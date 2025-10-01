Любимцы сада под ударом: без укрытия весной их можно не дождаться — зимний приговор неизбежен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Многие садовые культуры радуют нас буйным цветением и урожаем, хотя их родина — южные регионы. В условиях средней полосы России они приживаются неплохо, но морозы и перепады температур способны погубить их за одну зиму. Чтобы не потерять посадки, важно знать, какие растения требуют обязательного укрытия, и как это сделать правильно.

Садовые укрытия растений
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовые укрытия растений

Какие культуры нуждаются в защите

Виноград

Современные сорта позволяют выращивать виноград даже в Сибири, но почти все разновидности нуждаются в зимнем укрытии. Исключением можно назвать лишь «Изабеллу». Лучшим способом считается воздушно-сухое укрытие: лозу обрезают, пригибают и накрывают агроматериалом. Окучивание не всегда подходит — земля не защищает от резких колебаний температур и может создавать риск выпревания.

Плодовые деревья

Яблони, груши, сливы в зрелом возрасте выдерживают морозы. Но молодые саженцы в первые годы особенно уязвимы. Их кора и ветки страдают не только от мороза, но и от солнечных ожогов. Для защиты используют нетканый материал, фиксируя его на стволе от земли до первых ветвей. Приствольный круг мульчируют торфом или перегноем. Колонновидные яблони утепляют всегда — они чувствительны к холоду.

Розы

Большинство сортов роз плохо зимуют без укрытия. Самый популярный способ — лапник, но он не всегда доступен. Поэтому садоводы часто сооружают каркас и натягивают на него укрывной материал. Для плетистых роз побеги пригибают и кладут на доски или фанеру, чтобы исключить промерзание снизу.

Клематисы

Эта декоративная лиана требует индивидуального подхода.
• Группа I — цветут на побегах прошлого года: слегка подрезают и укрывают, как розы.
• Группа II — цветут дважды: осенью укорачивают наполовину и утепляют аналогично.
• Группа III — цветут только на побегах текущего года: их сильно обрезают, окучивают и накрывают плотной агротканью или деревянным ящиком.

Рододендроны (азалии)

Листопадные сорта зимуют легче — достаточно замульчировать корневую зону. Вечнозеленые разновидности укрывают каркасом с дышащим материалом, чтобы защитить их от солнечных лучей и ветра. Делать это стоит при температуре −10 °C и ниже. Особенно важно утеплять кустарники до 4-летнего возраста.

Пионы древовидные

Взрослые растения неплохо переносят зиму. Достаточно связать ветви и замульчировать землю. Молодые саженцы и гибриды укрывают каркасом или деревянным ящиком. Делают это уже после наступления устойчивых холодов.

Сравнение способов укрытия

Способ Подходит для Недостатки
Окучивание Виноград, клематисы III Риск выпревания, слабая защита
Лапник Розы Сложно достать, нужны навыки
Каркас + агроволокно Розы, клематисы, рододендроны Требует времени и материалов
Мульчирование Деревья, пионы, азалии Нужно обновлять весной

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте почву: замульчируйте приствольные круги торфом, перегноем или опилками.
  2. Проведите обрезку лоз и побегов у винограда, роз и клематисов.
  3. Пригните растения к земле и закрепите.
  4. Установите каркасы из деревянных дуг или металлических прутьев.
  5. Накройте растения агроволокном или нетканым материалом.
  6. Проверьте, чтобы укрытие «дышало» и не касалось ветвей напрямую.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Укрыть растение слишком рано.
  • Последствие: побеги выпревают.
  • Альтернатива: начинать работы при стабильных −5…−7 °C.
  • Ошибка: Использовать пленку без отверстий.
  • Последствие: образование конденсата и плесени.
  • Альтернатива: выбирать дышащие агроткани.
  • Ошибка: Не утеплить корни.
  • Последствие: промерзание и гибель саженца.
  • Альтернатива: мульчировать перегноем, торфом или опилками.

Плюсы и минусы укрытий

Метод Плюсы Минусы
Агроволокно Легко использовать, пропускает воздух Недолговечно
Лапник Экологичен, удерживает снег Трудно достать
Каркас Универсален, надежен Требует времени
Земляное укрытие Доступно Не защищает от оттепелей

FAQ

Как выбрать материал для укрытия?
Лучше всего подходят специальные агроткани: они пропускают воздух и не создают парникового эффекта.

Сколько стоит укрыть сад?
Затраты зависят от площади: рулон агроволокна обойдется от 300 рублей, лапник можно заготовить самостоятельно.

Что лучше: мульча или укрывной материал?
Оптимально использовать их вместе: мульча защищает корни, материал — ветви и побеги.

Мифы и правда

  • Миф: если растение зимостойкое, укрывать не нужно.
    Правда: молодые саженцы всегда более уязвимы.
  • Миф: пленка надежно спасает от мороза.
    Правда: она задерживает влагу и вызывает гниль.
  • Миф: укрывать нужно сразу после первых заморозков.
    Правда: торопиться нельзя — растения должны закалиться.

Зимняя защита растений — это не прихоть, а необходимость для большинства садовых культур средней полосы. Виноград, розы, клематисы, молодые плодовые деревья, рододендроны и древовидные пионы без укрытия рискуют погибнуть или сильно ослабнуть.

Правильно подобранный способ утепления — будь то агроволокно, лапник или мульча — позволяет сохранить здоровье посадок и обеспечить им успешное развитие весной. Заботясь о саде заранее, вы не только продлите жизнь своим растениям, но и получите красивое цветение и щедрый урожай в новом сезоне.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
