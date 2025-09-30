Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вето Венгрии против вступления Украины: Евросоюз готовит хитрый ход
Эффект, ради которого бросают длинные косы: лицо становится другим сразу после стрижки
Стойкий коронавирус создаёт новые штаммы: почему длительная инфекция опасна
Гарвардская тарелка переписывает меню: такой приём работает лучше диет
Пушистый охотник дарит добычу: что значит привычка кошки приносить игрушки
Поможет ли пилатес накачать мышцы? Вот что на самом деле нужно для наращивания массы
Маленькая птица — большие требования: чем кормить попугая, чтобы он прожил дольше
Брачный контракт Карины Истоминой: как это изменило её жизнь с Фёдором Смоловым?
За копейки, но с характером: какие зимние шины тянут на конкурентов в два раза дороже

Весной придётся платить втройне: осенняя ошибка разрывает систему полива — лёд в трубах главнй враг

Садоводство

С наступлением осени у владельцев загородных домов и дач появляется особая забота — как подготовить систему полива к зиме. Оставленная без внимания вода в трубах превращается в лёд, расширяется и рвёт пластиковые и металлические элементы. Последствия могут быть дорогими: весной придётся менять фитинги, ремонтировать насосное оборудование и тратить время на восстановление всей системы. Чтобы избежать таких неприятностей, садоводы проводят консервацию — комплекс мер, который гарантирует сохранность техники и спокойный старт в новом сезоне.

Замерзшие трубы в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замерзшие трубы в саду

Подготовительные шаги перед консервацией

Начинать лучше в середине октября, пока земля ещё не промёрзла, но ночные заморозки уже становятся нормой. Главная цель — остановить подачу воды и снять уязвимые элементы.

  1. Перекрывают источник: для колодца или скважины достают насос, при центральном водопроводе закрывают вентиль.
  2. Демонтируют оборудование, чувствительное к холоду: насосы с электроникой, фильтры тонкой очистки, редукторы давления.
  3. Открывают дренажные точки: клапаны в нижних местах системы, шаровые краны и соленоиды.

После этих действий можно переходить к сливу воды.

Слив и продувка: что важно учесть

Простое открытие дренажных клапанов редко спасает ситуацию полностью. Вода задерживается в изгибах труб и в тонких шлангах, где при минусовой температуре замерзает в первую очередь. Поэтому необходима продувка.

Делают её компрессором с давлением не более 0,5–1 атмосферы. Слишком мощный агрегат, например промышленный, наоборот, повредит трубы и дождеватели. Обрабатывать нужно каждую зону отдельно: начиная с самого дальнего участка, подсоединяют компрессор и ждут, пока из распылителей пойдёт сухой воздух. Только после этого переходят дальше.

Особенности консервации капельного полива

С капельными лентами и тонкими трубками нужно работать особенно бережно. Они хрупкие и легко повреждаются при неправильном демонтаже. Последовательность такая:

  1. Аккуратно отсоединить ленты от магистралей.
  2. Промыть чистой водой, чтобы убрать налёт и остатки удобрений.
  3. Просушить на воздухе или в тёплом проветриваемом помещении.
  4. Свернуть в бухты и убрать в сухое и тёмное место, подальше от грызунов.

Солнечные лучи и сырость — главные враги тонкого пластика.

Хранение оборудования

Насосы, фильтры, регуляторы и клапаны не должны оставаться на улице или в неотапливаемом сарае. Их снимают, очищают от грязи и остатков воды, проверяют уплотнители, сушат и убирают в кладовую или подвал. Главное условие — сухое и отапливаемое помещение.

"Замерзающая вода, превращаясь в лед, она расширяется с огромной силой, создавая давление, которое не выдерживают ни пластиковые трубы, ни прочные фитинги, ни чувствительные элементы насосного оборудования", — сказал кандидат с.-х. наук Николай Владимирович Хромов.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите день с плюсовой температурой.
  2. Перекройте воду и снимите насос.
  3. Откройте все дренажные краны.
  4. Подключите компрессор и продуйте каждую линию отдельно.
  5. Отсоедините капельные ленты, промойте и высушите.
  6. Уберите насосы, клапаны и фильтры в сухое помещение.
  7. Сделайте запись о проделанных работах — весной это ускорит запуск.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Оставили часть воды → лёд рвёт трубу → полная продувка компрессором.
  • Использовали промышленный компрессор → разрыв шлангов → портативный бытовой компрессор.
  • Сложили капельные ленты влажными → плесень и разрушение пластика → просушивание и хранение в сухом месте.
  • Оставили насос в гараже → коррозия и окисление → хранение в кладовой или подвале.

FAQ

Как выбрать компрессор для продувки?
Подойдёт бытовая модель с давлением до 1 атмосферы. Главное — не использовать мощные промышленные установки.

Сколько стоит консервация?
Если у вас уже есть компрессор и подвал для хранения, затраты минимальны — только время. За услуги специалистов цена колеблется от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от системы.

Что лучше: слив или продувка?
Слив — временная мера, но не гарантирует результата. Для полной уверенности нужна продувка.

Мифы и правда

  • Миф: если открыть краны, вода уйдёт полностью.
    Правда: в изгибах и тонких шлангах жидкость всё равно остаётся.
  • Миф: капельные ленты выдержат мороз.
    Правда: тонкий пластик трескается от льда и солнечных лучей.
  • Миф: хранение в гараже безопасно.
    Правда: сырость вызывает коррозию и выводит из строя электронику.

Консервация системы полива — это обязательный этап осенних работ, без которого невозможно сохранить оборудование в рабочем состоянии. Своевременный слив и продувка воды, правильное хранение насосов, фильтров и капельных лент позволяют избежать поломок, сэкономить деньги и обеспечить лёгкий запуск весной. Потратив один день на подготовку, садовод получает гарантию долговечности всей системы и спокойствие на будущий сезон.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Перцы без долгой возни: закуска, которая готовится прямо в банке — 40 минут вместо трёх часов
Одно привычное фруктовое оружие помогает убрать живот: вот как это работает
Ольга Орлова доверила самое ценное: вот почему Ксения Бородина стала крёстной её дочери
Машины в салонах разбирают до последней: россияне устроили рекордный забег перед ноябрём
От нежной карамели до горячего махагона: как найти тот самый идеальный рыжий для себя
Роль, изменившая всё: Безруков указал на вершину карьеры Кологривого, и это не Слово пацана
Химия отдыхает, а пауки бегут: неожиданный способ выгнать незваных гостей без яда
Семь специй, без которых французская кухня невозможна: узнайте секрет
Эти породы собак превратят вашу квартиру в руины: проверьте, нет ли в списке вашего любимца
Вода течёт, но не прямо: что заставляет реки играть с человеком в кривые маршруты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.