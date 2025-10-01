Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские банки хранят миллиарды ничейных денег: предложено интересное решение
Собака плохо пахнет даже после купания: враг может прятаться в ушах или пасти
Все думают, что воля покойного — закон, но есть обязательные наследники, которых никак не вычеркнуть
Народные уловки против слизней бессильны — один неожиданный барьер спасает капусту
Встречный дальний свет больше не ослепляет: хитрости, которыми пользуются только профи
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Путешествуете? Возьмите с собой эти фрукты и забудьте про стресс и усталость
Электричество у дна моря: популяции крабов под угрозой исчезновения — невидимые поля меняют маршруты
Раскрыт секрет: простое правило в магазине, которое сэкономит вам до 30% бюджета на еду

Томаты взрываются ростом: жидкость за копейки качает рассаду так, что корни рвут горшки

Садоводство

Слабая и вытянутая рассада томатов — беда многих огородников. Вместо крепких стеблей — тонкие ниточки, которые ломаются от малейшего движения. В итоге страдает не только внешний вид растений, но и будущий урожай. Однако есть простое решение, которое стоит сущие копейки: использование кальциевой селитры. Эта подкормка работает как натуральный "допинг", превращая хрупкие ростки в настоящих богатырей.

Полив рассады томатов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив рассады томатов

Почему рассада слабеет

Есть несколько типичных причин:

  • нехватка света — томатам нужно не меньше 12-14 часов освещения;
  • перекормка азотом — зелёная масса наращивается в ущерб стеблю и корням;
  • избыточный полив — нарушается воздухообмен, корни начинают гнить;
  • высокая температура — растения быстро тянутся, но остаются рыхлыми и нежными.

Если вовремя не исправить эти ошибки, сеянцы превратятся в "задохликов". Но выход есть: кальциевая селитра укрепляет растения изнутри и помогает им формировать мощный стебель и крепкие корни.

Чем полезна кальциевая селитра

Кальций укрепляет клеточные стенки, делая стебли плотными и устойчивыми. Он также ускоряет формирование корневой системы и помогает усваивать калий и фосфор из почвы. Азот в составе удобрения (13-15%) подаётся мягко, без резких скачков роста, поэтому зелень развивается гармонично.

Иными словами, кальциевая селитра работает как "тренажёр": стебли толстеют, листья становятся ярко-зелёными, корни уходят глубже.

Способы применения

Опрыскивание

Разведите 1 грамм удобрения (пятая часть чайной ложки) в литре тёплой воды. Обрабатывайте рассаду утром до 10:00 или вечером после 18:00, чтобы избежать ожогов. Частота — раз в 10-14 дней.

Полив под корень

Сделайте раствор чуть крепче: 2 грамма (треть чайной ложки) на литр воды. Перед внесением полейте почву чистой водой. Подкормку проводят раз в 3 недели.

Важно:

  • не храните раствор дольше двух дней;
  • не смешивайте его с органикой и фосфорными удобрениями;
  • используйте только свежеприготовленную жидкость.

Сравнение способов

Метод Концентрация Эффект Частота применения
Опрыскивание 1 г/л Укрепление стебля и листьев Раз в 10-14 дней
Полив 2 г/л Развитие корней, защита от гнили Раз в 3 недели

Советы шаг за шагом

  • Проверьте освещение — световой день должен быть не меньше 14 часов.
  • Подготовьте свежий раствор кальциевой селитры.
  • Выберите способ внесения: опрыскивание или полив.
  • Подкармливайте регулярно, но без превышения дозировки.
  • Поддерживайте оптимальную температуру: днём +20…+22°C, ночью +16…+18°C.
  • Проветривайте помещение, избегая сквозняков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перебор с азотными удобрениями. → Растения вытягиваются и становятся ломкими. → Альтернатива: кальциевая селитра с мягким азотом.

  • Ошибка: слишком концентрированный раствор. → Ожоги на листьях. → Альтернатива: строго 1-2 г на литр воды.

  • Ошибка: полив без предварительного увлажнения. → Повреждение корней. → Альтернатива: сначала чистая вода, потом подкормка.

А что если…

…нет кальциевой селитры

Временно можно заменить её кальциевым раствором из яичной скорлупы, но эффект будет слабее.

…рассада уже сильно вытянулась

Проведите пикировку в более глубокие стаканчики, заглубив стебель.

…вы выращиваете перцы или баклажаны

Этот метод подходит и для них.

Плюсы и минусы кальциевой селитры

Плюсы Минусы
Укрепляет стебель и корни Требует точной дозировки
Защищает от грибковых болезней Не совместима с рядом удобрений
Дёшево и доступно Раствор быстро теряет свойства
Работает быстро — результат через неделю Нужен контроль освещения

FAQ

Через сколько дней виден эффект

Через 5-7 дней стебли становятся толще, листья ярче.

Можно ли перекормить кальцием

Да, поэтому важно соблюдать дозу — не более 2 г на литр воды.

Подходит ли средство для открытого грунта

Да, но особенно полезно на стадии рассады.

Мифы и правда

  • Миф: кальциевая селитра опасна для растений.
  • Правда: при правильной дозировке она укрепляет их и повышает устойчивость.
  • Миф: вытянутая рассада уже не восстановится.
  • Правда: с помощью подкормок и пикировки её можно спасти.
  • Миф: кальций нужен только плодам (например, против вершинной гнили).
  • Правда: он критически важен на стадии рассады.

Интересные факты

  • Кальциевая селитра используется в теплицах по всему миру как универсальное удобрение для овощных культур.
  • Первые упоминания о её применении для томатов относятся к середине XX века.

Исторический контекст

  • XIX век: кальциевую селитру впервые синтезировали в Европе как побочный продукт производства азотных удобрений.
  • XX век: её активно стали применять в овощеводстве для укрепления растений.
  • XXI век: используется не только в агрохолдингах, но и в частных хозяйствах как доступный стимулятор роста.

Одна капля такого раствора — и рассада томатов обретает силу, которая гарантирует богатый урожай в новом сезоне.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Народные уловки против слизней бессильны — один неожиданный барьер спасает капусту
Встречный дальний свет больше не ослепляет: хитрости, которыми пользуются только профи
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Путешествуете? Возьмите с собой эти фрукты и забудьте про стресс и усталость
Электричество у дна моря: популяции крабов под угрозой исчезновения — невидимые поля меняют маршруты
Раскрыт секрет: простое правило в магазине, которое сэкономит вам до 30% бюджета на еду
Настю просто скопировали? Безрукова высказалась о фильме Няня Оксана с Олесей Иванченко
Минус килограммы или минус здоровье: обратная сторона детокс-диет
Лучший день бросить курить — сегодня: вот что запускается в организме сразу после этого
Бюджет трещит по швам: ХМАО, ЯНАО и Тюменская область теряют миллиарды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.