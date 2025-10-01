Любимцы сада под ударом: без укрытия весной их можно не дождаться — зимний приговор неизбежен

Многие садовые культуры радуют нас буйным цветением и урожаем, хотя их родина — южные регионы. В условиях средней полосы России они приживаются неплохо, но морозы и перепады температур способны погубить их за одну зиму. Чтобы не потерять посадки, важно знать, какие растения требуют обязательного укрытия, и как это сделать правильно.
Современные сорта позволяют выращивать виноград даже в Сибири, но почти все разновидности нуждаются в зимнем укрытии. Исключением можно назвать лишь «Изабеллу». Лучшим способом считается воздушно-сухое укрытие: лозу обрезают, пригибают и накрывают агроматериалом. Окучивание не всегда подходит — земля не защищает от резких колебаний температур и может создавать риск выпревания.
Яблони, груши, сливы в зрелом возрасте выдерживают морозы. Но молодые саженцы в первые годы особенно уязвимы. Их кора и ветки страдают не только от мороза, но и от солнечных ожогов. Для защиты используют нетканый материал, фиксируя его на стволе от земли до первых ветвей. Приствольный круг мульчируют торфом или перегноем. Колонновидные яблони утепляют всегда — они чувствительны к холоду.
Большинство сортов роз плохо зимуют без укрытия. Самый популярный способ — лапник, но он не всегда доступен. Поэтому садоводы часто сооружают каркас и натягивают на него укрывной материал. Для плетистых роз побеги пригибают и кладут на доски или фанеру, чтобы исключить промерзание снизу.
Эта декоративная лиана требует индивидуального подхода.
• Группа I — цветут на побегах прошлого года: слегка подрезают и укрывают, как розы.
• Группа II — цветут дважды: осенью укорачивают наполовину и утепляют аналогично.
• Группа III — цветут только на побегах текущего года: их сильно обрезают, окучивают и накрывают плотной агротканью или деревянным ящиком.
Листопадные сорта зимуют легче — достаточно замульчировать корневую зону. Вечнозеленые разновидности укрывают каркасом с дышащим материалом, чтобы защитить их от солнечных лучей и ветра. Делать это стоит при температуре −10 °C и ниже. Особенно важно утеплять кустарники до 4-летнего возраста.
Взрослые растения неплохо переносят зиму. Достаточно связать ветви и замульчировать землю. Молодые саженцы и гибриды укрывают каркасом или деревянным ящиком. Делают это уже после наступления устойчивых холодов.
|Способ
|Подходит для
|Недостатки
|Окучивание
|Виноград, клематисы III
|Риск выпревания, слабая защита
|Лапник
|Розы
|Сложно достать, нужны навыки
|Каркас + агроволокно
|Розы, клематисы, рододендроны
|Требует времени и материалов
|Мульчирование
|Деревья, пионы, азалии
|Нужно обновлять весной
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Агроволокно
|Легко использовать, пропускает воздух
|Недолговечно
|Лапник
|Экологичен, удерживает снег
|Трудно достать
|Каркас
|Универсален, надежен
|Требует времени
|Земляное укрытие
|Доступно
|Не защищает от оттепелей
Как выбрать материал для укрытия?
Лучше всего подходят специальные агроткани: они пропускают воздух и не создают парникового эффекта.
Сколько стоит укрыть сад?
Затраты зависят от площади: рулон агроволокна обойдется от 300 рублей, лапник можно заготовить самостоятельно.
Что лучше: мульча или укрывной материал?
Оптимально использовать их вместе: мульча защищает корни, материал — ветви и побеги.
Зимняя защита растений — это не прихоть, а необходимость для большинства садовых культур средней полосы. Виноград, розы, клематисы, молодые плодовые деревья, рододендроны и древовидные пионы без укрытия рискуют погибнуть или сильно ослабнуть.
Правильно подобранный способ утепления — будь то агроволокно, лапник или мульча — позволяет сохранить здоровье посадок и обеспечить им успешное развитие весной. Заботясь о саде заранее, вы не только продлите жизнь своим растениям, но и получите красивое цветение и щедрый урожай в новом сезоне.
