 Очень крупные плоды, нужна сильная обрезка
Лама 4-5-й год 2-3 30-35 30-35 Темные декоративные плоды и листья
Мара 4-й год 2-3 23-25 до 40 Лучший опылитель, высокая зимостойкость
Найдена 4-й год 2-3 30-35 до 40 Десертные качества, густая крона

Советы шаг за шагом: выращивание алычи

  1. Выбирайте саженцы у проверенных питомников, желательно районированных сортов.

  2. Высаживайте весной или осенью в хорошо освещённое место.

  3. Подготовьте посадочную яму: глубина не менее 50 см, на дно внесите перегной и золу.

  4. После посадки замульчируйте приствольный круг торфом или опилками.

  5. Проводите регулярный полив в засушливое время.

  6. Весной подкармливайте азотными удобрениями, летом — калийно-фосфорными.

  7. Не забывайте обрезать крону, особенно у сортов с тенденцией к загущению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать обрезку → дерево ломается, плоды мельчают → ежегодная формирующая обрезка.

  • Сажать в низине → подопревание коры и болезни → выбирайте возвышенное место.

  • Перегружать урожаем → осыпание и мельчание плодов → нормировка завязей.

  • Забыть про мульчу → пересыхание корней → защита торфом или соломой.

А что если…

…вы хотите посадить только одно дерево? Большинство сортов алычи — самобесплодные, им нужны соседи-опылители. Лучший вариант — высадить рядом хотя бы два разных сорта. Исключение — "Комета кубанская", которая частично самооплодна.

Плюсы и минусы выращивания алычи

Плюсы Минусы
Высокая урожайность Требует опылителей
Морозостойкость У некоторых сортов косточка плохо отделяется
Универсальность плодов (свежие, варенье, компоты, соусы) Нужна регулярная обрезка
Быстрое вступление в плодоношение При созревании часть сортов осыпается
Богатый выбор сортов Чувствительна к оттепелям

FAQ

Какой сорт алычи самый вкусный?
Для десертного употребления лучше всего подойдут "Лодва" и "Найдена" — крупные, сладкие, с ярким ароматом.

Сколько стоит саженец гибридной алычи?
Цена зависит от региона и питомника: от 400 до 1000 рублей за однолетний саженец.

Что лучше для средней полосы — алыча или слива?
Алыча более зимостойкая и устойчивая к болезням, но у сливы плоды крупнее. Оптимально посадить обе культуры.

Мифы и правда

  • "Алыча не выносит морозов" — миф. Современные сорта выдерживают до -30 °C.

  • "Косточка у всех сортов не отделяется" — миф. У "Кометы" и "Ламы" косточка легко выходит.

  • "Алыча — это та же слива" — миф. Это гибрид сливы и алычи, обладающий собственными свойствами.

3 интересных факта

  1. В Грузии алычу называют ткемали, и именно из неё готовят знаменитый соус.

  2. В СССР алыча считалась малоперспективной культурой, но после 1980-х селекционеры вывели десятки зимостойких сортов.

  3. В Беларуси алыча используется для селекции новых сортов сливы.

  4. В странах Средней Азии из алычи делают вяленые фрукты и добавляют их в плов вместо изюма.

Исторический контекст

  • В Древней Персии алычу выращивали как лекарственное растение.

  • На Руси алыча впервые появилась в южных княжествах в XI веке.

  • Массовое распространение в средней полосе началось только в XX веке благодаря работам селекционеров Кубани и Беларуси.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Хотите меньше сладкого? Один белковый ужин способен навсегда убрать вечерные срывы
Один мигающий индикатор — и вся электроника авто превращается в обузу и ловушку
Сладкий убийца на прилавке: почему хурма может оказаться опаснее, чем вы думали
Сентябрьский рынок: какие товары взлетели в цене
Провокация по учебнику: как русские дроны появляются там, куда им не долететь
Леонардо ДиКаприо раскрыл имя наставника: как режиссёр помог ему в первых съёмках с Робертом Де Ниро
ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти
Сергей Лазарев и Варя Щербакова: искры флирта и неожиданные признания в эфире
Туристы обходят их стороной, а зря: 4 варианта зимнего отдыха без лишних трат
Туалетная бумага уходит в прошлое: Европа давно перешла на замену, которая эффективнее во всём
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.