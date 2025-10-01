Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Вас оставят без квартиры по закону: как застройщики маскируют финансовые ловушки под легальные схемы
Когда шугаринг — как танец на иголках: депиляция перестаёт быть пыткой, если сделать всё иначе
Животное стало вялым и отказалось от еды: даже один необычный звук может говорить о проблемах
Хакер под прицелом: Wi-Fi теперь способен указать на злоумышленника — оружие против скрытых атак
Кимчи внесено в наследие ЮНЕСКО: что делает его символом Кореи и суперфудом мира
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать

Осенний ритуал садовода: пять шагов к плодородию без химии — простая формула богатой весны

4:26
Садоводство

Каждый сезон урожай выносит из земли большое количество питательных элементов. Если не возвращать их обратно, плодородие постепенно падает, а растения начинают болеть и хуже плодоносить. Осень — ключевой момент для восстановления почвы: влага помогает минеральным составам растворяться, а органика разлагается и становится доступной для культур уже следующей весной.

Органические удобрения на поле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Органические удобрения на поле

Осень — сезон удобрений

Фосфорные и калийные удобрения дольше задерживаются в земле и лучше усваиваются, если вносить их в конце сезона. Известковые составы тоже эффективнее именно в этот период. А вот азот весной срабатывает точнее, ведь зимой он быстро вымывается. При внесении важно учитывать не только состав удобрений, но и структуру, кислотность почвы, а также особенности культур.

Сравнение типов удобрений

Вид удобрения Когда вносить Особенности действия
Органика (компост, перегной) Осень и весна Улучшает структуру, работает медленно, формирует гумус
Свежий навоз, птичий помет Только осень Требует компостирования, содержит много азота
Калийные и фосфорные составы Осень Укрепляют зимостойкость, стимулируют плодоношение
Азотные Весна Быстро вымываются, нужны для старта роста
Известковые Осень (по необходимости) Регулируют pH, полезны для капустных и свеклы

Советы шаг за шагом

  1. Соберите органику: перегной, компост, биогумус.
  2. Проверьте кислотность почвы pH-метром или лакмусом.
  3. При необходимости проведите известкование доломитовой мукой или мелом.
  4. Выберите минеральные удобрения для осени: суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия.
  5. Учитывайте будущие посадки — распределяйте составы под конкретные культуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение свежего навоза весной.
  • Последствие: ожог корней, избыток азота, болезни растений.
  • Альтернатива: закладывать навоз осенью или использовать зрелый компост.
  • Ошибка: известкование без анализа почвы.
  • Последствие: чрезмерная щёлочность, блокировка питания.
  • Альтернатива: проверять pH и использовать дозированно.
  • Ошибка: осеннее внесение чистого азота.
  • Последствие: элементы питания уходят вместе с талыми водами.
  • Альтернатива: применять калийно-фосфорные составы или комплексы с минимальным количеством азота.

FAQ

Как выбрать органическое удобрение?
Лучше использовать перегной или компост, они безопаснее для культур. Свежий навоз закладывают только осенью.

Сколько стоит комплексное удобрение?
Средняя цена зависит от марки: например, "Фаско Осеннее" или "Фертика Осень" стоят от 300 до 600 рублей за 5-10 кг.

Что лучше — зола или суперфосфат?
Зола универсальна: раскисляет и подкармливает. Суперфосфат же — концентрированный источник фосфора, выбор зависит от почвы.

Мифы и правда

  • Миф: "Навоз можно вносить в любое время".
    Правда: свежий навоз используют только осенью, иначе он сожжёт корни.
  • Миф: "Чем больше извести, тем лучше".
    Правда: переизбыток вызывает щелочную реакцию, и растения перестают усваивать питание.
  • Миф: "Азот нужен всегда".
    Правда: осенью он не нужен — его вымоют дожди и талые воды.

3 интересных факта

  • Фосфоритная мука работает до 5 лет, питая растения постепенно.
  • В золе больше 30 микроэлементов, включая кальций, калий и магний.
  • Компост может быть не только растительным: используют рыбную и костную муку.

Осеннее внесение удобрений — это стратегический шаг для сохранения плодородия и подготовки грядок к новому сезону. Правильно подобранные органические и минеральные составы укрепляют растения, делают их более устойчивыми к морозам и болезням, а почву — более живой и богатой. Если следовать простым правилам, то весной сад и огород ответят щедрым урожаем и крепким ростом культур.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Проверка временем сурова: как российская зима покажет реальную стойкость китайских авто
Скрытая сила инструментов: почему музыканты чувствуют боль иначе
Поролон вместо шума: хитрость производителей, которая добирается и до гаражей
Простые ритуалы превращают ночь в лекарство: это спасает мозг от стресса
Собака оставляет лужи радости: почему это не каприз и как правильно реагировать
Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России
Рублевский особняк против двушки в Свиблово: чем завершился раздел имущества семьи Товстик
Сорняки капитулируют без боя: садоводы нашли способ, который работает дольше гербицидов
Миллионы микробов устраивают вечеринку прямо на вашей губке: вот как их разогнать
План века по-американски: гигант-невидимка вместо эскадрильи F-35
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.