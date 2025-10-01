Любимцы сада под ударом: без укрытия весной их можно не дождаться — зимний приговор неизбежен

Многие садовые культуры радуют нас буйным цветением и урожаем, хотя их родина — южные регионы. В условиях средней полосы России они приживаются неплохо, но морозы и перепады температур способны погубить их за одну зиму. Чтобы не потерять посадки, важно знать, какие растения требуют обязательного укрытия, и как это сделать правильно.

Какие культуры нуждаются в защите

Виноград

Современные сорта позволяют выращивать виноград даже в Сибири, но почти все разновидности нуждаются в зимнем укрытии. Исключением можно назвать лишь «Изабеллу». Лучшим способом считается воздушно-сухое укрытие: лозу обрезают, пригибают и накрывают агроматериалом. Окучивание не всегда подходит — земля не защищает от резких колебаний температур и может создавать риск выпревания.

Плодовые деревья

Яблони, груши, сливы в зрелом возрасте выдерживают морозы. Но молодые саженцы в первые годы особенно уязвимы. Их кора и ветки страдают не только от мороза, но и от солнечных ожогов. Для защиты используют нетканый материал, фиксируя его на стволе от земли до первых ветвей. Приствольный круг мульчируют торфом или перегноем. Колонновидные яблони утепляют всегда — они чувствительны к холоду.

Розы

Большинство сортов роз плохо зимуют без укрытия. Самый популярный способ — лапник, но он не всегда доступен. Поэтому садоводы часто сооружают каркас и натягивают на него укрывной материал. Для плетистых роз побеги пригибают и кладут на доски или фанеру, чтобы исключить промерзание снизу.

Клематисы

Эта декоративная лиана требует индивидуального подхода.

• Группа I — цветут на побегах прошлого года: слегка подрезают и укрывают, как розы.

• Группа II — цветут дважды: осенью укорачивают наполовину и утепляют аналогично.

• Группа III — цветут только на побегах текущего года: их сильно обрезают, окучивают и накрывают плотной агротканью или деревянным ящиком.

Рододендроны (азалии)

Листопадные сорта зимуют легче — достаточно замульчировать корневую зону. Вечнозеленые разновидности укрывают каркасом с дышащим материалом, чтобы защитить их от солнечных лучей и ветра. Делать это стоит при температуре −10 °C и ниже. Особенно важно утеплять кустарники до 4-летнего возраста.

Пионы древовидные

Взрослые растения неплохо переносят зиму. Достаточно связать ветви и замульчировать землю. Молодые саженцы и гибриды укрывают каркасом или деревянным ящиком. Делают это уже после наступления устойчивых холодов.

