Весной придётся платить втройне: осенняя ошибка разрывает систему полива — лёд в трубах главнй враг

С наступлением осени у владельцев загородных домов и дач появляется особая забота — как подготовить систему полива к зиме. Оставленная без внимания вода в трубах превращается в лёд, расширяется и рвёт пластиковые и металлические элементы. Последствия могут быть дорогими: весной придётся менять фитинги, ремонтировать насосное оборудование и тратить время на восстановление всей системы. Чтобы избежать таких неприятностей, садоводы проводят консервацию — комплекс мер, который гарантирует сохранность техники и спокойный старт в новом сезоне.
Начинать лучше в середине октября, пока земля ещё не промёрзла, но ночные заморозки уже становятся нормой. Главная цель — остановить подачу воды и снять уязвимые элементы.
После этих действий можно переходить к сливу воды.
Простое открытие дренажных клапанов редко спасает ситуацию полностью. Вода задерживается в изгибах труб и в тонких шлангах, где при минусовой температуре замерзает в первую очередь. Поэтому необходима продувка.
Делают её компрессором с давлением не более 0,5–1 атмосферы. Слишком мощный агрегат, например промышленный, наоборот, повредит трубы и дождеватели. Обрабатывать нужно каждую зону отдельно: начиная с самого дальнего участка, подсоединяют компрессор и ждут, пока из распылителей пойдёт сухой воздух. Только после этого переходят дальше.
С капельными лентами и тонкими трубками нужно работать особенно бережно. Они хрупкие и легко повреждаются при неправильном демонтаже. Последовательность такая:
Солнечные лучи и сырость — главные враги тонкого пластика.
Насосы, фильтры, регуляторы и клапаны не должны оставаться на улице или в неотапливаемом сарае. Их снимают, очищают от грязи и остатков воды, проверяют уплотнители, сушат и убирают в кладовую или подвал. Главное условие — сухое и отапливаемое помещение.
"Замерзающая вода, превращаясь в лед, она расширяется с огромной силой, создавая давление, которое не выдерживают ни пластиковые трубы, ни прочные фитинги, ни чувствительные элементы насосного оборудования", — сказал кандидат с.-х. наук Николай Владимирович Хромов.
Как выбрать компрессор для продувки?
Подойдёт бытовая модель с давлением до 1 атмосферы. Главное — не использовать мощные промышленные установки.
Сколько стоит консервация?
Если у вас уже есть компрессор и подвал для хранения, затраты минимальны — только время. За услуги специалистов цена колеблется от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от системы.
Что лучше: слив или продувка?
Слив — временная мера, но не гарантирует результата. Для полной уверенности нужна продувка.
Консервация системы полива — это обязательный этап осенних работ, без которого невозможно сохранить оборудование в рабочем состоянии. Своевременный слив и продувка воды, правильное хранение насосов, фильтров и капельных лент позволяют избежать поломок, сэкономить деньги и обеспечить лёгкий запуск весной. Потратив один день на подготовку, садовод получает гарантию долговечности всей системы и спокойствие на будущий сезон.
