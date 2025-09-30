Невидимые враги грядки: зелёные вампиры, высасывающие силы из почвы — хуже любых сорняков

Каждый огородник хотя бы раз сталкивался с ситуацией: после сбора урожая земля словно «опустела» и требует восстановления. Причина проста — разные культуры поглощают питательные элементы в неодинаковом объёме. Одни растения почти не изменяют свойства почвы, другие же буквально вытягивают из неё все соки.

Какие овощи сильнее всего обедняют землю

Агрономы уверены: самыми прожорливыми считаются корнеплоды и капуста. Эти культуры активно забирают азот, калий и фосфор. Особенно сильно страдает участок, где без удобрений выращивалась белокочанная капуста.

Морковь, свёкла и редис, помимо потребления минералов, меняют саму структуру грунта. Их длинные и мощные корни разрыхляют землю, что вроде бы полезно, но одновременно истощают запасы органики.

Кроме того, остатки растений, разлагаясь, выделяют фитотоксины — вещества, временно снижающие плодородие.

Сравнение культур по степени истощения почвы